Чтобы не обидеть эскимосов, компания отказалась от традиционного названия мороженого

Компания Dreyer’s анонсировала изменения названия своего мороженого Eskimo Pie — в текущем виде оно, по мнению представителей компании, выглядит унижающим эскимосов, сообщает Reuters.

Маркетолог компании Элизабелл Маркес собирается изменить и упаковку — сейчас на ней изображен эскимос в национальной одежде.

Мнение

Составитель русско-эскимосского словаря Наталья Радунович заявила, что название не обижает эскимосов Чукотки, потому что для них оно не ассоциируется с первоначальным значением слова, пишет bfm.ru. Для жителей севера Канады и Аляски — может быть: эскимос переводится как «поедающий сырое мясо». Они жили рядом с индейцами, и те дали им такое прозвище за то, что они едят свежемороженное мясо. Но, как отметила Радунович, эти народы давно называют себя инуитами.

Протесты

Ранее об изменениях некоторых продуктов по тем же соображениям заявили компании PepsiCo и Mars. Будут изменены логотипы брендов Aunt Jemima и Uncle Benʼs — оба представлены афроамериканскими маскотами.

К решению изменить облик брендов компании пришли на фоне акций протеста после гибели Джорджа Флойда. Протесты не прекращаются в США с мая, пишет polit.ru.

Издание Associated Press изменит написание слова black в знак уважения к афроамериканской культуре. Применительно к представителям афросообщества его будут писать с большой буквы.

С призывом изменить написание black ранее выступила Национальная организация темнокожих журналистов.

Los Angeles Times, USA Today и NBC News также будут писать black с большой буквы.

Что произошло

Массовые протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). В ходе задержания 25 мая один из полицейских надавил ему коленом на шею, не обращая внимания на крики Флойда о том, что ему трудно дышать. Позже Флойд умер в больнице.