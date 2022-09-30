Указ о признании независимости Запорожья и Херсонщины, Lego превратится в «Мир кубиков», а Финляндия закрывает границы для россиян. Что еще произошло 29 сентября

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотников, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин РСЗО, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы спецтехники.

Кроме того, уничтожены в воздухе 17 снарядов американских РСЗО HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.

Также уничтожены девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Поражено шесть пунктов управления ВСУ, в том числе командные пункты 53 механизированной бригады ВСУ и 14 механизированной бригады, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах.

В результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92 механизированной бригады ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники.

29 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей . Ранее Россия трижды признавала независимость провозглашенных республик на постсоветском пространстве.

Украинские формирования за последние 2,5 месяца обстреляли территорию Запорожской АЭС и ее инфраструктуру более 30 раз , заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов — ТАСС .

Сеть магазинов «Мир кубиков» появится на месте магазинов Lego. Новый проект будет состоять из 65 магазинов в более чем 20 городах РФ.

Жители Северной Осетии организовали подвоз воды и еды на российско-грузинскую границу для ожидающих в очереди. Глава республики Сергей Меняйло отметил, что лично контролирует работу, которую проводят по стабилизации ситуации на пункте пропуска «Верхний Ларс» и подъездах к нему — ТАСС .

В ЛНР развернуто пять пунктов временного размещения для беженцев из Харьковской области, в каждом из них проживают от 50 до 200 человек, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Возможные пути решения проблемы использования карт «Мир» в Турции прорабатываются, Ростуризм следит за ситуацией, сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале. Напомним, турецкий государственный банк Ziraat bankasi приостановил обслуживание карт «Мир».

Депутат Госдумы Николай Валуев сообщил о получении повестки в военкомат и намерении явиться туда на следующей неделе.