Что за трудовые гарантии предоставят мобилизованным работникам — разбор altapress.ru

1

Что это за закон?

Госдума приняла во вторник во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о трудовых правах работников, подпавших под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту.

Пакет поправок внесли в главу 55 ТК РФ статьей 351.7 «Особенности обеспечения трудовых прав работников, призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ».