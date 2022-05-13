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Жизнь

В Алтайском крае запатентовали сыр на козьем молоке с мукой из зеленой гречки

Алтайский государственный технический университет им. Ползунова получил в апреле патент на новый необычный способ производства мягкого сыра, сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.

Головки сыра
Головки сыра
СС0

Сыр будут делать с добавлением козьего молока и муки из зеленой обжаренной гречки, что сделает его очень полезным.

«Мука из зеленой гречки содержит аминокислоты, растительные белки; витамины С, В6, В12, Е, РР, углеводы; пищевые волокна, водорастворимые аминокислоты, непредельные жирные кислоты; минеральные вещества, в частности фосфор, калий, магний, кальций, серу. Кроме того, сыр по количеству пробиотической микрофлоры соответствует требованиям ГОСТ Р 52349−3005, то есть является продуктом с высокими показателями пробиотической микрофлоры», — сообщили в ведомстве.

Новый мягкий сыр был апробирован в лабораторных условиях в политехе и промышленном цехе Международного колледжа сыроделия.

Ранее алтайские ученые добыли химозин верблюда и научились делать вкусный импортозамещающий сыр.

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