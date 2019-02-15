Что такое Южно-Сибирский макрорегион, в который Медведев отправил оба Алтая

4 Что хотят делать в каждом конкретном регионе?

«Для каждого региона на основе конкурентных преимуществ в документе определены перспективные экономические специализации. Их приоритетное развитие повысит конкурентоспособность и эффективность местных экономик. Другими словами, мы будем помогать целым регионам находить свою нишу и раскрывать свой потенциал. Безусловно, взаимоувязывая развитие соседних территорий», — заявил Медведев.

При этом премьер-министр заверил, что помощь федерального центра регионам будет продолжена.