4 октября
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Политика

В России станет 89 субъектов, «Москвич» формирует дилерскую сеть, а экс-сотрудницу Первого канала объявили в розыск. Что еще произошло 3 сентября

Что произошло 3 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 3 октября

  • Призванные в рамках частичной мобилизации граждане РФ прибыли в ЛНР, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

  • Госдума единогласно приняла четыре проекта конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Минобороны РФ, сводка 3 октября

На Купянском направлении ракетными ударами по районам сосредоточения 14 механизированной бригады уничтожено свыше 140 военнослужащих и 19 единиц спецтехники.

Общие потери противника на Купянском направлении за последние трое суток составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники.

На Краснолиманском направлении нанесено массированное огневое подразделениям 66 механизированной бригады.

За сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град».

Общие потери подразделений 66 и 93 механизированных бригад ВСУ на этом направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих.

В результате ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10 горно-штурмовой бригады уничтожено свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники.

Уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих 21 батальона 56 мотопехотной бригады.

В результате удара по подразделениям 24 механизированной бригады уничтожено до 60 боевиков и семь единиц военной техники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение 47 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 146 районах.

Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

За сутки поражены три украинские реактивные батареи РСЗО «Град».

Средствами ПВО сбито три беспилотника.

Кроме того, в воздухе уничтожены 15 снарядов американской РСЗО HIMARS.

Всего с начала спецоперации операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотников, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин РСЗО, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц спецтехники.

  • Утечка газа из газопровода «Северный поток — 2» возобновилась, заявила Служба береговой охраны Швеции.

Экономика, что с ней происходит

  • Среднесуточный экспорт Газпрома в сентябре снизился на 30% к августу — до 157 млн куб. метров
  • Турецкая нефтегазовая компания Botas попросила Россию об отсрочке некоторых платежей за российский газ до 2024 года, пишет Bloomberg.
  • Итальянская энергетическая компания Eni получила уведомление от Газпрома о том, что он не может подтвердить поставки газа 4 октября из-за невозможности транзита через Австрию.
  • Правительство России ввело санкции против немецкого газового хранилища «Катарина», в санкционный лист внесен его основной владелец.
  • Рост мировой экономики в 2022 году составит 2,5%, а в 2023-м темпы замедлятся до 2,2% — ТАСС.
  • Правительство разрешило регионам закупать товары двойного назначения для мобилизованных. Теперь чиновники могут за средства региональных бюджетов обеспечивать их беспилотниками, приборами ночного видения, лекарствами и прицелами.
  • Украина заинтересована в продлении договоренностей об экспорте зерна по Черному морю. С таким утверждением выступил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
  • Трафик торговых центров с января по сентябрь 2022 года в среднем по России снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.
  • Американская компания Nvidia, крупнейший в мире производитель видеокарт, планирует до конца октября закрыть в офис в России, сообщает Forbes.

  • Завод «Москвич» приступил к формированию дилерской сети. Дилерские центры могут открыться в 23 городах России.

Реакции политиков

  • Власти КНДР поддержали результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

  • Правительство Великобритании будет продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине как во время боевых действий до достижения всех поставленных Киевом целей, так и по их завершении при восстановлении разрушенной инфраструктуры — ТАСС.

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен подать заявку в Книгу рекордов России, а затем и в Книгу Гиннесса для регистрации рекорда по числу санкций, введенных против него.

  • У Москвы нет понимания, в какие сроки может быть восстановлен «Северный поток» и с какими странами можно сотрудничать по этому вопросу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Реакции: люди, сообщества

  • Московский городской суд отклонил жалобу журналиста Юрия Дудя, который оспаривал решение о включении его в перечень СМИ-иноагентов.

*Минюст РФ 15 апреля внес Дудя в реестр СМИ-иноагентов.

  • Илон Маск заявил, что не верит в победу Украины, если Россия проведет мобилизацию.

«Россия проводит частичную мобилизацию. Они проведут полную мобилизацию, если будет угроза Крыму. <…> Если вы беспокоитесь о народе Украины, добивайтесь мира», — написал предприниматель в Twitter.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Монахов могут призвать в рамках частичной мобилизации, если у них есть военный билет, сообщили РБК на горячей линии 122.

«Мобилизации подлежат все граждане РФ, находящиеся в запасе вооруженных сил. Если у монаха есть военный билет на руках, значит, он находится в запасе. Даже если он никогда не служил, но имеет на руках военный билет, он может призваться на частичную мобилизацию. Он такой же гражданин России, как и все», — пояснили на горячей линии.

  • На «Госуслугах» появилась форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения при частичной мобилизации в России.

Для подачи жалобы нужно воспользоваться услугами бота Макса, который работает на портале, написать в строке чата жалобу и выбрать графу «Призыв в рамках частичной мобилизации».

  • МВД России объявило в розыск экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, ранее помещенную под домашний арест.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:

  • USD 57,56
  • EUR 54,39

Хорошего дня! Вот что произошло 2 октября: «Сорванные наступления ВСУ, Франциск призывает к миру, а Польша отгораживается от Беларуси стеной».

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