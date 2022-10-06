Ратификация завершена, страны ОПЕК+ сократят добычу нефти, и первое дело против уклониста от мобилизации. Что еще произошло 5 октября

Главное за 5 октября
Минобороны РФ, брифинг 5 октября
На Купянском направлении ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервов 92 механизированной бригады уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники.
В ходе боевых действий потери 14 механизированной бригады составили 15 военнослужащих убитыми и до 40 ранеными, семь боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.
На Краснолиманском нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93 механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехники.
Кроме того, огнем артиллерии уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы общей численностью 21 боец.
На Лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54 механизированной, 80 десантно-штурмовой и 10 горно-штурмовой уничтожено до 70 бойцов, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами.
В результате ракетного удара по подразделениям 102 бригады территориальной уничтожено до 30 бойцов и семь единиц автомобильной техники.
В ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до 30 бойцов, два танка и четыре боевые машины пехоты.
В результате массированных ударов ВКС России по подразделениям 35 бригады морской пехоты уничтожено более 120 военнослужащих, два танка и восемь боевых бронированных машин украинских вооруженных сил.
Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы «Гвоздика», два миномета и 20 автомобилей.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 10 пунктов управления, пункты временной дислокации 57 мотопехотной бригады.
Уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
Высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотниками «Байрактар ТБ-2».
Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США.
Истребительной авиацией ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.
Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть беспилотников.
Кроме того, за сутки в воздухе уничтожены 15 снарядов американской РСЗО и две противорадиолокационные ракеты HARM.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 313 самолетов, 157 вертолетов, 2151 беспилотник, 379 зенитных ракетных комплексов, 5376 танков и других боевых бронированных машин, 861 боевая машина РСЗО, 3449 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6277 единиц спецтехники.
Артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции.
- Президент Владимир Путин подписал 5 октября законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Теперь страна состоит из 89 субъектов. Переходный период продлится до 1 января 2026 года.
- Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Он своим указом установил статус эксплуатирующей организации ЗАЭС.
- Мобилизованные в ВС РФ проходят подготовку на полигонах Херсонской области, сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.
- Страны ОПЕК+ с ноября сократят добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, говорится в коммюнике организации.
Экономика, что с ней происходит
- Россия не будет поставлять нефть в страны, которые прибегнут к нерыночным ограничениям, таким как введение потолка цен, заявил вице-премьер Александр Новак.
- Газохранилища ЕС заполнены на 90%, Евросоюз замещает поставки из РФ за счет США и Норвегии, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
- Итальянская Eni подтвердила возобновление поставок газа из РФ.
- Недельная инфляция в России замедлилась до 0,07%. По данным Росстата, с начала октября потребительские цены в стране выросли на 0,03%, с начала года — на 10,4%.
- Годовая инфляция в РФ за неделю с 27 сентября по 3 октября замедлилась до 13,49% с 13,71% неделей ранее, сообщили в Минэкономразвития.
- В Запорожской области гривна уже почти не ходит и обесценилась до 50 копеек при официальном курсе 1,25 рубля за гривну, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
- Рост промышленного производства в Москве составил с января по август 6,5% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
- Принятие новых регионов в РФ позволит обеспечить прирост в металлургии на 20%, в угле — на 6%, по зерну — более чем на 10%, утверждает замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров.
- Правительство России в этом году увеличило финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства до 380 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
- Глава Минцифры Максут Шадаев заверил, что процедура отсрочки от призыва по мобилизации для ИТ-специалистов работает. «У нас есть подтверждение от начальника Генштаба о том, что наша процедура отсрочки легитимна и работает. Мы знаем, что Минобороны передает наши списки по военкоматам», — сказал он.
Реакции политиков
- «В России нужно укреплять суверенную систему образования, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и искаженную историю», — заявил Владимир Путин, пишет ТАСС.
- «Российские дипломаты в контакте с американскими коллегами пытаются донести, что Москва будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ», — заявил в эфире Первого канала посол России в США Анатолий Антонов.
- Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине. Это может произойти, «если обстоятельства вернутся, чтобы сделать это осмысленным образом», отметил глава он.
- «Пока нет комментариев о том, когда будут назначены депутаты и сенаторы от четырех новых территорий, «предстоит длительный процесс адаптации», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Реакции: люди, сообщества
- Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина стала первой представительницей РФ, отправившейся на орбиту на стартовавшем в среду американском корабле Crew Dragon.
- Рамзан Кадыров установил рекорд по количеству личных санкций, у него их в сумме порядка 70. Соответствующий сертификат ему вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко в ходе торжественного мероприятия ко Дню города Грозного.
- Поэтический вечер ZOV, посвященный спецоперации, состоялся в Москве. Участие в нем приняли Александр Ф. Скляр, певица Юта, поэты Анна Долгарева, Анна Ревякина, Игорь Караулов и многие другие.
Информация, которую вы могли пропустить
- Первое уголовное дело в России в отношении уклонившегося от мобилизации возбуждено в Пензенской области, сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
- Коды 80, 81, 84 и 85 могут закрепить на госномерах в новых регионах России, следует из проекта МВД РФ.
- С 5 октября таможенный контроль в пунктах пропуска между ДНР и Ростовской областью не осуществляются, заявил врио губернатора ДНР Денис Пушилин.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 59,4₽
- EUR 58,06₽
Хорошего дня! Кстати, вот что произошло 4 октября: «Ратификация присоединения, Матвиенко не успела проголосовать, а в Финляндии демонтировали последнюю статую Ленина».