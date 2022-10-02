Потеря Красного Лимана, НАТО тормозит Украину, а женщин и студентов коммерческих вузов не призывают на спецоперацию. Что еще произошло 1 октября

Главное за 1 октября
Минобороны РФ, брифинг 1 октября
В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Массированными огневыми ударами по позициям 66 и 93 механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты. Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении.
В районе Купянска ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14 механизированной бригады ВСУ. Ликвидировано свыше 50 бойцов и 12 единиц специальной военной техники.
На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
В районе Новополь ДНР в результате огневого поражения подразделений 110 бригада теробороны потеряла более 100 бойцов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей.
Высокоточными ударами ВКС России в районе города Запорожье уничтожены до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено 6 пунктов управления ВСУ, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах. Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29. Средствами ПВО за сутки сбито 14 беспилотников. Уничтожены в воздухе семь снарядов HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Сбита тактическая ракета «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2126 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5203 танка и других боевых бронированных машин, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3441 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6025 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Срок начала осеннего призыва сдвинулся на 1 ноября из-за того, что загруженность военкоматов сейчас достаточно высокая, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Изменение сроков начала призыва не повлияет на сроки демобилизации отслуживших военнослужащих, заверил министр.
- Женщин и студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, не будут призывать в армию в рамках проходящей в России частичной мобилизации, заявил Сергей Шойгу.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене осеннего призыва в вооруженные силы. Документом также откладывается демобилизация военных срочной службы. Призванные в армию в прошлом году не смогут уйти в запас.
- Конституционный суд России принял к рассмотрению обращение президента о проверке конституционности подписанных 30 сентября договоров о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
- Турция не будет признавать вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, как не признала в 2014 году и присоединение Крыма, говорится в заявлении турецкого МИДа.
Экономика, что с ней происходит
- Конгресс США принял закон, включающий выделение Украине новой помощи на 12,4 млрд долларов.
- В трех нитках газопроводов системы «Северный поток» на момент аварии находилось около 800 млн куб. м газа, заявил представитель Газпрома. Он сообщил, что сейчас идет поиск решений по восстановлению работоспособности «Северных потоков», сроки пока оценить невозможно.
- Компания Газпром сообщила, что не смогла осуществить поставки 1 октября в Италию, поскольку австрийский оператор отказался подтверждать транспортировку заявленного объема.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что сейчас ведутся консультации с партнерами о расширении «Южного газового коридора», который состоит из газопроводов TAP и TANAP, передает ТАСС.
- Запущен газопровод Baltic Pipe, соединяющий польскую территорию с норвежским шельфом через Данию, сообщила компания-оператор польской сети газопроводов Gaz-System.
- Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы поддержки многодетных семей, которые выплачивают ипотеку. Семьи смогут получить от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
- Белорусский экспорт продовольствия за восемь месяцев текущего года превысил 5 млрд долларов, что на 25% выше аналогичного периода годом ранее, заявил в субботу заместитель премьер-министра Белоруссии Леонид Заяц.
- Правительство Испании задействовало помощь на 35 млрд долларов для смягчения последствий роста цен в королевстве, сообщает ТАСС.
- Первая модульная котельная, которая будет обеспечивать отопительный сезон в Мариуполе, была запущена в работу в субботу.
Реакции политиков
- НАТО не признает новые территории России, но не будет сейчас принимать Украину в альянс: решение будут принимать консенсусом все страны—члены НАТО, заявил Йенс Столтенберг.
- Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что расследование диверсий на «Северных потоках» должны проводить Дания, Швеция, Россия и Германия.
- Интеграция новых субъектов в правовое пространство РФ может пройти легче, чем в случае с Крымом и Севастополем, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
- Присоединение к России новых областей делает практически невозможным завершение конфликта вокруг Украины, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Реакции: люди, сообщества
- Режиссер Карен Шахназаров, состоящий в Российском оскаровском комитете, не исключает, что после выхода из его состава большинства кинематографистов комитет может ждать реорганизация. При этом режиссер в беседе отметил, что не видит необходимости в этой комиссии.
- McDonaldʼs открыл для посетителей 10 ресторанов в Киеве. В них выстроились очереди.
Информация, которую вы могли пропустить
- Власти Казахстана выделили отдельные дорожные полосы для проезда граждан республики на границе с Россией, где наблюдается увеличение миграционного потока, сообщила пресс-служба казахстанского правительства.
- Финляндия рассматривает возможность строительства забора на части границы с Россией, заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто в интервью испанской газете El Mundo.
- Администрация Новосибирской области запретила розничную продажу алкоголя рядом с высшим военным командным училищем и пунктами предварительного сбора мобилизованных граждан, которые прибывают в регион из разных субъектов Сибири для прохождения подготовки.
- К следующему отопительному сезону на Украине можно отказаться от газа и использовать вместо него топливо из мусора и биомассы, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
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Хорошего дня! Вот что произошло 30 сентября: «В Россию входят новые регионы, Путин предлагает прекратить огонь, а объединения бизнеса — ввести отсрочки для любых компаний».