Дело о «Северных потоках», ЕС не поддерживает итоги референдумов, а Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине. Что еще произошло 28 сентября

Главное за 28 сентября
Минобороны РФ, сводка 28 сентября
В результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14- и 92 механизированных бригад ВСУ ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.
Высокоточным ударом ВКС России в районе Харькова поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ.
В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66 и 93 механизированных бригад составили более 70 человек, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.
Ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации тактической группы «Чайка» из состава 36 бригады морской пехоты ВСУ, а также 56 мотопехотной бригады. Ликвидировано свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники.
В результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода «ЭнергоМехКомплект» уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня «Ольха» и 15 единиц автомобильной техники.
Поражены пункты временной дислокации 28 механизированной и 59 мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников. Ликвидировано более 90 военнослужащих и бойцов, а также 18 единиц военной техники.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ, а также 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах.
Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
В районе населённого пункта Веселое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса «С-300».
Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
Российскими средствами ПВО за сутки сбито пять беспилотников.
Перехвачено две баллистические ракеты «Точка-У».
Уничтожены семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».
Всего с начала спецоперации уничтожено: 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотников, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина РСЗО, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы спецтехники.
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Рамзан Кадыров сообщил об успешном наступлении по линии фронта на Херсонском направлении бойцов из Чечни. По его словам, Энергодар подвергается «практически непрерывным атакам со стороны националистов. Бьют по инфраструктуре, частным домовладениям, по социально значимым объектам и даже по объектам повышенной опасности, таким как АЭС».
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Следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
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Российская сторона запросила на 29 сентября проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за диверсий на двух нитках трубопровода «Северный поток», сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
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Арбитражный апелляционный суд Москвы по ходатайству Роскомнадзора приостановил введение начальной процедуры банкротства — наблюдения — в отношении российской «дочки» Google.
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Большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей при высокой явке поддержали на референдумах присоединение своих регионов к России. Итоги референдумов:
— В Херсонской области вхождение в состав России поддержали 87,05% проголосовавших (497 051 человек), против высказались 12,05% (68 832);
— В Запорожской области инициативу поддержали 93,11% избирателей (430 268);
— В ДНР вхождение в состав России поддержали 99,23% избирателей;
— В ЛНР за присоединение к РФ проголосовали 98,42% участников референдума.
Экономика, что с ней происходит
- Добыча нефти в РФ за 8 месяцев выросла на 3,1%, до 354 млн тонн, но снизилась в августе на 1,1% к июлю, до 45 млн тонн — ТАСС.
- Минфин предлагает повысить налог на прибыль для экспортеров СПГ с начала 2023 года до конца 2025 года до 32%, следует из поправок к Налоговому кодексу РФ, внесенных в Госдуму.
- Спад ВВП России в августе продолжил замедляться и составил 4,1% в годовом выражении после 4,3% в июле и 5% в июне, говорится в «Обзоре о текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития РФ.
- Годовая инфляция в России за неделю с 20 по 26 сентября замедлилась до 13,71% с 13,92% неделей ранее.
- Уровень безработицы в РФ в августе 2022 года снизился до 3,8%.
- Кабмин внес в Думу законопроект об увеличении прожиточного минимума до 14 375 рублей в 2023 году.
- Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Думу проекта бюджета на 2023 год и плановый период до 2025 года. Правительство направило проект бюджета в Думу.
- Минфин РФ может возобновить покупку валюты в следующем году в случае дополнительных нефтегазовых поступлений, заявил министр финансов Антон Силуанов.
- Тарифы на электроэнергию для населения с 1 декабря 2022 года вырастут на 9%.
- Турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank вслед за частными решили прекратить использование российской платежной системы «Мир» — телеканал NTV.
- Госдума приняла в третьем чтении закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев, участвующих в СВО.
- ЕС в рамках восьмого пакета санкций намерен запретить импорт из России ряда видов стальной продукции, но продолжит покупать алмазы, пишет издание Рolitico.
- Производство легковых автомобилей в РФ в августе снизилось почти на 70%, до 24,7 тыс. — Росстат.
- На заводе «Моторинвест» в Липецкой области состоялся запуск первого в России производства электромобилей под брендом Evolute.
Реакции политиков
- Результаты референдумов говорят о том, что жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья сделали осознанный и свободный выбор в пользу России, заявили в российском МИД.
- Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал международное сообщество не признавать результаты референдумов о вхождении в состав РФ. ЕС введет санкции против представителей Минобороны РФ, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ЕС также введет санкции против иностранцев, которые участвовали в обходе санкций против России.
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Представитель МИД Мария Захарова напомнила Белому дому, что в речи президента США Джо Байдена 7 февраля 2022 года звучала угроза именно «покончить» с газопроводом «Северный поток — 2».
Ранее американская администрация опровергла, что Байден угрожал уничтожением трубопроводов.
«Президент заявил, что СП-2 не эксплуатировался бы, и что мы бы работали над этим с Германией. И он был прав: Германия в феврале сделала шаг, чтобы заморозить его (реализацию проекта — Прим. ред.), что широко освещалось всеми вами. Именно об этом тогда говорил президент», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить обязательную службу в армии для госслужащих и депутатов. Он также добавил, что избранию на публичные должности также должно предшествовать получение военно-учетной специальности — служба в армии или учеба на военной кафедре.
Реакции: люди, сообщества
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В Чехии проходят массовые антиправительственные акции протеста. Организаторы потребовали от властей заключения прямых соглашений с Россией на поставку газа — ТАСС.
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Зарубежные партнеры готовы продолжать сотрудничество с Россией в сфере туризма, заявила в своем Telegram-канале руководитель Ростуризма Зарина Догузова по итогам встречи министров туризма G20 в Индонезии.
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В Северной Осетии введен режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс», сообщают власти региона. Въезд транспорта в Северную Осетию ограничен из-за пробки на российско-грузинской границе.
Информация, которую вы могли пропустить
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Минобороны России открыло круглосуточную горячую линию для родственников граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. На ней можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащего и актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.
На горячую линию можно обратиться по телефонам:
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Российскую певицу Анну Семенович признали на Украине угрозой нацбезопасности и внесли в черный список.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ:
- USD 58,44₽
- EUR 55,72₽
Хорошего дня! Вот что произошло 27 сентября: «Подведены итоги референдумов, обновление Windows ограничили, а госбанки Турции тоже отказались от «Мира».