На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб воздушного командования «Восток». Ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14 и 92 механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники.

Нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66 механизированной бригады и двум пунктам временной дислокации националистических формирований. Уничтожено более 120 бойцов и 14 единиц бронетехники.

В результате ракетного удара по живой силе и технике 54 механизированной бригады уничтожено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин.

Ракетными ударами в районе города Запорожье поражен склад боеприпасов 65 механизированной бригады, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич». Уничтожено более 15 тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской РСЗО HIMARS, а также два украинских боевых вертолета Ми-24.

В результате ударов по подразделениям 24 механизированной, 17 танковой и 128 горно-штурмовой бригад ВСУ уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления ВСУ, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157 районах.

Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

В районе населенного пункта Часов Яр ДНР уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

В районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области уничтожен радиолокатор зенитного ракетного комплекса «С-300».

Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты: украинский Су-25 в и Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО за сутки уничтожены восемь беспилотников.

Также сбиты две баллистические ракеты «Точка-У».

Кроме того, в воздухе уничтожены девять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».