Что волнует жителей Алтайского края: онлайн-трансляция прямой линии губернатора Томенко

«Мобилизованным помогают все: власть, простые граждане, политические партии, волонтеры. Когда началась частичная мобилизация, не все наши системы управления были готовы, чтобы четко и быстро провести это дело.

Сейчас все проходит системно, хотя кое-где и потребовалось вмешаться краевой комиссии, которая работает с призывом», — рассказывает Виктор Петрович.