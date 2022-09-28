Подведены итоги референдумов, обновление Windows ограничили, а госбанки Турции тоже отказались от «Мира». Что еще произошло 27 сентября

В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста бойцов 9 полка специального назначения «Гепард» нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наемников.

Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации подразделений 59 мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.

В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81 аэромобильной бригады ВСУ уничтожено более 150 украинских военнослужащих.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184 районах.

Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотников «Байрактар».

Истребительной авиацией ВКС России сбито два МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО сбиты семь беспилотников.

Кроме того, в воздухе уничтожены тактическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, а также 17 снарядов РСЗО HIMARS.