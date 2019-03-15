«Что нам теперь, повеситься что ли?»: власти решали, почему проваливается газификация на Алтае

Глава краевого минстроя Иван Гилев на совещании по газификации 14 марта оказался под прицелом острой критики со стороны спикера краевого парламента Александр Романенко и представителей из районов и городов края. «Все помрем, а газа все нет!» — эмоционально заметил глава заксобрания.

Смена тактики

Алтайский край газифицирован только на 16%, сообщил Иван Гилев. Из 76 сельских поселений, к которым поведена труба, только 12 в полной мере пользуются голубым топливом.

Конкретные примеры привел Альберт Лунев, глава экономического комитета АКЗС. Например, в Смоленском построили ГРС, потенциально к газу могли подключиться 855 домовладений, но сделали это только 417, или 43%. В Калманке газифицировать дома теоретически могут все, но воспользовались возможностью лишь 41%.

Такая статистика «убивает» любые переговоры с «Газпромом» о дальнейшей газификации региона.

Власти края решили изменить тактику: если раньше населенный пункт считался газифицированным, когда к нему подводили трубу, то теперь в расчет будет приниматься именно число реально подключенных домовладений. А для этого придется более серьезно вкладывать в строительство внутрипоселковых сетей.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

Учитывая низкую финансовую обеспеченность сельских поселений, мы готовы за счет средств краевого бюджета продолжать газификацию сел, но при условии наличия проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу.

Жители поселка Центральный в Барнауле ждут газа. altapress.ru.

Проблемы с подключением

Собственно, загрузка сетей должна дать возможность более предметно говорить с «Газпром», со стороны которого, по словам Гилева, «мы имеем мягко говоря, недопонимание». Министр подчеркнул, что для национальной газовой компании газификация края — «полностью социальный проект».

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

С точки зрения экономики мы не интересны совершенно. Нам даже иногда приходится лукавить, когда мы просчитываем планы и обещаем «Газпрому» то потребление, которого, сами понимаем, не будет. Нам надо строить много газовых сетей различного давления, а потребление при этом очень маленькое. ЖКХ и объекты соцкультбыта ситуацию не особенно меняют. А крупных предприятий, которые бы могли «подушку» сделать, сегодня у нас нет.

Здесь вступил Александр Романенко, который попросил Гилева быть поосторожней в высказываниях. За их дальнейшим диалогом внимательно следила вся аудитория.

Александр Романенко. Дмитрий Лямзин

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

Иван Васильевич, поосторожней, пожалуйста. «Газпром» — не частная компания, а государственная. И когда вы такие вещи говорите, вы ставите в неловкое положение президента нашей страны, который дал четкое поручение в течение 10 лет газифицировать страну (имеется в виду итог встречи Владимира Путина с главой «Газпрома» Алексеем Миллером — прим. ред.). Мы что теперь, должны повеситься все что ли, что мы в Алтайском крае живем?! Мы должны создавать условия, чтобы население было заинтересовано в подключении. Вот скажите, к какому числу домовладений в 2018 году был построен газопровод, но не подключен?

Газ. СС0

Иван Гилев ответил, что именно такой информации у него в данный момент нет.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

Так это самое главное! Вы обратите внимание, в Новоалтайске, в Первомайском районе в прошлом году построили много газораспределительных сетей, в том числе — за счет жителей. Работы проведены. Газ не подключен до сих пор. Скоро год пройдет. Я лично вам об этом говорил, а воз и ныне там.

Министр признал, что иногда возникают вопросы по соблюдению сроков, по разным причинам. Но он подчеркнул, что есть и обратные ситуации, когда газ подключают, а люди не платят за это.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

Но это уже наши вопросы. Не Миллера. Это вопросы, которые мы на территории края почему-то не решаем. То подрядчик не тот, то лицо у него не то, то руки у него не т. е. Но ускорять процесс-то надо. Это же неправильно, когда люди приняли решение, вложили собственные средства, сделали проект, а между проектом и запуском газа проходит до 5 лет ожидания. Ну это что такое? Все помрем, а газа нет.

Газ. СС0

Когда будет газ в Ребрихе и Алейске?

Представители с мест задали вопрос о том, когда появится газ, например в Алейске.

По словам Ивана Гилева, «Газпром» продолжит строительство магистрального газопровода Шахи — Павловский район — Ребриха и шести межпоселковых газопроводов от ГРС в Ребрихе.

Однако он признал, что сейчас строительство затормозилось. Он надеется, что в связи с договоренностями Путина и Миллера работа в этом направлении активизируется.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

Есть информация, что «Газпром» ведет проектирование газопровода до Рубцовска и Славгорода. В его рамках будет газифицирован и Алейск. Какие-то сроки, даже год, я называть не буду. Не мы ситуацией этой управляем, не мы определяем финансирование, подрядчиков. Но это вряд ли случится в ближайшие 5 лет. Дальше сложно говорить.

Газопровод. altairegion22.ru

Сколько стоит?

Кроме того, представители районов подняли проблему стоимости подключения домов в газу. По словам выступавших, заведение газа в дом «под ключ» обходится до 250 тысяч рублей.

Гилев пояснил, что уже 2−3 года подключение к сетям, если газопровод проходит по улице, идет через газораспределительную организацию (чаще всего «Газпром — газораспределние Барнаул») по тарифу на техприсоединение. Сейчас он составляет около 24 тысяч рублей, сказал министр. За эти деньги газ подводят к дому. Газовое оборудование и внутридомовая разводка в эту сумму не входят.

Однако представитель Калманского района сообщил, что ему известны суммы платы в разы больше. Романенко призвал разобраться в этом конкретном случае.

По словам Гилева, в целом подключение домовладения к газу обходится, по расчетам министерства, примерно в 100 тысяч. «И это, конечно, проблема. Это большие деньги», — сказал Гилев.

Именно «элементарное отсутствие денег у населения», как сказал Лунев, и является зачастую причиной неподключения. А размер единовременной помощи на одно домовладение, по его словам, не превышает 20 тысяч рублей. Сумму нужно повышать, уверен он. Однако это вопрос, который совместно должны решать разные ведомства. Но инициировать его, считает депутат, должно профильное министерство.