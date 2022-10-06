Ратификация завершена, страны ОПЕК+ сократят добычу нефти, и первое дело против уклониста от мобилизации. Что еще произошло 5 октября

На Купянском направлении ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервов 92 механизированной бригады уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники.

В ходе боевых действий потери 14 механизированной бригады составили 15 военнослужащих убитыми и до 40 ранеными, семь боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

На Краснолиманском нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93 механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехники.

Кроме того, огнем артиллерии уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы общей численностью 21 боец.

На Лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54 механизированной, 80 десантно-штурмовой и 10 горно-штурмовой уничтожено до 70 бойцов, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

В результате ракетного удара по подразделениям 102 бригады территориальной уничтожено до 30 бойцов и семь единиц автомобильной техники.

В ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до 30 бойцов, два танка и четыре боевые машины пехоты.

В результате массированных ударов ВКС России по подразделениям 35 бригады морской пехоты уничтожено более 120 военнослужащих, два танка и восемь боевых бронированных машин украинских вооруженных сил.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы «Гвоздика», два миномета и 20 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 10 пунктов управления, пункты временной дислокации 57 мотопехотной бригады.

Уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотниками «Байрактар ТБ-2».

Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США.

Истребительной авиацией ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть беспилотников.

Кроме того, за сутки в воздухе уничтожены 15 снарядов американской РСЗО и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Всего с начала спецоперации уничтожено: 313 самолетов, 157 вертолетов, 2151 беспилотник, 379 зенитных ракетных комплексов, 5376 танков и других боевых бронированных машин, 861 боевая машина РСЗО, 3449 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6277 единиц спецтехники.