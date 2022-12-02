2 декабря
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Политика

Что волнует жителей Алтайского края: онлайн-трансляция прямой линии губернатора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 2 декабря отвечает на вопросы жителей региона, которые их больше всего волнуют. Текстовую прямую трансляцию проводит altapress.ru.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Частичная мобилизация и СВО

Обновлено в 17:12

«В целом от общения с военнослужащими у меня приятное. Есть потребности, которые еще нужно удовлетворить, но подготовка ведется. Помощь оказывается, поддержка поступает. Офицеры, рядовой состав будет проходит подготовку до середины декабря. После этого начнут отправлять в зону СВО, в сторону Донбасса и к местам проведения боевых действий» — говорит губернатор Алтайского края.

Обновлено в 17:09

«Мобилизованным помогают все: власть, простые граждане, политические партии, волонтеры. Когда началась частичная мобилизация, не все наши системы управления были готовы, чтобы четко и быстро провести это дело.

Сейчас все проходит системно, хотя кое-где и потребовалось вмешаться краевой комиссии, которая работает с призывом», — рассказывает Виктор Петрович.

Обновлено в 17:05

«Тысячи и тысячи жителей Алтайского края призвали в рамках частичной мобилизации», — говорит Виктор Томенко.

Виктор Томенко начал Прямую линию в студии телеканала «Катунь 24».

Среди наиболее интересующих граждан тем — ситуация с транспортом, дефицит кадров в здравоохранении, рост тарифов, газификация.

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