В результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14 механизированной и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 15 единиц военной техники.

Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации «иностранного легиона» и подразделений националистических формирований в районе населенного пункта Святогорск ДНР ликвидировано до 100 бойцов.

Ракетным ударом по передовому пункту управления 10 горно-штурмовой бригады ВСУ во время проведения совещания командования бригады уничтожено до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения. Выведены из строя восемь единиц спецтехники.

Высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406 артиллерийской бригады ВСУ уничтожены до 50 боевиков, 10 единиц военной техники и более 2 тыс. артиллерийских снарядов.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ, а также 56 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 163 районах.

Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России сбит Су-24 воздушных сил Украины.

Российскими средствами ПВО за сутки сбито 13 беспилотников.

Уничтожены в воздухе 19 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 302 самолета, 155 вертолетов, 2087 беспилотников, 377 зенитных ракетных комплексов, 5114 танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин РСЗО, 3417 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5904 единицы спецтехники.