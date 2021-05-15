Дача, квартиры и домик в Италии. Партия Порошенко требует выселить Зеленского из резиденции президента

Партия Порошенко требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тыс квадратных метров, и переехть в обычную киевскую квартиру, как его герой Голобородько в сериале «Слуга народа».
«А дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям — только не своим», — говорится в сообщении.
В партии напомнили, что резиденция под переезд Зеленского была отремонтирована средствами госбюджета.
«Так, семья Зеленских напрямую или через оффшорные компании владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на его с женой итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Также есть семь квартир, одна из которых — в Лондоне. А еще есть квартира в Ялте, перерегистрирована согласно законодательству страны-оккупанта», — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что одна из квартир президента Украины находится в пешей доступности от его офиса. «Не нужен даже велосипед — а тем более кортежи, которые ежедневно мешают киевлянам передвигаться по городу», — заявили представители партии.
В пресс-службе также подчеркнули, что Порошенко — единственный президент Украины, который не жил на государственной даче.