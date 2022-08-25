«Что ты сюда пришел?» Депутат АКЗС вышел на пикет у минсельхоза и сбежал от полиции

Как рассказал на сессии АКЗС Сергей Малинкович, на одиночный пикет около здания минсельхоза в Барнауле он вышел на законных основаниях. Цель была привлечь внимание к проблеме падежа пчел, который летом этого года произошел в 14 районах края.
Депутат утверждает, что на встречу к нему вышел бывший министр Александр Чеботаев со словами «Что ты сюда пришел?». А после того, как Малинкович отказался прекратить пикет, тот якобы вызвал полицию.
«Приехали сразу три машины. Я еле убежал. Если бы этого не сделал, сегодня на сессии меня бы не было. Сказали бы, что Малинкович запил или пропал», — рассказал депутат.
Выступление Малинковича поддержал еще один депутат Павел Митрофанов. По его словам, за один день в Локтевском районе погибла сразу тысяча пчелосемей, и пчеловоды пришли к нему с просьбой о помощи.
«Знал бы, сам вышел на пикет в защиту пчел», — заявил Митрофанов.
Что говорят полеводы
Позицию сельхозпроизводителей высказал депутат Александр Траутвейн, директор крупного хозяйства в Косихинском районе. «У меня такое ощущение, что люди едят только мед, вся остальная продукция — хлеб, молоко, мясо, крупы — не важна», — начал он свое выступление.
Депутат-аграрий утверждает: пчеловоды сами зачастую виноваты в падеже. Они выставляют свои пасеки в непосредственной близости от полей и не идут на диалог с арендаторами этой земли.
«На наших полях в Косихинском районе находятся около 50 пасек. И никто из них особо не обозначается. Так давайте все-таки договариваться. Пчеловоды могут прийти в начале посевной в контору и нормально поговорить. Почему я должен их разыскивать?» — возмутился Траутвейн.
По его словам, пчеловоды могли бы сами брать землю в аренду и тогда проблем было бы меньше.
Когда произошел падеж
В июле 2022-го в Троицком и Локтевском районах Алтайского края погибли тысячи пчелосемей, часть пасек пострадали и в Тюменцевском районе.
Местные пчеловоды отмечали: насекомые погибли из-за обработки полей химикатами местным предпринимателем. Уточняется, что предупреждение о предстоящей обработки полей химикатами поступило поздно.
«Разбираться, почему фермеру и пчеловодам не удалось договориться теперь поздно, говорят последние. Пасеки уже погибли. Сельчане намерены получить результаты экспертизы — доказать, что причина смерти пчел именно обработка, затем хотят обратиться в суд», — сообщали «Вести Алтай».
Напомним, первую массовую гибель пчел зафиксировали еще раньше — в середине июня.