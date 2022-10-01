Главное за 30 сентября

Владимир Путин и главы ДНР , ЛНР , Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о принятии в состав России и образовании новых субъектов Федерации. Теперь подписанные документы должны ратифицировать Госдума и Совет Федерации. Минобороны РФ , брифинг 30 сентября Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровск уничтожены цеха по сборке оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод». Ракетными ударами по пунктам временной дислокации подразделений 81 аэромобильной бригады и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80 десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска, уничтожено до двухсот военнослужащих, 23 единицы военной техники и свыше 30 тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 61 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148 районах. Уничтожены 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, два полевых пункта заправки техники мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ, поражен взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Истребительной авиацией ВКС России сбит МиГ-29. Еще один украинский Су-25 уничтожен российскими средствами ПВО. Кроме того, средствами ПВО за сутки сбито пять беспилотников, уничтожены в воздухе 18 американских реактивных снарядов HIMARS и сбиты две противорадиолокационные ракеты HARM. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 309 самолетов, 155 вертолетов, 2112 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5153 танка и других боевых бронированных машин, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о гибели 23 человек при обстреле автоколонны с беженцами , которые ждали возможности проехать на контролируемую российскими военными территорию.

при обстреле автоколонны с беженцами которые ждали возможности проехать на контролируемую российскими военными территорию. Город Красный Лиман в Краматорском районе на севере Донецкой области находится в полукольце , населенные пункты Ямполь ( к юго-востоку от Красного Лимана) и Дробышево ( к северо-западу от города) «в полной мере не контролируются» силами ДНР , сообщил в телеграм-канале глава республики Денис Пушилин.

, населенные пункты Ямполь к юго-востоку от Красного Лимана) и Дробышево к северо-западу от города) «в полной мере не контролируются» силами ДНР сообщил в телеграм-канале глава республики Денис Пушилин. Глава СВР Сергей Нарышкин сказал , что у России уже есть материалы , которые указывают на роль Запада в организации и осуществлении взрывов на «Северных потоках».

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом в своем телеграм-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

в ускоренном порядке. Об этом в своем телеграм-канале заявил президент страны Владимир Зеленский. Россия наложила вето на резолюцию США и Албании в Совбезе ООН о непризнании итогов референдумов в ДНР , ЛНР , Херсонской и Запорожской областях. Китай при голосовании по документу воздержался.

на резолюцию США и Албании в Совбезе ООН о непризнании итогов референдумов в ДНР ЛНР Херсонской и Запорожской областях. Китай при голосовании по документу воздержался. США , Великобритания и Канада ввели против России новый пакет санкций. Об этом говорится в заявлении на сайте американского Минфина , а также в сообщениях на сайтах МИД Соединенного Королевства и Канады. О санкциях было объявлено почти сразу после того , как в Москве соглашения о вхождении новых регионов в состав России.

Экономика , что с ней происходит

В августе Турция отправила в Россию товаров на 949 млн долларов — это в 2,1 раза больше , чем в августе прошлого года и на 27% больше , чем в предыдущем месяце , сообщил Турецкий институт статистики.

раза больше чем в августе прошлого года и больше чем в предыдущем месяце сообщил Турецкий институт статистики. Собрание акционеров Газпрома утвердило выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года. Размер дивидендов составит 51,03 руб. на акцию , всего на выплату будет направлена половина чистой прибыли в размере 1,208 трлн руб. Это рекорд для российского рынка.

всего на выплату будет направлена в размере 1,208 трлн руб. Это рекорд для российского рынка. Средний показатель инфляции в странах еврозоны достиг рекордных 10% в годовом выражении на фоне продолжающегося роста цен на энергоносители. Об этом в пятницу сообщается в отчете европейского статистического агентства Eurostat.

в годовом выражении на фоне продолжающегося роста цен на энергоносители. Об этом в пятницу сообщается в отчете европейского статистического агентства Eurostat. Министры энергетики стран Евросоюза согласовали новые меры в ответ на высокие цены на энергию. Речь идет об обязательном снижении спроса на электричество , о введении лимита на прибыль компаний , вырабатывающих электроэнергию из дешевых источников , а также о так называемом «взносе солидарности» от прибыли , полученной в секторе ископаемых видов топлива.

в ответ на высокие цены на энергию. Речь идет об обязательном снижении спроса на электричество о введении лимита на прибыль компаний вырабатывающих электроэнергию из дешевых источников а также о так называемом «взносе солидарности» от прибыли полученной в секторе ископаемых видов топлива. Microsoft и Netflix убрали свои серверы из крупнейшей российской точки обмена трафиком , что может привести к снижению скорости загрузки сервисов и контента этих компаний.

Видеосервис Netflix. flickr.com

Михаил Мишустин включил в межведомственную комиссию по бронированию граждан России , находящихся в запасе , вице-премьера — министра промышленности Дениса Мантурова.

Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина ( смесь пшеницы и ржи) из РФ с 5 по 11 октября 2022 года уменьшится до 2 119 рублей против действующей сейчас ставки на уровне 2 476,6 рубля за тонну , сообщили в Минсельхозе РФ.

смесь пшеницы и ржи) из РФ с 5 по 11 октября 2022 года до 2 119 рублей против действующей сейчас ставки на уровне 2 476,6 рубля за тонну сообщили в Минсельхозе РФ. «Российский экологический оператор» вложит 1,7 млрд рублей в создание объектов по обращению с ТКО в Республике Алтай. Их ввод запланирован на 2024 год.

в создание объектов по обращению с ТКО в Республике Алтай. Их ввод запланирован на 2024 год. Цены на алюминий продолжали подниматься в пятницу после рекордного взлета накануне на слухах , что Лондонская биржа металлов рассматривает вариант отказа от торговли российскими металлами.

Реакции политиков

Украина должна немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров , заявил президент России Владимир Путин. «Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь , все боевые действия , ту войну , которую он развязал еще в 2014 году , и вернуться за стол переговоров», — сказал президент.

«Мы к этому готовы — об этом не раз было сказано», — добавил Путин. Он также заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также территорий Херсонской и Запорожской областей «сделали свой однозначный выбор» и Россия этот выбор «обсуждать не будет» и «не предаст». «И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру», — сказал Путин. Россия же, продолжил он, будет защищать свою землю «всеми имеющимися силами и средствами».

Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией , пока президентом страны является Владимир Путин. Об этом в видеообращении в Telegram-канале заявил президент страны Владимир Зеленский .

пока президентом страны является Владимир Путин. Об этом в видеообращении в Telegram-канале заявил президент страны . Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послам других стран , заявил , что мира на Украине можно достичь за несколько дней:

«Сегодня много говорят об этом конфликте. Очень многие при этом заявляют о том, что хотели бы мира на этой земле. Особенно европейцы, потому что этот конфликт в нашем европейском доме. И если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней. В который раз заявляю об этом и предупреждаю европейцев: одумайтесь и делайте все для того, чтобы на этой земле был мир», — призвал Лукашенко.

Александр Лукашенко в Кремле , 11 марта 2022. kremlin.ru

Временной столицей Запорожской области в составе России будет Мелитополь , заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член ВГА региона Владимир Рогов.

Реакции: люди , сообщества

Четверка ведущих деловых объединений — Российский союз промышленников и предпринимателей , «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата и государственная Корпорация МСП направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину , в котором предложили дать отсрочку от частичной мобилизации определенной доле работников любых компаний независимо от их отраслевой принадлежности. Авторы письма «считают целесообразным» предоставить отсрочку от частичной мобилизации:

— физлицам-учредителям, генеральным директорам, главным бухгалтерам компаний вне зависимости от отраслевой принадлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, главам фермерских хозяйств;

— работникам компаний в количестве не менее 30% от общего числа сотрудников фирмы, пребывающих в запасе Вооруженных сил, если общая численность занятых в компании составляет более 15 человек;

— работникам в количестве не менее 50% от общего числа сотрудников, пребывающих в запасе, если в компании работают меньше 15 человек (включительно).

Европа должна продолжать работать над «панъевропейской архитектурой безопасности» с участием России , заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель . Бывшая канцлер подчеркнула , что и присоединение Россией Крыма , и действия на Украине нарушают международное законодательство , но Москва должна участвовать в формировании структуры безопасности , сообщает РБК.

заявила экс-канцлер Германии . Бывшая канцлер подчеркнула что и присоединение Россией Крыма и действия на Украине нарушают международное законодательство но Москва должна участвовать в формировании структуры безопасности сообщает РБК. Режиссер Никита Михалков попросил дать отсрочку от мобилизации кинематографистам. Он объяснил это необходимостью завершить «съемочные процессы , запущенные и в основном на государственные деньги». При этом освобождать от призыва он считает нужным только тех , чьи проекты «имеют художественную и нравственную ценность».

Съемка. Камера. СС0

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В Туве власти предоставят семье каждого мобилизованного по живому барану , сообщили в пресс-службе регионального правительства.

, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сборные России и Белоруссии не будут допущены к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Об этом говорится в официальном заявлении Международной федерации хоккея .

. В нью-йоркской Metropolitan Opera возобновили «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича в постановке Грэма Вика. На главную партию в одной из главных русских опер ХХ века пригласили московскую оперную певицу.

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Хорошего дня! Вот что произошло 29 сентября: «Указ о признании независимости Запорожья и Херсонщины, Lego превратится в „Мир кубиков“, а Финляндия закрывает границы для россиян».