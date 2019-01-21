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Политика
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Чубайс назвал Захарову популисткой за критику по поводу бедности россиян

21 января Анатолий Чубайс заявил, что представитель российского МИДа Мария Захарова сорвалась на популистскую риторику, когда решила критиковать его за высказывание о бедности россиян. Это высказывание Чубайс выложил на своей страничке в Facebook.

Анатолий Чубайс.
Анатолий Чубайс.
Скрин с Россия24

Захарова ранее заявила, что прочитала цитату Чубайса о том, что «Россия — страна бедная», а значительная часть ее населения живет «бедно или очень бедно». С первым утверждением представитель МИД не согласилась, а второе попросила пояснить.

Мария Захарова,
официальный представитель МИД РФ:

Хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее.

О бедности населения Чубайс заявил в ходе Гайдаровского форума. Он сказал, что,​ несмотря на то, что дешевые цены на электроэнергию приводят к ее расточительству, к повышению тарифов нужно подходить взвешенно из-за экономической ситуации.

Теперь, отвечая на критику Марии Захаровой, Анатолий Чубайс заявил, что ушел из правительства 20 лет назад. Он также рассказал, что в 1991 году, когда начал работать в кабмине, средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль был неконвертируемым, реальная инфляция составляла более 100%, магазины были пустыми, пишет Znak.com.

Анатолий Чубайс,
председатель правления «Роснано»:

Мы в Петербурге обсуждали — хватит мяса городу на двое суток или все-таки на четверо. Когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью.

Как считает Чубайса, это произошло благодаря созданной рыночной экономике, возрождению частной собственности и построенной «практически заново» системы власти. Хотя, признался глава «Роснано», в 90-е правительство «совершило много ошибок».

Анатолий Чубайс,
председатель правления «Роснано»:

Мне, уважаемая Мария Владимировна, довелось работать в четырёх или пяти составах Правительства под руководством Ельцина, Гайдара и Черномырдина, но ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников. Также не было принято срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговор дворовыми аргументами.

А про Ваш ваучер спросите у мамы с папой — я уверен, что они его точно для вас получили. Я, например, свой вложил крайне неудачно — видимо ещё одна из моих ошибок.

В ответ на это Мария Захарова в той же соцсети написала, что Чубайс так и не ответил на вопрос о причинах бедности, однако его пост в Facebook представляет собой «лучшее учебное пособие по 90-м», передает RT.

Захарова обратила внимание на его утверждение о том, что экономика в стране росла, когда она начала работать. «А теперь барабанная дробь. Итак. Я „начала свою работу“ осенью 1998 года и все описанные вами „экономические достижения“ вспоминаю с дрожью»

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