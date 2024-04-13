Что жители России вчера заметили в небе. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты озадачил мир

Жители Юга России накануне заметили в небе странный объект, похожий на комету с хвостом. Россияне начали делиться увиденным в социальных сетях. Странный объект оказался межконтинентальной. баллистической ракетой.

Что за космическая медуза показалась в небе

Странный объект, двигающийся на высокой скорости удалось заметить жителям Оренбурга, Астрахани и Волгограда. Они запечатлели его на видео и разместили в соцсетях.

Некоторые источники заметили в объекте схожесть с «космической медузой». Отмечается, что похожий оптический эффект появляется при отражении света от выхлопных газов ракеты. СМИ ранее сообщали, что на подконтрольном действующему режиму страны «У» власти объявляли масштабную воздушную тревогу.

Однако Минобороны подтвердили предположение местных жителей, что след кометы ведет на полигон «Капустин Яр».

«С полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты», — сообщило военное ведомство страны.

В Астраханской области испытания прошли 12 апреля года с 4-го полигона Капустин Яр. Полученные результаты подтверждают высокую надежность русских ракет по обеспечению стратегической безопасности страны, говорится в сообщении Минобороны.

Российский блогер сообщил свое мнение о произошедшем

Военный блогер Юрий Подоляка поделился своим мнением в своем Telegram-канале. Он обозрел ситуацию и отметил некоторые интересные моменты.

По его мнению, необычная траектория полета ракеты при испытаниях может подтверждать использование Россией новых ракетных технологий, которые отличаются от стандартных МБР. Ракетные испытания озадачили весь мир, так как след в виде «космической медузы» наблюдали не только жители населенных пунктов, расположенных рядом с Астраханской областью, но на Урале и в Екатеринбурге. А еще в Дагестане и даже в Иране на южной оконечности Каспийского моря.

Напомним, что последний раз запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр состоялся ровно год назад — 12 апреля 2023 года. Минобороны также уже осведомляло жителей России, что всего на 2024 год планируется провести семь испытательных пусков ракетных войск стратегического назначения.

Что жители России вчера заметили в небе. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты озадачил мир ТАСС

Что из себя представляет межконтинентальная баллистическая ракета

К такого вида ракетам, относят те, у которых дальность превышает 5500 км. Они также способны нести ядерные боеголовки для поражения стратегических объектов противника.

Ракеты такого класса обычно оснащаются ядерными боевыми частями и предназначены для поражения стратегически важных объектов противника, расположенных на больших расстояниях.

Первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 была успешно испытана еще в СССР 21 августа 1957 года, принята на вооружение в 1960 году.

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