Что такое Южно-Сибирский макрорегион, в который Медведев отправил оба Алтая

Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области.
Кроме Южно-Сибирского в нашей стране организуют следующие макрорегионы:
- Центральный,
- Центрально-Черноземный,
- Северо-Западный,
- Северный,
- Южный,
- Северо-Кавказский,
- Волго-Уральский,
- Уральско-Сибирский,
- Ангаро-Енисейский,
- Дальневосточный.
«Чтобы найти для каждого региона „точки роста“, улучшить условия жизни в каждом регионе нацелена Стратегия пространственного развития, которую я подписал», — сообщил Дмитрий Медведев.
Разбивка страны на 12 частей, по мнению премьер-министра, «позволит сделать меры господдержки более адресными и эффективными, при этом исключив их дублирование, чтобы, например, не строить в двух соседних областях заводы одинаковой специализации, создавая тем самым искусственную, то есть ничем не оправданную конкуренцию».
«Для каждого региона на основе конкурентных преимуществ в документе определены перспективные экономические специализации. Их приоритетное развитие повысит конкурентоспособность и эффективность местных экономик. Другими словами, мы будем помогать целым регионам находить свою нишу и раскрывать свой потенциал. Безусловно, взаимоувязывая развитие соседних территорий», — заявил Медведев.
При этом премьер-министр заверил, что помощь федерального центра регионам будет продолжена.