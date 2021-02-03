«Да все вы на одну колодку». Что думает Мария Прусакова о выборах, Навальном и губернаторе Томенко

Текущий год в Алтайском крае выдастся богатым на политические события. Осенью в регионе пройдут выборы в краевой парламент, которые совпадут с формированием нового созыва Госдумы. О своих ожиданиях от предстоящей гонки, а также о текущем политическом моменте в интервью altapress.ru рассказала первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова.

Предвыборная диспозиция

— Мария Николаевна , 2021 год обещает быть очень насыщенным. Впереди нас ждут выборы в Госдуму и региональное Заксобрание. Расскажите , как вы оцениваете диспозицию КПРФ перед выборами и чего ждете от избирательной кампании?

— Этот год будет насыщенный не только с точки зрения политики. Для нас очень важны и наши внутрипартийные события. Я говорю об отчетно-выборной конференции в алтайской краевой партийной организации и предстоящем съезде КПРФ. Первый этап — съезд в апреле, где будут подведены итоги и избраны члены руководящих органов, а в июне предстоит выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы.

Оценивая ситуацию в краевой партийной организации, могу сказать, что на сегодня мы очень мобилизованны. Считаю, мы в хорошей форме с точки зрения отсутствия внутрипартийных разногласий. Сегодня в партии абсолютная консолидация и единение.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

Тем не менее для любого руководителя период, когда подводятся итоги и даются оценки, — это очень важный и волнительный момент. Исходя из того, с чего мы начинали четыре года назад, когда я только возглавила краевую партийную организацию, думаю, здесь серьезных кадровых изменений мы не увидим.

Если говорить о прогнозах, то, конечно, есть факторы и объективные, и субъективные. Но давайте посмотрим на ситуацию не только у нас, но и в других партиях.

Например, нельзя не отметить, что сегодня региональные отделения «Справедливой России» и ЛДПР на нашем фоне претерпели серьезные потери с точки зрения поддержки избирателей. Хотя, конечно, в конечном итоге это покажут выборы.

Но нельзя же не замечать, как из этих партий выходят такие яркие представители, как, например, Евгения Боровикова (бывший координатор алтайского регионального отделения ЛДПР. — Прим. ред.). Думаю, это говорит о том, что внутри партии идут нездоровые процессы.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

Если говорить о «Справедливой России», то в свое время в крае региональное отделение этой партии было одним из самых успешных в стране. Но на сегодня в целом наблюдается проседание.

— Вы говорите об объединении «СР» с партиями «За правду» и «Патриоты России»?

— Да, имею в виду объединительные процессы с другими партиями. Честно, я отношусь к этому с чувством юмора. Мне кажется, что это делается по принципу «возьми, Боже, что нам негоже». Всех собирают в кучу.

Когда меня спрашивают, что я об этом думаю, то вспоминаю анекдот: «пациент стабилен, потому что пациент уже мертв».

Мария Прусакова. Олег Богданов

Так что с точки зрения того, что сегодня происходит в региональных отделениях других партий, я уверенно могу сказать: многие процессы мы прошли года три-четыре назад. Объективно мы на старте избирательной кампании имеем достаточно прочные позиции. Удастся ли нам монетизировать это в голоса избирателей — покажет время.

— А что вы думаете про стартовые позиции «Единой России»?

— Про эту партию я вообще говорить не хочу. Но если исходить из ситуации в крае, то у меня есть ощущение, что с приходом Виктора Петровича (Виктор Томенко, губернатор Алтайского края. — Прим. ред.) рейтинг «Единой России» явно не вырос.

— Как вы прокомментируете то , что ваши оппоненты и конкуренты также могут сказать , что в крайкоме КПРФ не все хорошо , вспоминая , например , ситуацию во фракции вашей партии в АКЗС?

— Тут я не соглашусь абсолютно. Что касается ситуации с фракцией, то, повторюсь, мы эту ситуацию прошли и отпустили. Есть решение суда, которое признало незаконным отстранение меня от руководства.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

Кроме того, я убеждена, что, несмотря на сокращение количества членов партии во фракции, мы используем парламентскую трибуну по максимуму.

Я думаю, что вообще процесс, проходивший во фракции, является естественным, и он происходил в контексте тех событий, которые имели место в краевом комитете. А именно смены руководителя.

Напомню и то, что на тот момент, возглавив краевую организацию, я работала с тем, что есть.

Безусловно, теперь нами сделаны серьезные выводы о качественном подходе при выдвижении кандидатов. Некоторые товарищи не выдержали испытание медными трубами. И да, это моя боль. Но так бывает.

Однако мне кажется, что на сегодня мы эти проблемы преодолели и доказали, что и фракция, и краевая организация занимают несгибаемые позиции в вопросах защиты интересов жителей края вне зависимости, кстати, от количества членов фракции.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

Зюганов , Грудинин и Шаргунов

— Относительно выборов в Государственную Думу. В свое время депутатов , представляющих в федеральном парламенте Алтайский край , было меньше , а коммунистов среди них — больше. Есть ли основания полагать , что на осенних выборах в Думу пройдет больше алтайских коммунистов? Какой исход выборов вы считали бы успехом для себя?

— Мы исходим сегодня из тех возможностей, которые есть, а также из избирательного законодательства, если оно не будет изменено. У нас есть возможность выдвинуть кандидатов по четырем одномандатным округам, а также одного во главе территориальной группы.

Пока не могу сказать, какие регионы в данном случае туда будут входить, поскольку от выборов к выборам эти тергруппы меняются.

На сегодня могу сказать абсолютно точно, что кандидатом в депутаты в Государственную Думу по одному из одномандатных округов будет выдвинут первый секретарь. Точно будет выдвинута депутат АКЗС Вероника Владимировна Лапина.

Мария Прусакова и Вероника Лапина. Анна Зайкова.

И это не мои хотелки, а рассмотренные на кадровой комиссии предложения центрального комитета КПРФ. И это те кандидатуры, которые сегодня уже утверждены с долей вероятности 100%.

Также я знаю, что Павел Николаевич Грудинин рассматривает возможность выдвижения по одному из округов от Алтайского края. Я буквально на днях была в Москве, и мы с ним встречались. Так вот, его кандидатура с высокой долей вероятности рассматривается именно от Алтайского края.

— А что скажете о выборах в АКЗС?

— Если говорить о целях и задачах, то совмещение выборов в Госдуму и Законодательное собрание для Алтайского края — это многолетняя специфика. И мы строим избирательную кампанию в регионе комплексно.

Я уверена, что у нас сегодня есть кандидаты, которые способны победить в одномандатных округах на выборах в АКЗС.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

В целом мы рассчитываем взять одну треть мест в Законодательном собрании, чтобы не дать правящей партии иметь возможность принимать бюджет и вносить изменения в устав. Таким образом, мы рассчитываем получить блокирующий пакет мандатов.

— Кстати , объясните , пожалуйста , почему , например , Геннадий Андреевич Зюганов не может пойти во главе списка по Алтайскому краю , как тот же Жириновский?

— Ответ простой. Этого не делается, потому что у нас партия не одного человека, как, например, ЛДПР. В этом между нами принципиальное отличие. ЛДПР — партия одного человека, а КПРФ — это партия с программой, историей, и Геннадий Андреевич подчеркивает то, насколько сильная у нас кадровая политика и региональные лидеры.

И я как раз нахожусь в числе тех молодых руководителей, которые выстраивают кадровую политику на местах.

Суть заключается в том, что КПРФ — единственная реально оппозиционная партия в стране. Если взять вопросы Конституции, пенсионной реформы, то мы увидим, что наша партия занимает по этим проблемам принципиальную позицию.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

— Еще один вопрос. Не очень понятным остается депутатское будущее Сергея Шаргунова , который сегодня представляет КПРФ и Алтайский край в Госдуме. Он вообще чей депутат? Алтайского края , московский? И будет ли он дальше с нашим регионом?

— Сергей Шаргунов — мой хороший товарищ. Не буду давать оценки по поводу его будущего с точки зрения присутствия в политике и Госдуме от Алтайского края, но Сергей сегодня занимает руководящий пост в писательской организации, он профессиональный журналист, медийная личность со своей программой на федеральном канале.

Лично мне кажется, что Сергей уже перерос свой статус регионального депутата. Кроме того, формат его работы сегодня не позволяет уделять внимание далекому Алтайскому краю.

Сергей Шаргунов. facebook.com

— В свое время в одном из интервью вы говорили , что разочарованы в депутатстве. В этом контексте вопрос: сегодня вы больше хотели бы работать в Госдуме или в АКЗС?

— На это я могу сказать вам точно, в чем я не разочарована, — в первосекретарстве. А вообще, считаю, что для руководителя региональной партийной организации любой мандат — это всего лишь инструмент работы с точки зрения возможности диалога с властью для решения проблем избирателей.

Чего греха таить — сейчас я, как руководитель фракции, напрямую могу обращаться к министрам или идти решать те или иные вопросы к губернатору. Естественно, без статуса руководителя фракции и без мандата депутата такой возможности не было бы.

Так что это не уровень амбиций, это уровень политических возможностей для краевой партийной организации. И я руководствуюсь исключительно этими интересами и стараюсь сделать так, чтобы этих возможностей было как можно больше.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

Голос улицы

— От политических перспектив обратимся к текущему политическому моменту. Сейчас мы наблюдаем уличные протесты. Как относитесь ко всему происходящему и почему сами не выходите на улицы? Грубо говоря , не кажется ли вам , что Навальный — больший коммунист , чем вы?

— Во-первых, Навальный — абсолютный либерал. Достаточно вспомнить, что это человек, который выступал за повышение пенсионного возраста.

Во-вторых, говоря и про Навального, и про Кремль, я бы сказала фразой из своего любимого фильма «Любовь и голуби»: «Да все вы на одну колодку, дядя Митя».

Да, действительно, мы — партия, которая всегда призывала людей к активной гражданской позиции. Но при этом мы действуем в правовом поле, а также осознаем свою ответственность перед людьми.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

Кроме того, история последних десятилетий показывает, что стихийные и неконтролируемые уличные протесты не меняют ситуацию к лучшему, а оборачиваются, как правило, насилием и ухудшением ситуации в той или иной стране.

Также я убеждена, что сегодня люди выходят на улицу главным образом не за какого-то Навального, а из-за того, что они искренне возмущены происходящим. У меня вопрос к тому же Навальному: где он был, когда в стране меняли Конституцию и попросту узурпировали власть?!

А между тем коммунисты единственные принципиально выступали против внесения поправок в Основной закон.

Также, и это очень важно, я могу оценить сегодняшние протесты не с точки зрения организатора акций, а с точки зрения людей, которые вышли на улицы и попали под раздачу. Мне легко об этом судить, потому что сама в свое время сталкивалась с тем, что приходилось нести административное наказание, когда я выступала перед президентскими выборами с призывом «Каждый голос за Грудинина — голос за отставку губернатора Карлина».

Мария Прусакова и Александр Карлин. Илья Климентьев , bankfax.ru

— Тогда тем более вы понимаете , сколь важно направить протест и возмущение людей в позитивную и близкую вам повестку…

— То есть ваш вопрос заключается в том, почему коммунисты не поддержали недавнюю акцию протеста в Барнауле? Ответ простой: мы парламентская партия и никогда не присоединимся к чьим-либо акциям, поскольку являемся самостоятельным политическим субъектом.

Кроме того, мы не видим четких целей и задач акции. Ну серьезно, когда людям говорят: давайте прогуляемся против президента Путина, то вероятность того, что после этого Путин уйдет в отставку, никакая.

А вот эффект от того, что люди придут на избирательный участок и кандидат настоящей оппозиционной партии победит на выборах, куда более серьезный и реальный.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

— Сейчас , кстати , популярна такая постановка вопроса: а где вы были 23 января ( день протестных акций , которые прошли во многих городах РФ)?

— Я была на пленуме центрального комитета КПРФ в Москве.

Ну и продолжая тему уличных протестов: давайте обратимся к нашим классикам, которые говорят, что революционная ситуация должна созреть. И это происходит тогда, когда верхи не могут, а низы не хотят.

На сегодня, как мы видим, верхи пока еще могут все эти процессы контролировать, а низы еще недостаточно не хотят. Те же бедные педагоги, которые влачат, не побоюсь этого слова, жалкое существование, к сожалению, именно они во многом вовлечены в такие неприглядные вещи, как фальсификация выборов. И это яркий пример того, что ситуация не созрела.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

Денежные мешки и женщины в политике

— Немного уменьшим масштабы. В последнее время на слуху ситуация в Бийске , где местные депутаты от КПРФ пытаются добиться снятия главы города. Не кажется вам , что эта борьба происходит «тухловато»?

— Я думаю, что это в первую очередь вопросы к депутатам Бийска и позиция горожан. Видимо, Бийск таков в этом вопросе. Тем не менее подчеркну, что фракция КПРФ единственная ставит эти острые вопросы и не отсиживается в стенах городской думы.

— А какие населенные пункты вы сегодня считаете своими? Где позиции КПРФ в Алтайском крае наиболее сильны?

— Ну сейчас я вам так взяла и сказала.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

— Тем не менее такие есть?

— Конечно, у нас есть городские и районные организации, где наши позиции сильны. У нас 72 местных отделения, и это все — наш потенциал.

— А сколько членов КПРФ в Алтайском крае?

— Официальные цифры — 2505 коммунистов. Плюс, конечно, у нас есть сторонники. Думаю, это как минимум 280 тысяч жителей Алтайского края.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

— Есть ли у вас необычные , медийные , успешные люди , которые будут интересны избирателям? Грубо говоря , может ли появиться в крае предприниматель-коммунист?

— Безусловно, да! Могу сказать, что к нам в партию приходят люди самых разных профессий, разного социального уровня. Что отличает людей, которые приходят в КПРФ, — это обостренное чувство социальной справедливости. И именно с этим чувством, я уверена, связана наша историческая миссия.

— Есть ли такое , что в партию , допустим , пришел «денежный мешок», который прямо спрашивает: «Могу через вас стать депутатом?»

— Слушайте, при мне такого в организации быть не может. Став первым секретарем, я вышла к коммунистам и сказала: «Даю обещание. Пока я первый секретарь, места продаваться не будут никому».

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

Что касается финансирования организации, то сегодня все коммунисты вне зависимости от своего социального статуса платят взносы, выписывают наши партийные СМИ, так или иначе помогая партии.

Но у нас действительно есть люди, которые, имея высокий уровень доходов, сочувствуют и симпатизируют именно нам. Много представителей бизнеса и предпринимателей, кстати, пришло в партию на фоне президентской кампании.

— Глядя на наше региональное политическое поле , невольно ловишь себя на мысли , что мужчины-политики у нас очень скучные , серые и неинтересные. Другое дело женщины. В любой партии в крае есть кого в данном случае можно выделить. Вы — у коммунистов , Людмила Суслова — у «Справедливой России», Боровикова — до недавнего времени у ЛДПР , у «Единой России», например , Ирина Солнцева. Как вы считаете , сегодня есть запрос на женщин в политике?

— У нас не только в стране, но и по миру шагает такая тенденция. При этом мы, женщины, находимся несколько в вольготном положении. Ведь нас очень мало в этой сфере, конкуренция невысокая. Знаете фразу: «я люблю ходить самыми трудными путями, там ниже конкуренция» (смеется).

Мария Прусакова в вечернем платье «Париж». www.facebook.com/profile.php?id=100009430366383

Но отвечая на ваш вопрос — да, я уверена, сегодня в политике есть запрос на женщин. При этом убеждена, что женщина должна оставаться женщиной, а мужчина — мужчиной.

Я, например, абсолютно комфортно чувствую себя женщиной в политике. Уверена, что если мужчине можно использовать свои преимущества — остроту ума, хладнокровие, меньшую эмоциональность, то и женщина должна включать в инструментарий свои преимущества — обаяние, женственность и целый набор соответствующих гендерных качеств.

У каждого свой набор инструментов. И именно поэтому женщины отличаются от, скажем так, серой массы мужчин.

И кстати, столько для женщин, сколько сделали коммунисты, в нашей стране не сделал никто.

Мария Прусакова. Олег Богданов

Специальный вопрос

— Еще один вопрос о вашем взаимодействии с коллегой-депутатом , лидером фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александром Молотовым. В последнее время весьма заметно большое количество , скажем так , нападок от него в ваш адрес и в адрес вашей партии…

— Ну, не знаю. У нас с Александром Владимировичем абсолютно нормальные деловые отношения. Мы много дискутируем по политическим вопросам. Думаю, что сегодня Александр Владимирович находится в более уязвимом положении, будучи на платной ставке в АКЗС. Но с моей стороны вы же не видите в его адрес выпадов. Мне это неинтересно.

Может быть, он и агрессирует каким-то образом. Но думаю, что это просто вопрос восприятия конкуренции и попытка вызвать меня на этакий политический батл. Наверное, он так пытается привлечь к себе внимание.

Но если серьезно, о чем мне можно сегодня дискутировать с Александром Владимировичем, когда он поддерживает бюджет и губернатора? Ну какой он оппозиционер? Его партия давно дискредитировала себя.

Мария Прусакова. Олег Богданов , altapress.ru

О чем еще рассказала Мария Прусакова

— С учетом середины губернаторского срока Виктора Томенко хотелось бы спросить , как вы оцениваете главу региона? — Я думаю, что он не оправдал надежды, которые на него возлагали жители Алтайского края. — Кто вам ближе — Маркс или Ленин? — Я с уважением отношусь ко всем классикам коммунистической мысли. Понятно, что наше всё с точки зрения реальной практики — это Владимир Ильич. Но и без теоретической базы Маркса тоже никуда. — Каково ваше главное достижение и неудача за последний год как партии? — Достижение — позиция партии по поправкам к Конституции. Я была в числе тех людей, которые категорически выступали против этого. И КПРФ была единственной со столь несгибаемой позицией. Но и неудача, пожалуй, заключается в том, что мы не смогли добиться того, чтобы поправки не приняли.

В контексте скорого начала избирательной кампании altapress.ru обязательно обсудит предстоящие выборы с представителями всех парламентских политических партий и не только.