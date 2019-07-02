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Политика

«Чтобы вы знали, за что подбрасывают наркотики»: более 30 СМИ опубликовали материал журналиста Голунова

1 июля 32 крупных СМИ, в том числе зарубежные, опубликовали расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова, над которым он работал, когда сотрудники полиции задержали его в Москве и якобы нашли у него в рюкзаке наркотики. Материал посвящен работе похоронного бизнеса в Москве. Из текста следует, что рынок ритуальных услуг в столице контролируют выходцы из Ставрополья, которые тесно связаны с верхушкой московского управления ФСБ.

Иван Голунов под арестом.
Иван Голунов под арестом.
Евгений Фельдман для «Медузы» (CC BY 4.0)

В числе изданий, которые опубликовали расследование — Forbes, «Коммерсантъ», РБК, «Ведомости», «Фонтанка» и другие. На сайте Sports.ru материал вышел с таким заголовком «Это текст не про спорт. Публикуем пересказ расследования Голунова, чтобы вы знали, за что подбрасывают наркотики».

Среднесуточная посещаемость только русскоязычных СМИ, где вышел текст Голунова, превышает 10 млн уникальных пользователей в сутки, пишет «Фонтанка».

В расследовании говорится, что московские и подмосковные кладбища — очень большой бизнес, причем в основном теневой: только в Москве в нем крутится 12−14 млрд не проходящих в официальных документах наличных.

На первый взгляд, руководители и владельцы ритуальных предприятий никак не связаны ни между собой, ни с чиновниками, рассказывает Sports.ru. Это не так: «ниточки» в конце концов ведут к высокопоставленному сотруднику УФСБ по Москве и Московской области Марату Медоеву и главе этого управления Алексею Дорофееву.

Вот цитата из расследования: «Источник подтверждает, что сотрудники ФСБ связаны напрямую с ГБУ „Ритуал“: тот же Марат Медоев, по словам собеседника „Медузы“, иногда „разруливает со стороны „Ритуала“ неприятные ситуации“, которые возникают у сотрудников ведомства».

Люди, напрямую связанные с Медоевым и Дорофеевым (им, кстати, то ли принадлежали, то ли принадлежат соседние дачные участки, между которыми нет забора) и с «Ритуалом», работают далеко не только в похоронном бизнесе. Они владеют многочисленными ресторанами, залами и клубами в Москве, торгуют на станциях метрополитена, их имена всплывают в историях с банками, из которых выводили активы.

Полный текст расследования можно прочитать здесь.

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