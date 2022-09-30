30 сентября
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Политика

Указ о признании независимости Запорожья и Херсонщины, Lego превратится в «Мир кубиков», а Финляндия закрывает границы для россиян. Что еще произошло 29 сентября

Что произошло 29 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 29 сентября

Минобороны РФ, сводка 29 сентября

Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наемников «иностранный легион» уничтожено до 80 бойцов.

В результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92 механизированной бригады ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники.

Поражено шесть пунктов управления ВСУ, в том числе командные пункты 53 механизированной бригады ВСУ и 14 механизированной бригады, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах.

В Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS.

Поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777, уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт».

Также уничтожены девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Уничтожена радиолокационная станция украинской зенитной ракетной системы С-300.

Сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины и украинский Су-24.

Средствами ПВО поражены восемь беспилотников.

Кроме того, уничтожены в воздухе 17 снарядов американских РСЗО HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотников, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин РСЗО, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы спецтехники.

  • Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков», сообщила газета Svenska Dagbladet.

  • 29 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Ранее Россия трижды признавала независимость провозглашенных республик на постсоветском пространстве.

  • Украинские формирования за последние 2,5 месяца обстреляли территорию Запорожской АЭС и ее инфраструктуру более 30 раз, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов — ТАСС.

  • Система ПВО сработала в Новой Каховке Херсонской области, прогремели 10 взрывов, сообщили в ВГА города.

Экономика, что с ней происходит

  • Польша внесла «Газпром экспорт» в национальный санкционный список, следует из решения МВД.
  • Из-за введения ЕС новых санкций 18 сентября была досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток», сообщил оператор газопровода South Stream Transport B.V.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что кабмин ФРГ согласовал механизм сдерживания цен на газ для потребителей, на него возьмут кредит объемом до 200 млрд евро.
  • ЦБ продлил до апреля 2023 года ограничения по выводу денег за рубеж.
  • Минцифры просит руководителей IT-компаний обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% зарплаты.
  • Необходимость выполнения зерновой сделки и снятия барьеров для экспорта сельхозпродукции из РФ подчеркнул в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин.
  • Кабмин выделит еще 10 млрд рублей в этом году на производство и реализацию зерновых, средства получат 64 региона, заявил Мишустин.
  • Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России, сообщили в Минтрансе Белоруссии.
  • Концерн «Калашников» сообщил об увеличении объемов выпуска стрелкового оружия на 40% в нынешнем году — ТАСС.
  • В Москве прошла презентация внедорожника Aurus Komendant.

  • Сеть магазинов «Мир кубиков» появится на месте магазинов Lego. Новый проект будет состоять из 65 магазинов в более чем 20 городах РФ.

Реакции политиков

  • Граница между Донецкой Народной Республикой и Россией исчезнет после того, как ДНР войдет в состав РФ. Как заявил глава республики Денис Пушилин, на бывшей границе будут проводить только отдельные проверки.
  • «Расследование ЧП на „Северных потоках“ будет идти в условиях „острого дефицита общения“ и нежелания многих стран идти на контакты с РФ», — считает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Реакции: люди, сообщества

  • Владимир Путин потребовал исправить ошибки при проведении мобилизации и вернуть домой тех, кого призвали без объявленных властями оснований. Президент отметил, что мобилизованные жалуются не только на организацию призыва, но и на качество снабжения и бытовые условия. И поручил Генпрокуратуре заняться этим вопросом.

  • Жители Северной Осетии организовали подвоз воды и еды на российско-грузинскую границу для ожидающих в очереди. Глава республики Сергей Меняйло отметил, что лично контролирует работу, которую проводят по стабилизации ситуации на пункте пропуска «Верхний Ларс» и подъездах к нему — ТАСС.

  • В ЛНР развернуто пять пунктов временного размещения для беженцев из Харьковской области, в каждом из них проживают от 50 до 200 человек, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

  • Возможные пути решения проблемы использования карт «Мир» в Турции прорабатываются, Ростуризм следит за ситуацией, сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале. Напомним, турецкий государственный банк Ziraat bankasi приостановил обслуживание карт «Мир».

  • Депутат Госдумы Николай Валуев сообщил о получении повестки в военкомат и намерении явиться туда на следующей неделе.

  • Работа на орбите у космонавтов не изменилась, планы по выходу РФ из проекта МКС после 2024 года не повлияли на нее. Об этом сообщил Герой России космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

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Информация, которую вы могли пропустить

  • Решение кабинета министров Финляндии о закрытии границы для российских туристов 30 сентября вступило в силу. В загранпаспорте туриста, которому откажут во въезде, будет сделана соответствующая пометка, а сама виза фактически аннулируется.

  • Алла Пугачева вновь покинула Россию вместе с детьми. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источники.
  • Выходцы из «Эха Москвы» намерены запустить новый проект под названием «Эхо». Он объединит проекты журналистов ликвидированной радиостанции, в том числе YouTube-канал «Живой гвоздь» бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова* (внесен в реестр иноагентов). Руководителем проекта станет его бывший заместитель Максим Курников.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

  • USD 57,41₽
  • EUR 55,4₽

Хорошего дня! Вот что произошло 28 сентября: «Дело о „Северных потоках“, ЕС не поддерживает итоги референдумов, а Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине».

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