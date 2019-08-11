Что за митинг прошел в Москве и почему задерживали его участников

10 августа на пр. Сахарова в Москве прошел согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В нем приняли участие, по некоторым данным, 50−60 тыс. человек, в том числе журналисты Леонид Парфенов, Юрий Дудь, рэпер Face, а также группы IC3PEAK и «Кровосток», пишет Газета.ру. Полицейские сообщают о 136 задержанных.

Участники

Митинг стал самой массовой оппозиционной акцией со времен протестов 2011—2012 годов. По данным МВД, в ней приняли участие около 20 тыс. человек. По информации организации «Белый счетчик», которая самостоятельно ведет подсчет участников подобных акций, эта цифра превысила 49 тысяч человек, отмечает «Интерфакс».

«Мы дежурили на митинге ровно с 14 до 16. Народу было очень много, но все было в рамках закона — тихо, мирно. Обращений к нам по итогам этого митинга вообще не было, все нормально», — заявила РИА Новости уполномоченная по правам человека в столице Татьяна Потяева.

Митинг открыл журналист Леонид Парфенов, который заявил о непрозрачности предвыборной кампании в думу и назвал ее «наперсточничеством чистой воды». В конце он «зачитал» рэп.

Сотрудники правоохранительных органов не стали препятствовать выступлению на митинге репера Face, групп IC3PEAK и «Кровосток». Накануне власти не дали согласия на музыкальное сопровождение акции.

Задержания

В конце митинга прозвучали призывы продолжить акцию «прогулкой» по Москве, хотя полиция неоднократно предупреждала о недопустимости таких действий и об ответственности за них в соответствии с законом.

Выступивший с таким призывом участник митинга Борис Золотаревский был задержан.

Задержаний на самом митинге практически не было.

Значительная часть людей, которые были задержаны в ходе несанкционированного шествия, понесет наказание в виде штрафа или обязательных работ. Об этом ТАСС сообщили адвокаты задержанных.

Резолюция

В резолюции митинга говорится, что московские избиратели, муниципальные депутаты и недопущенные к выборам кандидаты в Мосгордуму требуют «прекращения уголовных и административных дел, возбужденных в связи с мирными выступлениями граждан в защиту Конституции и своих избирательных прав», а также освобождения арестованных по «делу о так называемых массовых беспорядках».

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что акция должна стать примером диалога власти и общества, что должно стать ориентиром на будущее.

Акции солидарности с Москвой прошли в Красноярске, Новосибирске, Омске, Томске, Иркутске, Хабаровске, Калининграде и других городах.

Ситуация на выборах

На выборы в Мосгордуму избиркомы допустили 233 человека, 57 отказали. При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.