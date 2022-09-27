Где могут ввести военное положение, «ВК» удалили из App Store, а Эдварду Сноудену дали российское гражданство. Что еще произошло 26 сентября

Главное за 26 сентября
Минобороны РФ, сводка 26 сентября
В результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14 механизированной и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 15 единиц военной техники.
Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации «иностранного легиона» и подразделений националистических формирований в районе населенного пункта Святогорск ДНР ликвидировано до 100 бойцов.
Ракетным ударом по передовому пункту управления 10 горно-штурмовой бригады ВСУ во время проведения совещания командования бригады уничтожено до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения. Выведены из строя восемь единиц спецтехники.
Высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406 артиллерийской бригады ВСУ уничтожены до 50 боевиков, 10 единиц военной техники и более 2 тыс. артиллерийских снарядов.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ, а также 56 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 163 районах.
Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Истребительной авиацией ВКС России сбит Су-24 воздушных сил Украины.
Российскими средствами ПВО за сутки сбито 13 беспилотников.
Уничтожены в воздухе 19 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».
Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 302 самолета, 155 вертолетов, 2087 беспилотников, 377 зенитных ракетных комплексов, 5114 танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин РСЗО, 3417 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5904 единицы спецтехники.
Артиллерия ВСУ вела обстрелы дачного поселка «Волна», расположенного в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 25 снарядов.
- ВСУ нанесли удар по школе в городе Рубежное в ЛНР, где размещался участок для голосования на референдуме о вхождении республики в состав России, в здание попало шесть снарядов — ТАСС.
- В Херсоне прозвучало около пяти взрывов, предположительно, работает российская система ПВО — ТАСС.
- Явка на референдуме в ДНР по итогам четырех дней голосования составила 86,89%, это 1,48 млн человек, сообщили в ЦИК.
- Главы Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в случае вхождения республик в состав России примут решение по военному положению на своих территориях вместе с российским руководством, заявил Леонид Пасечник.
- Минцифры России представило документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников.
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Приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из магазина приложений для iOS AppStore. Также из магазина приложений пропал музыкальный сервис «VK Музыка». «VK Клипы» и «Мессенджер» продолжают работать.
Экономика, что с ней происходит
- ЧП с падением давления на «Северном потоке — 2» произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма, сообщает оператор газопровода.
- ЕС отложит решение по введению потолка цен на российскую нефть из-за разногласий среди стран, сообщило агентство Bloomberg.
- Конфликт на Украине и ускорение глобальной инфляции приведут к снижению темпа роста мировой экономики в 2023 году до 2,2% после 3% в 2022-м, говорится в обновленном макропрогнозе ОЭСР — «Коммерсантъ».
- РФ приостанавливает соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения, следует из указа Путина.
- Таджикистанская кредитно-финансовая организация ЗАО «Душанбе сити банк» сообщила, что из-за технического сбоя приостановила обслуживание карт российской платежной системы «Мир».
- Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ поддержал поправку, согласно которой мобилизованные граждане, а также члены их семей до прекращения действия указанного контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг.
- Гознак продолжит работу в условиях санкционного давления и будет поддерживать полный цикл производства своей продукции, заявили в пресс-службе организации.
- «Аэрофлот» с 1 октября возобновит полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщили в компании.
Реакции политиков
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к Михаилу Мишустину с просьбой о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации студентам негосударственных вузов.
В свою очередь председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев направил обращение к главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову с предложением освободить от частичной мобилизации не только студентов частных вузов и колледжей, но и аспирантов.
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В Киеве заявили, что не планируют призывать больше людей в ВСУ в ответ на мобилизацию в РФ. По словам советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, в стране «уже создали резервы через систему территориальной обороны».
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Белый дом признал, что США вопреки риторике Вашингтона не видят никаких признаков намерения РФ применять ядерное оружие. Соединенные Штаты готовы с союзниками быстро навязать России жесткие дополнительные экономические издержки при вхождении в ее состав частей Украины.
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РФ по разным линиям вновь и вновь призывает США не приближать обстановку вокруг Украины к опасной черте, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире «Первого канала».
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Многие россияне используют Казахстан для транзита в другие страны, заявил главный специалист департамента информатизации и связи казахстанского МВД Адиль Сарсенов.
Реакции: люди, сообщества
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Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году. Источник ТАСС ранее сообщил, что в длинный список фильмов, которые могли претендовать на выдвижение от РФ, вошли 122 картины.
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В Крыму вернули домой около 400 человек, ошибочно призванных по частичной мобилизации. По данным начальника службы по мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктора Фесенко, призванные не подходили по возрасту.
Информация, которую вы могли пропустить
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Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник открыли в Краснодоне после реставрации памятник молодогвардейцам «Непокоренные».
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Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство уроженцу США Эдварду Сноудену, ставшему известным в 2013 году после обнародования секретных материалов о слежке американских спецслужб за главами государств и пользователями интернета. Путин ранее заявлял, что не считает Сноудена предателем, хотя его поступок был неправильным.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ:
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Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 83 долларов за баррель впервые с 11 января, свидетельствуют данные торгов.
Хорошего дня! Кстати, загляните 25 сентября: «Херсонская область начнет отопительный сезон с газом из России, диверсант погиб при взрыве автомобиля, а из Венесуэлы везут авокадо».