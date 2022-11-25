Процедуру отзыва депутата исключили из Кодекса Алтайского края о выборах

Процедуру отзыва депутатов исключили из Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве на сессии АКЗС 25 ноября.

По словам зампреда АКЗС Дениса Голобородько, поправки вызваны принятием ФЗ № 144 «Об общих принципах публичной власти в субъектах РФ».

«В федеральном законе перечислены четкие основания для прекращения деятельности депутата законодательного органа субъекта <…> Практики отзывов депутатов в течение 20 лет на территории Алтайского края не было. А если и были попытки, то они не дошли до логического завершения», — отметил он.

Голобородько уточнил, что основания для прекращения деятельности депутата останутся в законе. В частности, это прекращение полномочий представительного органа, вступивший в силу приговор.

В кодекс внесли изменения о праве на участие в выборах вахтовиков. Из их числа предлагают формировать участковые избирательные комиссии, пишет «Алтайская правда».