Утром 24 апреля стало известно, что задержали замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. При чем здесь Сергей Бородин рассказала Baza.

Сергей Бородин — генеральный директор и бывший учредитель «СК Красные звезды». В настоящее время сайт спортивного клуба не функционирует. Однако в 2019 году на сайте команду по хоккею называли «Командой замминистра обороны». Тогда в СМИ сообщалось, что капитаном «Красных звезд» был Тимур Иванов.

«СК Красные звезды» в том числе является одним из основных совладельцев компании «Инертгаз Медикал». В период пандемии компания разработала аппарат BreezeLite, который проходил испытания при лечении коронавируса в армии. На сайте BreezeLite можно найти положительный отзыв главного терапевта третьего Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского.

В 2021 году в Москве было обнаружено тело руководителя компании «Инертгаз Медикал» Александра Потапова. Тело было найдено в автомобиле, который был закрыт изнутри. Полиция не обнаружила следов насилия.

В СМИ Сергея Бородина также называли доверенным лицом Иванова. По информации журналистов, Бородин руководил компанией «Волжский берег», которая занималась строительством особняка для Иванова в Тверской области. Как писали СМИ, компания «Волжский берег» принадлежала «Оборонспецстрою», связанному с «Олимпстроем» — крупным подрядчиком Министерства обороны.

Согласно данным базы СПАРК, Сергей Бородин является совладельцем компаний «Гиперэнерджи», «Агрокомплекс Русское село» и «МФ Групп». Также он указан как руководитель компаний «Липка» и АНО «СК Красные звезды».

В настоящее время Сергей Бородин и Тимур Иванов арестованы до 23 июня в рамках дела о взяточничестве. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере в виде услуг имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что задержали замглавы Минобороны и в чем его подозревают.

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