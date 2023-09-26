Дефицитный, зато человеческий. На кого и на что пойдет бюджет Алтайского края в 2024 году

В Алтайском краевом законодательном собрании обсудили общие подходы к формированию бюджета региона на 2024 год, а также на плановый период 2025 и 2026 годов. Рассказываем, за счет чего планируют увеличить его размер и на что точно потратят деньги.

Какие выплаты точно проиндексируют

Министр финансов региона Данил Ситников рассказал, что при подготовке проекта учитываются макроэкономические тенденции, которые влияют на наполнение федерального бюджета, а значит и на объем финансовой поддержи субъектов.

Кроме того, в уме всегда надо держать факторы, характерные для социально-экономического развития непосредственно Алтайского края.

Федеральный Минфин в своем макропрогнозе заложил инфляционные ожидания в 2024 году на уровне 4,5%.

В связи с этим уже известно, что в региональном бюджете предусмотрели средства на:

повышение минимального размера оплаты труда – на 18,5%, на увеличение размеров

увеличение прожиточного минимума всех категорий граждан;

индексацию зарплат бюджетников и социальных расходов, в том числе компенсации на оплату коммунальных услуг.

Совещание. www.akzs.ru

Увеличение налоговых вычетов

Кроме того, расширятся возможности для получения налоговых вычетов на обучение детей – предельная сумма составит 101 тыс. рублей (сейчас 50), а также на медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги – до 150 тыс. рублей (сейчас 120).

На прежнем уровне в 2024 и 2025 годах собираются оставить долю отчислений в региональный дорожный фонд от акцизов на нефтепродукты - 74,9%.

1,1 млрд рублей из бюджета пойдет на обеспечение жильем детей-сирот. Схожую сумму изначально планировали на 2023 год, но итоговый объем составил 1,8 млрд рублей – за счет дополнительного финансирования. Ситников ожидает похожего развития ситуации в грядущем году.

Сохранятся подходы к финансированию социально значимых сфер, а также бездефицитному исполнению программы госгарантий в здравоохранении. Не перестанут уделять внимание поддержке муниципальных бюджетов и кадровым трудностям в образовании и медицине.

Сессия АКЗС. www.akzs.ru

Рост собственных доходов

Напомним, какими были основные параметры бюджета Алтайского края на 2023 год:

Общий объем доходов – 144 млрд 612 млн рублей (поступления из федерального бюджета – 66 млрд 785 млн рублей);

Расходы – 158 млрд 241 млн рублей;

Дефицит – 13 млрд 629 млн рублей.

Федеральные поступления в 2024 году ожидаются примерно на том же уровне. Но есть прогноз на рост собственных доходов региона – за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений.

Сессия АКЗС. www.akzs.ru

Что обсудят на предстоящей сессии

Между тем в среду, 27 сентября, состоится 23-я сессия АКЗС. На ней, конечно, еще раз обсудят бюджет, но помимо этого на повестке, по традиции, стоит и ряд других изменений в законы.

Один из них - о работе с обращениями граждан. Корректировка связана с динамикой федерального законодательства, где в августе гражданам разрешили направлять обращения и получать ответы на них в электронном виде на Госуслугах. Теперь к этому нужно подтягивать краевой закон.

Еще один вопрос - о стоимости патента для иностранных граждан. В заксобрании его планируют скорректировать.

Патент - это документ, подтверждающий право иностранца, который приехал в Россию без визы, временно работать на территории страны. При расчете его стоимости учитывается региональный коэффициент, который отражает особенности местного рынка труда.

В Алтайском крае коэффициент собираются повысить, чтобы сумма приблизилась к размеру налога для физлиц от среднего уровня зарплаты в крае.

Также интересными могут стать обсуждения изменений в законы «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований», «Об инвестиционной деятельности", «О промышленной политике» и другие.