4

За что наказывают административные комиссии?

Чаще всего к ответственности в крае привлекали за нарушение тишины и покоя граждан — 3 282 дела. На втором месте — нарушения в области благоустройства территорий муниципальных образований. По этой статье комиссии рассмотрели 3 062 дела.

С большим отрывом идут нарушения, связанные с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов — 782 дела. Также эти комиссии занимаются рассмотрение дел по причинению собаками физического или материального вреда. По этой статье рассмотрели 303 дела.

По остальным статьям комиссии рассмотрели 136 дел. К примеру, в это число входят засорение мест общего пользования жилых домов, неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора, уничтожение или повреждение зеленых насаждений городских и сельских поселений, нарушение правил охраны жизни людей на воде и правил пользования водными объектами.