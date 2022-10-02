Потеря Красного Лимана, НАТО тормозит Украину, а женщин и студентов коммерческих вузов не призывают на спецоперацию. Что еще произошло 1 октября

В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Массированными огневыми ударами по позициям 66 и 93 механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты. Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении.

В районе Купянска ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14 механизированной бригады ВСУ. Ликвидировано свыше 50 бойцов и 12 единиц специальной военной техники.

На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.

В районе Новополь ДНР в результате огневого поражения подразделений 110 бригада теробороны потеряла более 100 бойцов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей.

Высокоточными ударами ВКС России в районе города Запорожье уничтожены до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено 6 пунктов управления ВСУ, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах. Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29. Средствами ПВО за сутки сбито 14 беспилотников. Уничтожены в воздухе семь снарядов HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Сбита тактическая ракета «Точка-У».