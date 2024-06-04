Что известно об Андрее Турчаке, который временно возглавил Республику Алтай

Происхождение и образование

Андрей Анатольевич Турчак родился 20 декабря 1975 года в Санкт-Петербурге.

Отец - Анатолий Александрович Турчак, кандидат технических наук, доктор экономических наук, основатель холдинга "Ленинец" (крупнейший производитель электроники, включая радиолокационные станции и пилотажно-навигационные системы).

В 1998 году Андрей Турчак закончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности "экономист-менеджер-исследователь", а в 2014 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ по специальности "международные отношения".

Андрей Турчак. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Политическая деятельность в 2000-х годах

С 2005 года Турчак является членом политической партии "Единая Россия".

С 2005 по 2009 годы Александр Турчак занимал должность председателя комиссии президиума генерального совета партии по молодежной политике и координатора молодежной политики "Единой России".

15 декабря 2006 года его выбрали председателем координационного совета "Молодой гвардии Единой России".

В 2008 году стал заместителем секретаря президиума генерального совета "Единой России" по вопросам молодежной политики, развития физической культуры и спорта.

Совет Федерации

В марте 2007 года Андрей Турчак был выбран депутатом IV созыва Псковского областного собрания от Дедовичского и Дновского районов области от партии "Единая Россия". Затем он стал членом Совета Федерации РФ, представляя Псковскую область с июля 2007 по февраль 2009 года.

В течение этого времени он занимал ряд должностей, включая членство в комитете по местному самоуправлению и участие в комиссиях по молодежи и спорту.

В 2008 году он стал заместителем председателя комиссии Совета Федерации по делам молодежи и спорту, а также занимал должность заместителя председателя комиссии по молодежи и туризму.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Источник фото: ER.RU

Губернатор Псковской области

Отмечается, что с 2009 по 2017 год Андрей Турчак был губернатором Псковской области.

Вице-спикер Совета Федерации

18 сентября 2017 года Андрей Турчак возглавлял список партии "Единая Россия" на выборах в Псковское областное собрание депутатов VI созыва, но после избрания отказался от мандата. Через несколько дней после ухода губернатора Псковской области, 30 октября 2017 года, он получил вакантный мандат члена Псковского областного собрания депутатов.

С 2017 года Андрей Турчак является членом Совета Федерации РФ (сенатором) от Псковской области. Он был назначен представителем от законодательной власти региона 2 ноября 2017 года и повторно назначен 30 сентября 2021 года.

С 8 ноября 2017 года по 23 сентября 2020 года Андрей Турчак занимал должность заместителя председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

С 23 сентября 2020 года Андрей Турчак стал первым заместителем председателя Совета Федерации РФ. Он был переизбран 6 октября 2021 года и до 21 февраля 2024 года возглавлял Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ.

Напомним, что Турчак согласился стать врио главы Республики Алтай.

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