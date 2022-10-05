Ратификация присоединения, Матвиенко не успела проголосовать, а в Финляндии демонтировали последнюю статую Ленина. Что еще произошло 4 октября

Главное за 4 октября
Минобороны РФ, сводка 4 октября
На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб воздушного командования «Восток».
Ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14 и 92 механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники.
Нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66 механизированной бригады и двум пунктам временной дислокации националистических формирований. Уничтожено более 120 бойцов и 14 единиц бронетехники.
В результате ракетного удара по живой силе и технике 54 механизированной бригады уничтожено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин.
Ракетными ударами в районе города Запорожье поражен склад боеприпасов 65 механизированной бригады, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич». Уничтожено более 15 тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской РСЗО HIMARS, а также два украинских боевых вертолета Ми-24.
В результате ударов по подразделениям 24 механизированной, 17 танковой и 128 горно-штурмовой бригад ВСУ уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления ВСУ, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157 районах.
Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
В районе населенного пункта Часов Яр ДНР уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».
В районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области уничтожен радиолокатор зенитного ракетного комплекса «С-300».
Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты: украинский Су-25 в и Су-24 воздушных сил Украины.
Средствами ПВО за сутки уничтожены восемь беспилотников.
Также сбиты две баллистические ракеты «Точка-У».
Кроме того, в воздухе уничтожены девять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».
Всего с начала спецоперации уничтожено: 312 самолетов, 157 вертолетов, 2145 беспилотников, 379 зенитных ракетных комплексов, 5336 танков и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин РСЗО, 3445 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6226 единиц спецтехники.
- Совет Федерации 4 октября единогласно одобрил ратификацию договоров о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в Россию.
- Европейский союз поставил Украине 5 млн доз йода из-за возможности катастрофы на АЭС, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Экономика, что с ней происходит
- Венгрия договорилась с российской компанией «Газпром» об отсрочке платежа за поставки газа на сумму 1,9 млрд евро, сообщает Bloomberg.
- Власти Греции и Кипра, которые ранее выступали против установления потолка цен на российскую нефть, согласились с этим предложением, сообщил портал Euractiv.
- Банк России зафиксировал снижение средней максимальной ставки по вкладам в десяти крупнейших российских банках. В первой декаде сентября показатель фиксировался на уровне в 6,84%, во второй — 6,74%.
- США не будут вводить запрет или ограничения на экспорт своего газа в страны Европы этой зимой, сообщает Reuters.
- Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России на этот год, падение показателя составит 4,5%. В 2023 году снижение составит 3,6%, следует из опубликованного доклада банка по странам Европы и Центральной Азии.
- Джо Байден подписал закон, запрещающий Минфину США предоставлять РФ и Белоруссии доллары взамен специальных прав заимствования, сообщили в Белом доме.
- Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей.
- Рынок ювелирных изделий в России в первом полугодии 2022 года замедлил рост до 2% на фоне экономического кризиса, снижения покупательской активности и сокращения числа торговых точек — «Коммерсантъ».
- Типографии РФ столкнулись с дефицитом из-за санкций и отказа ряда производителей из Европы, Северной Америки и Японии поставлять оборудование и запчасти. Техника из этих стран в типографиях составляет около 90%, поэтому ее обновление и обслуживание может быть остановлено, сообщили «Ведомости».
- Лоукостер «Победа» запустит рейсы из Москвы в Минск с 28 октября.
Реакции политиков
- «РФ будет ждать изменения позиции Зеленского по переговорам с Москвой, либо дождется лидера, который изменит точку зрения», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности российских законодательных актов о признании независимости и включении в состав РФ украинских территорий. В документе речь идет, в частности, об указе президента РФ Владимира Путина о признании независимости Крыма.
«Признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации», — говорится в указе президента Украины.
Реакции: люди, сообщества
- Авиакомпания Finnair объяснила отказ перевозить пассажиров с российскими паспортами. Пресс-секретарь компании Сиву Аалтонен сообщила, что Finnair при перевозке граждан РФ следует указаниям погранслужбы.
- Российский книжный союз просит Минпромторг ввести отсрочку от частичной мобилизации для полиграфической отрасли. Дефицит кадров в типографиях усиливается, что может привести к простоям и даже к полной остановке предприятий, предупреждают полиграфисты.
- Ростуризм прорабатывает вопрос отсрочки от мобилизации для работников сферы туризма. В ведомстве сообщили, что речь о бронировании критически важных для бесперебойной работы отрасли специалистов.
- Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не успела проголосовать за конституционный закон о принятии ЛНР в состав РФ и попросила зачесть ее голос.
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- Последняя статуя Владимира Ленина в Финляндии демонтирована в городе Котке, пишет газета Helsingin Sanomat.
- Призывные комиссии в Волгоградской области вернули домой 379 ошибочно мобилизованных, заявили в администрации региона. Уточняется, что в 58,8% случаев причиной возврата стало состояние здоровья.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ:
- USD 55,30₽
- EUR 52,74₽
Хорошего дня! Вот что произошло 3 октября: «В России станет 89 субъектов, „Москвич“ формирует дилерскую сеть, а экс-сотрудницу Первого канала объявили в розыск».