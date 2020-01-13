Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 января -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Чтобы не было кровопролития»: президент Абхазии ушел в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. Соответствующее заявление вице-президент республики Аслан Барциц зачитал перед оппозиционерами.

Флаг Абхазии.
Флаг Абхазии.
http://rustrademission.ru/

«Да, во имя того, чтобы не было кровопролития, во имя того, чтобы в республике хоть какая-то стабильность была, он принял решение подписать соответствующий документ», — цитирует помощника РИА Новости.

Сам Хаджимба подтвердил «Интерфаксу», что подписал заявление об отставке.

«Да, я ушел», — сказал он.

На вопрос планирует ли баллотироваться на пост президента страны он ответил, что «жизнь покажет».

Выборы нового президента назначили на 22 марта 2020 года.

В Абхазии несколько дней шли акции протеста оппозиции с требованием смены власти. Жители республики винили президента в отсутствии позитивных перемен в жизни и экономике. Ранее лидер оппозиции Аслан Бжания прибыл в резиденцию Хаджимбы на переговоры. Во время беседы он передал главе Абхазии требование оппозиции по поводу его отставки.

Как сообщил ТАСС один из организаторов акций протеста в Сухуме Ахра Авидзба, протестующие готовы за собственный счет возместить убытки, нанесенные зданию администрации президента во время его захвата.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость