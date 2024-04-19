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Политика

Что известно об ракетном ударе Израиля по Ирану

Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. Однако не уточняется, были ли целями еврейского государства объекты в Сирии и Ираке, сообщает ТАСС.

Взрывы в Израиле
Взрывы в Израиле
Соцсети

  • Источник отмечает, ссылаясь на агенство Fars, что недалеко от военной базы на северо-западе провинции Исфахан, произошло три взрыва.

  • На фоне сообщений о возможном ударе, по меньшей мере восьми рейсам пришлось отклониться от курса, находясь в воздухе.

  • Однако один из американских чиновников сообщил, что Израиль не будет атаковать ядерные объекты в Иране.

  • Иран приостановил полеты над некоторыми городами.

  • В СМИ сообщается, что силы ПВО работают в нескольких иранских провинциях.

  • А в аэропорту Тегерана отменили международные рейсы до 10 утра по МСК.

Ранее сообщалось, что иранские спецназовцы захватили судно с российскими моряками.

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