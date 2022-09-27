28 сентября
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Политика

Что за трудовые гарантии предоставят мобилизованным работникам — разбор altapress.ru

Государственная дума приняла закон о трудовых правах мобилизованных работников или поступивших на военную службу по контракту. Об этом сообщает ТАСС.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru
1
Что это за закон?

Госдума приняла во вторник во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о трудовых правах работников, подпавших под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту.

Пакет поправок внесли в главу 55 ТК РФ статьей 351.7 «Особенности обеспечения трудовых прав работников, призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ».

2
Что предусматривает новая статья ТК РФ?

Трудовой договор мобилизованного работника будет приостановлен на период прохождения им военной службы.

На этот период за мобилизованным работником сохраняется место работы и должность.

За мобилизованными работниками предлагается сохранять социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых они получили до приостановления трудового договора.

Призывники.
Призывники.
Барнаульская епархия.
3
Что будет со временем, проведенном на военной службе?

Время, проведенное на военной службе, будет засчитано мобилизованному в трудовой стаж.

4
Кого касаются гарантии?

Новая статья ТК РФ будет распространяться на тех, кто был мобилизован, поступил на службу по контракту или пошел добровольцем с 21 сентября 2022 года.

5
Может ли работник вернуться к своим обязанностям после военной службы?

Согласно закону, мобилизованный работник может вернуться к своим прежним должностным обязанностям в течение трех месяцев.

В случае, если работник не вышел на работу по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы, то трудовой договор может расторгнуть работодатель по своей инициативе.

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