Контрольная работа. Что обещал выполнить губернатор Томенко в своем отчете год назад

28 мая в региональном парламенте губернатор Алтайского края представит доклад депутатам о результатах деятельности за 2019 год. Это будет первое выступление главного должностного лица региона, когда он будет отчитываться именно за свой полноценный год работы. Ранее Томенко пришлось зачитывать отчет за 2018 год, который он, условно говоря, делил пополам с экс-губернатором Александром Карлиным. Учитывая, что в прошлом году совсем не было коронавируса, а экономический кризис из-за нефтяных цен еще не наступил, скидки на внешние факторы теперь неуместны. Редакция Altaprss.ru решила напомнить, что Виктор Томенко в предыдущем докладе обещал выполнить вместе с правительством в течение 2019 года.

Цитаты приводятся из стенограммы доклада в мае прошлого года, опубликованной на официальном сайте правительства края.

Завершая свое выступление Томенко тогда сказал: «Но главное, конечно, не столько даже эти цифры. Главное, конечно, результаты, которые, повторяю, должен почувствовать каждый житель края».

Кроме того, уже опубликованы тезисы доклада, который будет произнесен сегодня, 28 мая. Поэтому каждый житель Алтайского края, слушая губернатора, может сравнить и что-то почувствовать.

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

Школьное и дошкольное образование

«Планируется завершить строительство 9 детских садов проектной мощностью более 2300 мест, из которых 1000 мест — для детей ясельного возраста. Ввести в эксплуатацию школу в квартале 2006а города Барнаула на 550 мест и пристрои к школам в Ключевском и Калманском районах на 100 и 300 мест соответственно. Запланировано капитально отремонтировать 11 техникумов и лицеев, 2 коррекционные школы, 2 центра помощи детям».

«В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет ведется проектирование 14 яслей-садов с перспективой строительства в 2020 и 2021 годах».

Новая школа на ул. Сиреневая , 16 в Барнауле. Barnaul.org.

Здравоохранение

«В 2019 году необходимо в соответствии с нашими планами дополнительно создать еще не менее 9 ФАПов в тех селах, где ранее не было медицинских подразделений, начать строительство новой поликлиники в Барнауле и трех поликлинических отделений центральных районных больниц Алтайского, Ребрихинского и Советского районов. Ввод их планируется в 2021 году».

«В 2019 году мы начнем переформатирование работы шести межрайонных центров в Алейске, Славгороде, Камне-на-Оби, Заринске, Рубцовске, Бийске, где жители смогут получить медицинскую помощь узких специалистов с использованием самых современных технологий».

ФАП в Талице. altairegion22.ru

«В звене стационарной медицинской помощи с целью снижения смертности от инсультов и инфарктов мы ставим задачу переоснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. В частности, в 2019 году мы переоснастим региональный сосудистый центр в Краевой клинической больнице и первичные сосудистые отделения в городских больницах № 5 и № 11 Барнаула».

«В текущем году в рамках государственного частного партнерства завершится также строительство центра позитронно-эмиссионной томографии и центра медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля».

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи. Анна Зайкова.

«Бригады скорой медицинской помощи будут дополнительно оснащены оборудованием для дистанционной передачи информации в краевой кардиологический диспансер, что, по нашим оценкам, может позволить сократить смертность от инфарктов на 5−10% в год».

Спорт и физкультура

«За счет средств краевого бюджета в 2019 году будет начато строительство обводного канала, что позволит провести нам сертификацию по мировым стандартам для возможного проведения соревнований мирового уровня. В марте текущего года Международной федерацией гребли на байдарках и каноэ уже принято решение о проведении в крае в мае 2021 года одного из этапов Кубка мира».

Через несколько лет гребной канал в Барнауле будет принимать соревнования международного уровня. Олег Богданов

«В текущем году в Белокурихе будет введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс, в Заринске капитально отремонтирован стадион „Юность“, где оборудуют футбольное поле с искусственным покрытием. В 25 муниципальных образованиях края будут созданы малые спортивные площадки для подготовки и сдачи норм ГТО, на эти цели предусмотрено более 75 млн рублей».

Культура

«2019 год — Год театра. И мы достроим новое здание Алтайского театра кукол „Сказка“, завершится ремонт Рубцовского драмтеатра. С привлечением средств краевого бюджета будет проведен текущий ремонт в 9 сельских Домах культуры».

Театр кукол «Сказка». НО микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов».

Социальная сфера

«До конца текущего года с участием средств Пенсионного фонда России планируется завершить строительство нового корпуса краевого реабилитационного центра „Журавлики“, предназначенного для оказания социальных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. Это будет современное здание с бассейном, оснащенное современным реабилитационным оборудованием, специализированными кабинетами. Это позволит использовать новые технологии и новые методики реабилитации».

Ветхое и аварийное жилье

«В 2019 году в результате реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда мы должны расселить 788 человек из 35 аварийных многоквартирных домов площадью около 11 тыс. кв. метров».

Аварийное жилье. Поток. Анна Зайкова

«Также с текущего года на территории 7 муниципальных образований (пока 7) начнем реализацию еще одной программы, по которой до 1 сентября 2025 года планируется расселить из аварийного фонда почти 7,5 тыс. человек (7,4 тыс. человек), которые сегодня проживают на площади 110 тыс. кв. метров. В результате будет расселен весь аварийный жилищный фонд, который таковым был признан на 1 января 2017 года».

Село и сельское хозяйство

«В рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в текущем году за счет удвоения федерального финансирования (с почти 0,5 млрд до 1,04 млрд рублей в целом по программе) мы должны оказать поддержку и улучшить жилищные условия для не менее чем 600 сельских семей (в предыдущие годы цифру более 100 нам превысить не удавалось».

Сельское хозяйство. Техника. Дмитрий Лямзин

Дорожное строительство

«В планах на 2019 год строительство, реконструкция, ремонт и приведение в нормативное состояние почти 916 км автомобильных дорог, 11 мостов. В Барнаульской агломерации мы должны отремонтировать и реконструировать 77 км, в Бийской агломерации — 27 км, в Рубцовской — 18 км».

«Дорожный фонд Алтайского края в текущем году утвержден в сумме 10,7 млрд рублей, почти 7 млрд рублей (6,8 млрд рублей) из которых будут направлены на ремонт и содержание дорог».

Новый асфальт , ремонт дорог. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Энергетика и коммунальное хозяйство

«В части теплоснабжения в Барнауле принято решение о переходе на тарифное регулирование посредством установления ценовой зоны теплоснабжения. Это позволит в период с 2020 по 2025 год привлечь 6 млрд. рублей инвестиций на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения столицы края без шоковых тарифных последствий для жителей».

«В рамках проекта „Чистая вода“ запланировано строительство водоочистного комплекса в Тальменке».

Авария на теплосети , 22 ноября. администрация Барнаула.

«В 1 квартале 2019 года с участием средств консолидированного бюджета региона завершено проектирование внутренних инженерных коммуникаций и на „Белокурихе-2“, строительство которых будет начато уже в этом, текущем году».

«Также начнется строительство обеспечивающей инфраструктуры инвестиционных площадок спортивно-туристского комплекса в Тягуне. Правительством края продолжится работа по привлечению на эти площадки максимально возможного объема средств федерального бюджета».

Юбилейный лыжный «Тягунский марафон» в Тягуне. Дмитрий Лямзин.

Защита от паводка

«Мы продолжим работы, связанные с защитой от паводка. Из 10 объектов инженерной защиты от наводнений завершены работы в селе Быстрянка Красногорского района, также завершаются работы по капремонту гидроузла в селе Алтайское.

В Чарышском районе работы будут завершены до 1 октября текущего года. В ближайшей перспективе (2020−2021 годы) планируется строительство сооружений инженерной защиты от наводнений в Советском и Краснощековском районах.

В результате мы сможем защитить более 10 тысяч жителей, которые сегодня находятся у нас в зоне риска».