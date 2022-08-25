«Что ты сюда пришел?» Депутат АКЗС вышел на пикет у минсельхоза и сбежал от полиции

Депутат Алтайского заксобрания Сергей Малинкович вышел на одиночный пикет около краевого минсельхоза, чтобы обратить внимание на проблему падежа пчел. Об этом он сам рассказал на проходившей 25 августа сессии. По его словам, в аграрном ведомстве его инициативу не поддержали.

Как рассказал на сессии АКЗС Сергей Малинкович, на одиночный пикет около здания минсельхоза в Барнауле он вышел на законных основаниях. Цель была привлечь внимание к проблеме падежа пчел, который летом этого года произошел в 14 районах края.

Депутат утверждает, что на встречу к нему вышел бывший министр Александр Чеботаев со словами «Что ты сюда пришел?». А после того, как Малинкович отказался прекратить пикет, тот якобы вызвал полицию.

«Приехали сразу три машины. Я еле убежал. Если бы этого не сделал, сегодня на сессии меня бы не было. Сказали бы, что Малинкович запил или пропал», — рассказал депутат.

Александр Чеботаев. Дмитрий Лямзин

Выступление Малинковича поддержал еще один депутат Павел Митрофанов. По его словам, за один день в Локтевском районе погибла сразу тысяча пчелосемей, и пчеловоды пришли к нему с просьбой о помощи.

«Знал бы, сам вышел на пикет в защиту пчел», — заявил Митрофанов.

Что говорят полеводы

Позицию сельхозпроизводителей высказал депутат Александр Траутвейн, директор крупного хозяйства в Косихинском районе. «У меня такое ощущение, что люди едят только мед, вся остальная продукция — хлеб, молоко, мясо, крупы — не важна», — начал он свое выступление.

Депутат-аграрий утверждает: пчеловоды сами зачастую виноваты в падеже. Они выставляют свои пасеки в непосредственной близости от полей и не идут на диалог с арендаторами этой земли.

Александр Траутвейн. фракция «Единая Россия»

«На наших полях в Косихинском районе находятся около 50 пасек. И никто из них особо не обозначается. Так давайте все-таки договариваться. Пчеловоды могут прийти в начале посевной в контору и нормально поговорить. Почему я должен их разыскивать?» — возмутился Траутвейн.

По его словам, пчеловоды могли бы сами брать землю в аренду и тогда проблем было бы меньше.

Когда произошел падеж

В июле 2022-го в Троицком и Локтевском районах Алтайского края погибли тысячи пчелосемей, часть пасек пострадали и в Тюменцевском районе.

Местные пчеловоды отмечали: насекомые погибли из-за обработки полей химикатами местным предпринимателем. Уточняется, что предупреждение о предстоящей обработки полей химикатами поступило поздно.

Пчела. Фото из открытых источников.

«Разбираться, почему фермеру и пчеловодам не удалось договориться теперь поздно, говорят последние. Пасеки уже погибли. Сельчане намерены получить результаты экспертизы — доказать, что причина смерти пчел именно обработка, затем хотят обратиться в суд», — сообщали «Вести Алтай».

Напомним, первую массовую гибель пчел зафиксировали еще раньше — в середине июня.