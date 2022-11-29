1 декабря
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Политика

Что такое административные комиссии и чем они занимаются в Алтайском крае — разбор altapress.ru

Помимо федерального Кодекса об административных правонарушениях, в российских регионах действуют и местные законы по которым граждане могут быть привлечены к ответственности. Минюст Алтайского края опубликовал итоги работы административных комиссий за 9 месяцев 2022 года, а altapress.ru внимательно их изучил.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.
1
Что такое административная комиссия?

Административная комиссия — это коллегиальный орган, который работает при органах местного самоуправления. Комиссия занимается рассмотрением дел об административных правонарушениях, а также их профилактикой. При этом к сфере их полномочий относятся только правонарушения, которые предусмотрены законом Алтайского края от 10.07.2002 г. № 46-ЗС.

Администрация Барнаула.
Администрация Барнаула.
altapress.ru
2
Почему административные комиссии работают при местных администрациях?

Местное самоуправление занимается исполнением регионального закона потому что эти полномочия им делегировали с краевого уровня. При этом, как правило, в муниципалитетах на постоянной основе работает только ответственный секретарь, который получает зарплату именно из краевого бюджета. Остальные члены комиссии постоянно в ней не работают.

Суд. Правосудие.
Суд. Правосудие.
СС0
3
Сколько всего таких комиссий в крае?

Всего в городах и районах Алтайского края работает 237 административных комиссий. С января по сентябрь комиссии городов края рассмотрели 5 051 дело, в то время как комиссии районов всего 2 514 дел. Больше всего дел рассмотрели в Барнауле — 3 406. В итоге, комиссии наказали 6 197 нарушителей. При этом, основным видом наказания стал штраф — его назначили в 3 950 случаях, тогда как предупреждение — лишь в 2 247 случаях.

Штрафы.
Штрафы.
Павел Водопьянов
4
За что наказывают административные комиссии?

Чаще всего к ответственности в крае привлекали за нарушение тишины и покоя граждан — 3 282 дела. На втором месте — нарушения в области благоустройства территорий муниципальных образований. По этой статье комиссии рассмотрели 3 062 дела.

С большим отрывом идут нарушения, связанные с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов — 782 дела. Также эти комиссии занимаются рассмотрение дел по причинению собаками физического или материального вреда. По этой статье рассмотрели 303 дела.

По остальным статьям комиссии рассмотрели 136 дел. К примеру, в это число входят засорение мест общего пользования жилых домов, неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора, уничтожение или повреждение зеленых насаждений городских и сельских поселений, нарушение правил охраны жизни людей на воде и правил пользования водными объектами.

Ранее процедуру отзыва депутата исключили из Кодекса Алтайского края о выборах.

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