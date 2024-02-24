«ЧВК Вагнер Центр» оказался в новом санкционном списке

Бывший «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге и частная военная компания «Конвой» попали под антироссийские санкции.

В сообщении Госдеба указывается — "несмотря на кончину Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнер", новые санкционные меры подчеркивают наше внимание к противодействию вредоносной деятельности таких групп и отдельных лиц", пишет Lenta.ru

ЧВК «Конвой», по мнению американев, осуществляет деятельность на Украине. Под санкции попали бывшие командиры ЧВК «Вагнер» — Андрей Трошев, Антон Елизаров, Станислав Орлов и Михаил Турканов. По мнению американцев, они возможно являются членами неназванной ЧВК. Но "безымянная" компания находится в зоне боевых действий украинского конфликта.

Ранее сообщалось, когда "черный ангел" Пригожин объявит, что он остался живым после авиакатастрофы.

Что произошло

23 августа 2023 года частный борт Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

29 августа СМИ сообщили, что основателя ЧВК "Вагнер" похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Самое важное - в нашем Telegram-канале