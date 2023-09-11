Что мы знаем о бронепоезде - разбор altapress.ru

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Что находится в бронепоезде?

В поезде есть 17 вагонов-комнат с бронированными полами и обшивкой. Также присутствуют личные апартаменты лидера Северной Кореи.

В бронепоезде также есть место для переговоров, где на экранах идет показ новостей и фильмов, которые нравятся Ким Чен Ыну.

Для дизельной электростанции выделен также целый вагон поезда.