24 февраля
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Политика

«ЧВК Вагнер Центр» оказался в новом санкционном списке

Бывший «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге и частная военная компания «Конвой» попали под антироссийские санкции.

Бойцы ЧВК "Вагнер" обучают военнообязанных в Белоруссии.
Бойцы ЧВК "Вагнер" обучают военнообязанных в Белоруссии.
ВоенТВ

В сообщении Госдеба указывается — "несмотря на кончину Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнер", новые санкционные меры подчеркивают наше внимание к противодействию вредоносной деятельности таких групп и отдельных лиц", пишет Lenta.ru

ЧВК «Конвой», по мнению американев, осуществляет деятельность на Украине. Под санкции попали бывшие командиры ЧВК «Вагнер» — Андрей Трошев, Антон Елизаров, Станислав Орлов и Михаил Турканов. По мнению американцев, они возможно являются членами неназванной ЧВК. Но "безымянная" компания находится в зоне боевых действий украинского конфликта.

Ранее сообщалось, когда "черный ангел" Пригожин объявит, что он остался живым после авиакатастрофы.

Что произошло

23 августа 2023 года частный борт Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

29 августа СМИ сообщили, что основателя ЧВК "Вагнер" похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

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