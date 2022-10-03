Сорванные наступления ВСУ, Франциск призывает к миру, а Польша отгораживается от Беларуси стеной. Что еще произошло 2 октября

Главное за 2 октября
Минобороны РФ, брифинг 2 октября:
На Купянском направлении в районе уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники. На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты.
На Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях. Наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов ВСУ, в том числе двух танковых, велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод.
Одновременно, двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Брускинское и Костромка. В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих.
Всего за сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки нанесено поражение 51 артиллерийскому подразделению на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 178 районах. Уничтожено 7 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокатор наведения комплекса «С-300».
Средствами ПВО за сутки сбито 8 беспилотников, уничтожены в воздухе 22 снаряда HIMARS. Кроме того, сбита баллистическая ракета «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2134 беспилотных летательных аппарата, 378 зенитных ракетных комплексов, 5281 танк и другие боевые бронированные машины, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3443 орудия полевой артиллерии и миномета.
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Конституционный суд России признал соответствующими Конституции международные договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Переходный период для интеграции с Россией новых субъектов действует со дня принятия до 1 января 2026 года. Об этом говорится в постановлениях Конституционного суда. Согласно постановлениям, ЛНР и ДНР вошли в состав России как республики с русским языком в качестве государственного.
Экономика, что с ней происходит
- Техническая возможность отремонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» есть, однако это потребует времени и денег, заявил вице-премьер Александр Новак.
- Отбор газа из подземных хранилищ ЕС, по данным Gas Infrastructure Europe, впервые с весны превысил закачку.
- ОПЕК+ 5 октября рассмотрит вопрос о сокращении добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, чтобы стабилизировать цены, сообщает Bloomberg.
- Страны Европы предстоящей зимой столкнутся с более низкими, чем обычно, температурами на фоне энергетического кризиса. Об этом в воскресенье сообщила британская газета Financial Times.
- Цены на авиабилеты больше всего поднялись в Италии на фоне рекордной инфляции, по сравнению с сентябрем 2021 года — на 118,3%. Электроэнергия за последний год подорожала на 103,4%, природный газ для потребителей — на 63,7%. На четвертом месте — растительные масла, цены на которые выросли более чем на 60%. Затем идет топливо, подорожавшее более чем на 40%.
- Денежной единицей в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 1 января 2023 года будет российский рубль, до этого там будет допускаться обращение украинской гривны.
- Верховная рада рассмотрит законопроект об ускоренной национализации российских активов на Украине на ближайшем заседании, в перечень кабмина вошли более 900 принадлежащих РФ объектов.
- На фоне рекордного урожая Россия может до конца 2022 года поставить за рубеж до 30 млн тонн зерна — тот объем, который обещала ООН для решения проблемы мирового голода. Но экспорт сдерживают скрытые санкции, заявил глава Минсельхоза.
- Доставка товаров из недружественных стран автотранспортом в Россию будет осуществляться благодаря механизму перецепки грузов отечественными перевозчиками на приграничных территориях, говорится в сообщении пресс-службы Минтранса РФ.
- Российский Минфин сообщил, что планирует в четвертом квартале 2022 года разместить облигации федерального займа объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости.
- Полугодовой мораторий на банкротства и взыскания в РФ завершился: со 2 октября кредиторы снова могут инициировать возбуждение дел о несостоятельности своих должников.
Реакции политиков
- Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Румыния и Словакия выразили поддержку вступлению Украины в НАТО. «Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины», — говорится совместном заявлении президентов этих девяти стран.
- Премьер-министр Израиля Яир Лапид рассказал, что страна ждет прибытия десятков тысяч новых репатриантов в связи с событиями в России и на Украине.
- Госдума 3 октября ратифицирует договоры о включении в состав России новых территорий, сообщил ее председатель Вячеслав Володин.
Реакции: люди, сообщества
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Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить боевые действия и искать условия для переговоров.
«Мое обращение адресовано в первую очередь президенту Российской Федерации, умоляю его остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа. С другой стороны, глубоко опечаленный огромными страданиями украинского народа в результате пережитой им агрессии, обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины быть открытым для серьезных предложений о мире», — сказал понтифик.
- Виталий Милонов анонсировал законопроект о лишении отсрочки желающих участвовать в специальной военной операции на Украине депутатов Госдумы.
- Россия и Германия не устраивали диверсии на «Северных потоках», такая возможность была у США и Великобритании, считает экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Информация, которую вы могли пропустить
- Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью. «Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован. Польская граница является самой защищенной в Европе», — сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб.
- Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России SoundCloud. Ведомство считает, что аудиостриминговый сервис распространял фейки о спецоперации.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 55,30₽
- EUR 52,74₽
Хорошего дня! Вот что произошло 1 октября: «Потеря Красного Лимана, НАТО тормозит Украину, а женщин и студентов коммерческих вузов не призывают на спецоперацию».