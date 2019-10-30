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30 октября
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Политика

Дания дала добро на строительство газопровода «Северный поток-2»

Копенгаген выдал разрешение на строительство через её воды участка газопровода «Северный поток-2», сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Энергетическое агентство страны (DEA)

Строительство газопровода "Сила Сибири"
Строительство газопровода "Сила Сибири"
http://www.gazprom.ru/

Речь идет об участке на датском континентальном шельфе в Балтийском море. Проект предполагает прокладку двух газовых нитей общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее разрешение на строительство выдали ФРГ, Финляндия и Швеция, оставалась только Дания.

Против «Северного потока — 2» выступают некоторые страны. В первую очередь Украина — власти которой опасаются потерять доходы от транзита российского газа. В США обеспокоены срывом амбициозных планов по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что считают проект инструментом влияния — их лидеры уверены, что он политический. Хотя Россия неоднократно призывала воспринимать газопровод как исключительно экономический проект.

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