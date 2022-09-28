Подведены итоги референдумов, обновление Windows ограничили, а госбанки Турции тоже отказались от «Мира». Что еще произошло 27 сентября

Главное за 27 сентября
Минобороны РФ, сводка 27 сентября
В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста бойцов 9 полка специального назначения «Гепард» нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наемников.
Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации подразделений 59 мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.
В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81 аэромобильной бригады ВСУ уничтожено более 150 украинских военнослужащих.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184 районах.
Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
Уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотников «Байрактар».
Истребительной авиацией ВКС России сбито два МиГ-29 воздушных сил Украины.
Средствами ПВО сбиты семь беспилотников.
Кроме того, в воздухе уничтожены тактическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, а также 17 снарядов РСЗО HIMARS.
Всего с начала спецоперации операции уничтожено: 304 самолета, 155 вертолетов, 2094 беспилотника, 377 зенитных ракетных комплексов, 5118 танков и других боевых бронированных машин, 847 боевых машин РСЗО, 3423 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5909 единиц спецтехники.
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Гендиректор МАГАТЭ сообщил о новых взрывах на ЗАЭС, призвал немедленно принять меры для снижения угрозы для станции.
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Итоги референдумов о вхождении в состав РФ после обработки 100% бюллетеней:
— ДНР: 99,23% «За»,
— ЛНР: 98,42% «За»,
— Херсонская область: 87,05% «За»,
— Запорожская область: 93,11% «За».
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Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ:
- USD 58,17₽
- EUR 55,99₽
Хорошего дня! Вот что произошло 26 сентября: «Где могут ввести военное положение, „ВК“ удалили из App Store, а Эдварду Сноудену дали российское гражданство».