Чубайс предложил представителю МИД стать ведущей «Дома-2»

Анатолий Чубайс иподелился своими впечатлениями от Всемирного экономического форума в Давосе, а также прокомментировал свою недавнюю полемику с официальным представителем МИД Марией Захаровой и предложил дипломатическому ведомству рассмотреть кандидатуру Ольги Бузовой как ее потенциальную замену, пишет bfm.ru.

Чубайс сказал, что онлайн-дискуссия в соцсетях с Захаровой закончилась.

Анатолий Чубайс,

глава «Роснано»:

Я считаю, что я в каком-то олдскульном режиме выступил и попытался ответить на поставленный вопрос. Очень быстро стало понятно, что ответ никому не нужен и содержание никого не интересует, а интересуют аудитория, зритель, хайп и кликбейт. В этой ситуации, конечно, бессмысленно продолжать дискуссию. Я искренне восхищен мастерством Марии Захаровой, оно такого уровня! Мне кажется, мы недооценили человека, ее нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю, куда-нибудь в «Дом-2» ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть.

По его мнению, у Бузовой колоссальная поддержка — подписчики в Instagram. По мнению Чубайса, она популярнее, чем Захарова, да и вообще будет новый молодой образ.

«Я уверен, что она сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет. Я бы всерьез подумал о том, что нужно продвигать куда-то активно нашу молодежь, а нам, пенсионерам, давно уже на пенсию пора, это и так ясно», — заявил Чубайс.

Но журналисты не поверили, и переспросили главу «Роснано» — не шутка ли его заявление.

«Я совершенно серьезно. Есть понятие infotainment, edutainment, то есть смесь образования с развлечением. Мария Захарова родила понятие, даже не знаю, как это назвать, политикотейнмент, то есть вместо содержания сплошной entertainment в изображении, соответственно, Марии Захаровой. Это же целый жанр. Родить жанр — это задача. Я считаю, что он рожден, я абсолютно восхищен тем, как она это сделала, искренне считаю, что нужно ломать границы, продвигать дальше человека, она вполне этого заслуживает», — объяснил Чубайс.

История диспута

На прошлой неделе в ходе Гайдаровского форума Чубайс заявил о бедности населения. Он сказал, что,​ несмотря на то, что дешевые цены на электроэнергию приводят к ее расточительству, к повышению тарифов нужно подходить взвешенно из-за экономической ситуации.

Захарова заявила, что прочитала цитату Чубайса о том, что «Россия — страна бедная», а значительная часть ее населения живет «бедно или очень бедно». С первым утверждением представитель МИД не согласилась, а второе попросила пояснить.

«Хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее», — написала Захарова в Facebook.

Позже Анатолий Чубайс заявил, что представитель российского МИДа Мария Захарова сорвалась на популистскую риторику, когда решила критиковать его за высказывание о бедности россиян. Это высказывание Чубайс выложил на своей страничке в Facebook.