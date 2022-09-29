Дело о «Северных потоках», ЕС не поддерживает итоги референдумов, а Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине. Что еще произошло 28 сентября

Что произошло 28 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 28 сентября

Минобороны РФ , сводка 28 сентября В результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14- и 92 механизированных бригад ВСУ ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники. Высокоточным ударом ВКС России в районе Харькова поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ. В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66 и 93 механизированных бригад составили более 70 человек, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля. Ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации тактической группы «Чайка» из состава 36 бригады морской пехоты ВСУ, а также 56 мотопехотной бригады. Ликвидировано свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники. В результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода «ЭнергоМехКомплект» уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня «Ольха» и 15 единиц автомобильной техники. Поражены пункты временной дислокации 28 механизированной и 59 мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников. Ликвидировано более 90 военнослужащих и бойцов, а также 18 единиц военной техники. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ, а также 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах. Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. В районе населённого пункта Веселое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса «С-300». Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Российскими средствами ПВО за сутки сбито пять беспилотников. Перехвачено две баллистические ракеты «Точка-У». Уничтожены семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Всего с начала спецоперации уничтожено: 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотников, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина РСЗО, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы спецтехники.

Рамзан Кадыров сообщил об успешном наступлении по линии фронта на Херсонском направлении бойцов из Чечни . По его словам, Энергодар подвергается «практически непрерывным атакам со стороны националистов. Бьют по инфраструктуре, частным домовладениям, по социально значимым объектам и даже по объектам повышенной опасности, таким как АЭС».

Следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Российская сторона запросила на 29 сентября проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за диверсий на двух нитках трубопровода «Северный поток», сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Арбитражный апелляционный суд Москвы по ходатайству Роскомнадзора приостановил введение начальной процедуры банкротства — наблюдения — в отношении российской «дочки» Google.

Большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей при высокой явке поддержали на референдумах присоединение своих регионов к России. Итоги референдумов:

— В Херсонской области вхождение в состав России поддержали 87,05% проголосовавших (497 051 человек), против высказались 12,05% (68 832);

— В Запорожской области инициативу поддержали 93,11% избирателей (430 268);

— В ДНР вхождение в состав России поддержали 99,23% избирателей;

— В ЛНР за присоединение к РФ проголосовали 98,42% участников референдума.

Экономика , что с ней происходит

Добыча нефти в РФ за 8 месяцев выросла на 3,1%, до 3 54 млн тонн , но снизилась в августе на 1,1% к июлю , до 45 млн тонн — ТАСС.

, но снизилась в августе на 1,1% к июлю до 45 млн тонн — ТАСС. Минфин предлагает повысить налог на прибыль для экспортеров СПГ с начала 2023 года до конца 2025 года до 32% , следует из поправок к Налоговому кодексу РФ , внесенных в Госдуму.

, следует из поправок к Налоговому кодексу РФ внесенных в Госдуму. Спад ВВП России в августе продолжил замедляться и составил 4,1% в годовом выражении после 4,3% в июле и 5% в июне , говорится в «Обзоре о текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития РФ.

в годовом выражении после 4,3% в июле и 5% в июне говорится в «Обзоре о текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития РФ. Годовая инфляция в России за неделю с 20 по 26 сентября замедлилась до 13,71% с 13,92% неделей ранее.

с 13,92% неделей ранее. Уровень безработицы в РФ в августе 2022 года снизился до 3,8% .

. Кабмин внес в Думу законопроект об увеличении прожиточного минимума до 14 375 рублей в 2023 году.

в 2023 году. Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Думу проекта бюджета на 2023 год и плановый период до 2025 года. Правительство направило проект бюджета в Думу.

на 2023 год и плановый период до 2025 года. Правительство направило проект бюджета в Думу. Минфин РФ может возобновить покупку валюты в следующем году в случае дополнительных нефтегазовых поступлений , заявил министр финансов Антон Силуанов.

в следующем году в случае дополнительных нефтегазовых поступлений заявил министр финансов Антон Силуанов. Тарифы на электроэнергию для населения с 1 декабря 2022 года вырастут на 9% .

. Турецкие государственные банки Halkbank , Ziraat Bank и VakıfBank вслед за частными решили прекратить использование российской платежной системы «Мир» — телеканал NTV.

Госдума приняла в третьем чтении закон о кредитных каникулах для мобилизованных , контрактников и добровольцев , участвующих в СВО.

для мобилизованных контрактников и добровольцев участвующих в СВО. ЕС в рамках восьмого пакета санкций намерен запретить импорт из России ряда видов стальной продукции , но продолжит покупать алмазы , пишет издание Рolitico.

, но продолжит покупать алмазы пишет издание Рolitico. Производство легковых автомобилей в РФ в августе снизилось почти на 70%, до 24,7 тыс. — Росстат.

— Росстат. На заводе «Моторинвест» в Липецкой области состоялся запуск первого в России производства электромобилей под брендом Evolute.

Реакции политиков

Результаты референдумов говорят о том , что жители Донбасса , Херсонщины и Запорожья сделали осознанный и свободный выбор в пользу России , заявили в российском МИД .

что жители Донбасса Херсонщины и Запорожья сделали осознанный и свободный выбор в пользу России заявили в . Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал международное сообщество не признавать результаты референдумов о вхождении в состав РФ. ЕС введет санкции против представителей Минобороны РФ , ДНР , ЛНР , Херсонской и Запорожской областей. ЕС также введет санкции против иностранцев , которые участвовали в обходе санкций против России.

призвал международное сообщество не признавать результаты референдумов о вхождении в состав РФ. ЕС введет санкции против представителей Минобороны РФ ДНР ЛНР Херсонской и Запорожской областей. ЕС также введет санкции против иностранцев которые участвовали в обходе санкций против России. Представитель МИД Мария Захарова напомнила Белому дому, что в речи президента США Джо Байдена 7 февраля 2022 года звучала угроза именно «покончить» с газопроводом «Северный поток — 2».

Ранее американская администрация опровергла, что Байден угрожал уничтожением трубопроводов.

«Президент заявил, что СП-2 не эксплуатировался бы, и что мы бы работали над этим с Германией. И он был прав: Германия в феврале сделала шаг, чтобы заморозить его (реализацию проекта — Прим. ред.), что широко освещалось всеми вами. Именно об этом тогда говорил президент», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить обязательную службу в армии для госслужащих и депутатов. Он также добавил, что избранию на публичные должности также должно предшествовать получение военно-учетной специальности — служба в армии или учеба на военной кафедре.

Реакции: люди , сообщества

В Чехии проходят массовые антиправительственные акции протеста. Организаторы потребовали от властей заключения прямых соглашений с Россией на поставку газа — ТАСС.

Зарубежные партнеры готовы продолжать сотрудничество с Россией в сфере туризма, заявила в своем Telegram-канале руководитель Ростуризма Зарина Догузова по итогам встречи министров туризма G20 в Индонезии.

В Северной Осетии введен режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс», сообщают власти региона. Въезд транспорта в Северную Осетию ограничен из-за пробки на российско-грузинской границе.

Информация , которую вы могли пропустить

Минобороны России открыло круглосуточную горячую линию для родственников граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. На ней можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащего и актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.

На горячую линию можно обратиться по телефонам: 8 (800) 100-77-07 , 8 (495) 498-43-54 и 8 (495) 498-34-46 .

Российскую певицу Анну Семенович признали на Украине угрозой нацбезопасности и внесли в черный список.

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Хорошего дня! Вот что произошло 27 сентября: «Подведены итоги референдумов, обновление Windows ограничили, а госбанки Турции тоже отказались от «Мира».