Административная комиссия — это коллегиальный орган, который работает при органах местного самоуправления. Комиссия занимается рассмотрением дел об административных правонарушениях, а также их профилактикой. При этом к сфере их полномочий относятся только правонарушения, которые предусмотрены законом Алтайского края
Местное самоуправление занимается исполнением регионального закона потому что эти полномочия им делегировали с краевого уровня. При этом, как правило, в муниципалитетах на постоянной основе работает только ответственный секретарь, который получает зарплату именно из краевого бюджета. Остальные члены комиссии постоянно в ней не работают.
Всего в городах и районах Алтайского края работает 237 административных комиссий. С января по сентябрь комиссии городов края рассмотрели 5 051 дело, в то время как комиссии районов всего 2 514 дел. Больше всего дел рассмотрели в Барнауле — 3 406. В итоге, комиссии наказали 6 197 нарушителей. При этом, основным видом наказания стал штраф — его назначили в 3 950 случаях, тогда как предупреждение — лишь в 2 247 случаях.
Чаще всего к ответственности в крае привлекали за нарушение тишины и покоя граждан — 3 282 дела. На втором месте — нарушения в области благоустройства территорий муниципальных образований. По этой статье комиссии рассмотрели 3 062 дела.
С большим отрывом идут нарушения, связанные с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов — 782 дела. Также эти комиссии занимаются рассмотрение дел по причинению собаками физического или материального вреда. По этой статье рассмотрели 303 дела.
По остальным статьям комиссии рассмотрели 136 дел. К примеру, в это число входят засорение мест общего пользования жилых домов, неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора, уничтожение или повреждение зеленых насаждений городских и сельских поселений, нарушение правил охраны жизни людей на воде и правил пользования водными объектами.
Ранее процедуру отзыва депутата исключили из Кодекса Алтайского края о выборах.