Что волнует жителей Алтайского края: онлайн-трансляция прямой линии губернатора Томенко

Частичная мобилизация и СВО
Обновлено в 17:12
«В целом от общения с военнослужащими у меня приятное. Есть потребности, которые еще нужно удовлетворить, но подготовка ведется. Помощь оказывается, поддержка поступает. Офицеры, рядовой состав будет проходит подготовку до середины декабря. После этого начнут отправлять в зону СВО, в сторону Донбасса и к местам проведения боевых действий» — говорит губернатор Алтайского края.
Обновлено в 17:09
«Мобилизованным помогают все: власть, простые граждане, политические партии, волонтеры. Когда началась частичная мобилизация, не все наши системы управления были готовы, чтобы четко и быстро провести это дело.
Сейчас все проходит системно, хотя кое-где и потребовалось вмешаться краевой комиссии, которая работает с призывом», — рассказывает Виктор Петрович.
Обновлено в 17:05
«Тысячи и тысячи жителей Алтайского края призвали в рамках частичной мобилизации», — говорит Виктор Томенко.
Виктор Томенко начал Прямую линию в студии телеканала «Катунь 24».
Среди наиболее интересующих граждан тем — ситуация с транспортом, дефицит кадров в здравоохранении, рост тарифов, газификация.
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