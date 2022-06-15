В Алтайском крае зафиксировали первую массовую гибель пчел

В Алтайском крае в Косихинском районе зафиксирована первая в этом году массовая гибель пчёл, сообщают «Вести Алтай».

Пасечник снял видео с погибшими пчелами на своей пасеке и выложил ролик в телеграм-канале «Роспчелопром», в которой состоят пчеловоды со всей России.

Союз пчеловодов Алтайского края пообещал разобраться в произошедшем.

В СМИ также напомнили, что в Алтайском крае второй год работает специальное мобильное приложение, где пчеловодов заранее оповещают о том, в каких районах будет проводиться обработка полей ядохимикатами.

Однако в Косихинском районе подобных уведомлений не поступало.

Ранее в Барнауле студент кафедры технологии хранения и переработки зерна АлтГТУ Никита Закружнов разработал рецептуру хлеба с продуктами пчеловодства.