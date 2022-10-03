Сорванные наступления ВСУ, Франциск призывает к миру, а Польша отгораживается от Беларуси стеной. Что еще произошло 2 октября

Что произошло 2 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 2 октября

Минобороны РФ , брифинг 2 октября: На Купянском направлении в районе уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники. На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты. На Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях. Наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов ВСУ, в том числе двух танковых, велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод. Одновременно, двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Брускинское и Костромка. В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих. Всего за сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки нанесено поражение 51 артиллерийскому подразделению на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 178 районах. Уничтожено 7 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокатор наведения комплекса «С-300». Средствами ПВО за сутки сбито 8 беспилотников, уничтожены в воздухе 22 снаряда HIMARS. Кроме того, сбита баллистическая ракета «Точка-У». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2134 беспилотных летательных аппарата, 378 зенитных ракетных комплексов, 5281 танк и другие боевые бронированные машины, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3443 орудия полевой артиллерии и миномета.

Конституционный суд России признал соответствующими Конституции международные договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Переходный период для интеграции с Россией новых субъектов действует со дня принятия до 1 января 2026 года. Об этом говорится в постановлениях Конституционного суда. Согласно постановлениям, ЛНР и ДНР вошли в состав России как республики с русским языком в качестве государственного.

Экономика , что с ней происходит

Техническая возможность отремонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» есть , однако это потребует времени и денег , заявил вице-премьер Александр Новак.

«Северный поток» и «Северный поток-2» есть однако это потребует времени и денег заявил вице-премьер Александр Новак. Отбор газа из подземных хранилищ ЕС , по данным Gas Infrastructure Europe , впервые с весны превысил закачку .

по данным Gas Infrastructure Europe впервые с весны . ОПЕК+ 5 октября рассмотрит вопрос о сокращении добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки , чтобы стабилизировать цены , сообщает Bloomberg.

более чем на 1 млн баррелей в сутки чтобы стабилизировать цены сообщает Bloomberg. Страны Европы предстоящей зимой столкнутся с более низкими , чем обычно , температурами на фоне энергетического кризиса. Об этом в воскресенье сообщила британская газета Financial Times.

с более низкими чем обычно температурами на фоне энергетического кризиса. Об этом в воскресенье сообщила британская газета Financial Times. Цены на авиабилеты больше всего поднялись в Италии на фоне рекордной инфляции , по сравнению с сентябрем 2021 года — на 118,3%. Электроэнергия за последний год подорожала на 103,4%, природный газ для потребителей — на 63,7%. На четвертом месте — растительные масла , цены на которые выросли более чем на 60%. Затем идет топливо , подорожавшее более чем на 40%.

Денежной единицей в Донецкой и Луганской народных республиках , Херсонской и Запорожской областях с 1 января 2023 года будет российский рубль , до этого там будет допускаться обращение украинской гривны.

Херсонской и Запорожской областях с 1 января 2023 года , до этого там будет допускаться обращение украинской гривны. Верховная рада рассмотрит законопроект об ускоренной национализации российских активов на Украине на ближайшем заседании , в перечень кабмина вошли более 900 принадлежащих РФ объектов.

российских активов на Украине на ближайшем заседании в перечень кабмина вошли более 900 принадлежащих РФ объектов. На фоне рекордного урожая Россия может до конца 2022 года поставить за рубеж до 30 млн тонн зерна — тот объем , который обещала ООН для решения проблемы мирового голода. Но экспорт сдерживают скрытые санкции , заявил глава Минсельхоза.

— тот объем который обещала ООН для решения проблемы мирового голода. Но экспорт сдерживают скрытые санкции заявил глава Минсельхоза. Доставка товаров из недружественных стран автотранспортом в Россию будет осуществляться благодаря механизму перецепки грузов отечественными перевозчиками на приграничных территориях , говорится в сообщении пресс-службы Минтранса РФ.

отечественными перевозчиками на приграничных территориях говорится в сообщении пресс-службы Минтранса РФ. Российский Минфин сообщил , что планирует в четвертом квартале 2022 года разместить облигации федерального займа объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости.

что планирует в четвертом квартале 2022 года разместить объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости. Полугодовой мораторий на банкротства и взыскания в РФ завершился: со 2 октября кредиторы снова могут инициировать возбуждение дел о несостоятельности своих должников.

Реакции политиков

Польша , Чехия , Эстония , Латвия , Литва , Северная Македония , Черногория , Румыния и Словакия выразили поддержку вступлению Украины в НАТО . «Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины», — говорится совместном заявлении президентов этих девяти стран.

Чехия Эстония Латвия Литва Северная Македония Черногория Румыния и Словакия . «Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины», — говорится совместном заявлении президентов этих девяти стран. Премьер-министр Израиля Яир Лапид рассказал , что страна ждет прибытия десятков тысяч новых репатриантов в связи с событиями в России и на Украине.

рассказал что страна ждет прибытия десятков тысяч новых репатриантов в связи с событиями в России и на Украине. Госдума 3 октября ратифицирует договоры о включении в состав России новых территорий , сообщил ее председатель Вячеслав Володин.

Реакции: люди , сообщества

Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить боевые действия и искать условия для переговоров.

«Мое обращение адресовано в первую очередь президенту Российской Федерации, умоляю его остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа. С другой стороны, глубоко опечаленный огромными страданиями украинского народа в результате пережитой им агрессии, обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины быть открытым для серьезных предложений о мире», — сказал понтифик.

Виталий Милонов анонсировал законопроект о лишении отсрочки желающих участвовать в специальной военной операции на Украине депутатов Госдумы.

Виталий Милонов. vk.com/milonovinfo

Россия и Германия не устраивали диверсии на «Северных потоках», такая возможность была у США и Великобритании , считает экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Информация , которую вы могли пропустить

Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью. «Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован. Польская граница является самой защищенной в Европе», — сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб.

на границе с Беларусью. «Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован. Польская граница является самой защищенной в Европе», — сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России SoundCloud. Ведомство считает , что аудиостриминговый сервис распространял фейки о спецоперации.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:

USD 55,30₽

EUR 52,74₽

Хорошего дня! Вот что произошло 1 октября: «Потеря Красного Лимана, НАТО тормозит Украину, а женщин и студентов коммерческих вузов не призывают на спецоперацию».