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15 февраля -11°C

Что такое Южно-Сибирский макрорегион, в который Медведев отправил оба Алтая

14 февраля в Сочи председатель российского правительства Дмитрий Медведев объявил о том, что подписал Стратегию пространственного развития, по которой будут сформированы 12 макрорегионов, передает ТАСС. Алтайский край и Республика Алтай попали в Южно-Сибирский макрорегион. Рассказываем, как будет поделена страна, и что это разделение значит.

Премьер-министр Дмитрий Медведев.
Премьер-министр Дмитрий Медведев.
kremlin.ru
1 Какие территории попали в Южно-Сибирский макрорегион

Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области.

2 Какие еще макрорегионы будут созданы в России

Кроме Южно-Сибирского в нашей стране организуют следующие макрорегионы:

  • Центральный,
  • Центрально-Черноземный,
  • Северо-Западный,
  • Северный,
  • Южный,
  • Северо-Кавказский,
  • Волго-Уральский,
  • Уральско-Сибирский,
  • Ангаро-Енисейский,
  • Дальневосточный.
Флаг России.
Флаг России.
Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.
3 Для чего страну разделили на макрорегионы?

«Чтобы найти для каждого региона „точки роста“, улучшить условия жизни в каждом регионе нацелена Стратегия пространственного развития, которую я подписал», — сообщил Дмитрий Медведев.

Разбивка страны на 12 частей, по мнению премьер-министра, «позволит сделать меры господдержки более адресными и эффективными, при этом исключив их дублирование, чтобы, например, не строить в двух соседних областях заводы одинаковой специализации, создавая тем самым искусственную, то есть ничем не оправданную конкуренцию».

4 Что хотят делать в каждом конкретном регионе?

«Для каждого региона на основе конкурентных преимуществ в документе определены перспективные экономические специализации. Их приоритетное развитие повысит конкурентоспособность и эффективность местных экономик. Другими словами, мы будем помогать целым регионам находить свою нишу и раскрывать свой потенциал. Безусловно, взаимоувязывая развитие соседних территорий», — заявил Медведев.

При этом премьер-министр заверил, что помощь федерального центра регионам будет продолжена.

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