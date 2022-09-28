28 сентября
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Политика

Подведены итоги референдумов, обновление Windows ограничили, а госбанки Турции тоже отказались от «Мира». Что еще произошло 27 сентября

Что произошло 27 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 27 сентября

Минобороны РФ, сводка 27 сентября

В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста бойцов 9 полка специального назначения «Гепард» нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наемников.

Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации подразделений 59 мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.

В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81 аэромобильной бригады ВСУ уничтожено более 150 украинских военнослужащих.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184 районах.

Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотников «Байрактар».

Истребительной авиацией ВКС России сбито два МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО сбиты семь беспилотников.

Кроме того, в воздухе уничтожены тактическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, а также 17 снарядов РСЗО HIMARS.

Всего с начала спецоперации операции уничтожено: 304 самолета, 155 вертолетов, 2094 беспилотника, 377 зенитных ракетных комплексов, 5118 танков и других боевых бронированных машин, 847 боевых машин РСЗО, 3423 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5909 единиц спецтехники.

  • Гендиректор МАГАТЭ сообщил о новых взрывах на ЗАЭС, призвал немедленно принять меры для снижения угрозы для станции.

  • Итоги референдумов о вхождении в состав РФ после обработки 100% бюллетеней:

— ДНР: 99,23% «За»,
— ЛНР: 98,42% «За»,
— Херсонская область: 87,05% «За»,
— Запорожская область: 93,11% «За».

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Экономика, что с ней происходит

  • Инцидент с утечкой газа на «Северных потоках» произошел вследствие взрывов, заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

  • Цена газа в Европе превысила 2, 1 тыс. долларов после заявления Газпрома о суде с Нафтогазом.

  • Поставки российского зерна и удобрений за рубеж по-прежнему затруднены санкциями, заявил президент Владимир Путин. По его словам, санкции на экспорт российского зерна и удобрений грозят глобальным продовольственным кризисом, ответственность за это лежит на Западе.

  • Правительство готово компенсировать до 80% средств на доработку отечественного софта для предприятий взамен импортного, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

  • Премьер также подписал постановление, продлевающее до 31 декабря 2023 года сокращенный срок выдачи импортерам разрешений на предоставление отсрочки и рассрочки уплаты таможенных пошлин и налогов.

  • Работодатели в период мобилизации не будут уплачивать страховые взносы в ПФР сотрудников, с которыми приостановлен трудовой договор, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

  • Госбанки Турции вслед за частными отказались от использования российской платежной системы «Мир», сообщает телеканал NTV.

  • VK продает игровое подразделение My. Games управляющему партнеру венчурного фонда Leta Capital Александру Чачава за 642 млн долларов.

  • В РЖД сообщили, что вернут средства за неиспользованные билеты мобилизованным гражданам.

  • Одежные сети хотят выйти на рынок товаров для дома. На фоне приостановки работы в России Zara Home, H&M Home и IKEA интерес к сегменту товаров для дома возник у российских одежных сетей. Выходить на этот рынок планируют Lime и «Стокманн», а первые точки могут появиться в 2023 году — «Коммерсантъ».

Реакции политиков

  • Соединенные Штаты могут на текущей неделе вынести на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

  • Евросоюз рассматривает предложение ФРГ о запрете гражданам ЕС занимать руководящие должности в госкомпаниях РФ, сообщило агентство Bloomberg.

  • Совфед 4 октября может рассмотреть вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ при положительном исходе референдумов, сообщила спикер Валентина Матвиенко.

  • Кремль не располагает информацией о количестве мужчин, покинувших РФ с 21 сентября, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

  • Власти Казахстана могут выдавать в Россию только объявленных в международный розыск преступников. При этом речь не идет о тех гражданах, которых разыскивают военкоматы РФ в рамках частичной мобилизации, заявил на брифинге министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

Реакции: люди, сообщества

  • Более 1,5 тыс. заявлений на отсрочку от частичной мобилизации подали за прошедший день сотрудники ИТ и телеком-компаний, сообщило Минцифры РФ.

  • Российская академия наук готовит обращение в Минобрнауки и Минобороны с просьбой предоставить бронь от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, а также аспирантам, рассказал президент РАН Геннадий Красников.

  • Количество купленных кнопочных телефонов в России с 23 по 25 сентября выросло в три раза по сравнению с 16−18 сентября 2022 года, сообщили в пресс-службе МТС.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Подлежащие призыву граждане РФ из числа желающих выехать из страны получают повестки на границе с Грузией, сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

  • Американская корпорация Microsoft ограничила для россиян возможность обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11, сообщает ТАСС.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

  • USD 58,17₽
  • EUR 55,99₽

Хорошего дня! Вот что произошло 26 сентября: «Где могут ввести военное положение, „ВК“ удалили из App Store, а Эдварду Сноудену дали российское гражданство».

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