Барнаульский студент изобрел полезный «пчелиный» хлеб

В Барнауле студент кафедры технологии хранения и переработки зерна АлтГТУ Никита Закружнов разработал рецептуру хлеба с апипродуктами — или, другими словами, продуктами пчеловодства.

К продуктам пчеловодства относятся мед, прополис, цветочную пыльцу, пчелиный яд, маточное и трутневое молочко, пчелиный воск, экстракт пчелиной огневки. Добавление подобных продуктов в рецептуру обогащает состав витаминами, сообщается на сайте городской администрации.

«Такие апипродукты как мед, пыльца, перга, маточное молочко — это натуральные, высококачественные, питательные, концентрированные, а главное — биологически активные продукты питания. Поэтому можно сказать, что они очень полезны и для пчел, и для людей. Например, пыльца цветочная содержит белковые вещества в том числе все незаменимые аминокислоты, сахар, в том числе фруктозу и глюкозу, жиры и жироподобные вещества, зольные элементы, воду, ферменты, витамины, нуклеотиды и другие вещества», — перечислил Никита.

Дипломный руководитель студента Александра Захарова говорит, что работы предстоит еще много. Но когда технология будет апробирована и запатентована, тогда «пчелиный» хлеб можно будет представлять на различных выставках.

Добавим, что в Алтайском крае постоянно придумываются необычные продукты. Например, в апреле политех получил патент на производство мягкого сыра на козьем молоке с мукой из зеленой гречки, а также изобрел обогащенную витаминами шоколадную пасту на основе муки из подсолнечного жмыха.