«Чтобы не было кровопролития»: президент Абхазии ушел в отставку

«Да, во имя того, чтобы не было кровопролития, во имя того, чтобы в республике хоть какая-то стабильность была, он принял решение подписать соответствующий документ», — цитирует помощника РИА Новости.

Сам Хаджимба подтвердил «Интерфаксу», что подписал заявление об отставке.

«Да, я ушел», — сказал он.

На вопрос планирует ли баллотироваться на пост президента страны он ответил, что «жизнь покажет».

Выборы нового президента назначили на 22 марта 2020 года.

В Абхазии несколько дней шли акции протеста оппозиции с требованием смены власти. Жители республики винили президента в отсутствии позитивных перемен в жизни и экономике. Ранее лидер оппозиции Аслан Бжания прибыл в резиденцию Хаджимбы на переговоры. Во время беседы он передал главе Абхазии требование оппозиции по поводу его отставки.

Как сообщил ТАСС один из организаторов акций протеста в Сухуме Ахра Авидзба, протестующие готовы за собственный счет возместить убытки, нанесенные зданию администрации президента во время его захвата.