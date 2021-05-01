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Политика

Алтайские депутаты раскрыли размеры своих заработков

Депутаты АКЗС опубликовали сведения о доходах за 2020 год. На первом месте, как и в предыдущие годы, единоросс и бизнесмен Дмитрий Аганов. В десятку самых богатых парламентариев попали только представители «Единой России» и один от КПРФ.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сессия АКЗС, 29 апреля 2021 года.
Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сессия АКЗС, 29 апреля 2021 года.
Анна Зайкова

Аганов задекларировал 32,9 млн рублей (37,8 млн — в 2019 году) и несколько долей земельных участков, жилой дом 340 кв. м, квартиру и несколько нежилых помещений в долевой собственности.

Из транспорта у Дмитрия Аганова в собственности только катер Cruisers Sport Series.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Дмитрий Аганов.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Дмитрий Аганов.
Анна Зайкова
  • Анатолий Вытоптов, генеральный директор «АгроХимСервис» — 32,7 млн рублей (12,6 млн — в 2019 году).
  • Максим Кочев, председатель сельхозкооператива «ЧарышАгроПродукт» — 26,7 млн рублей (стал депутатом АКЗС в 2020 году),
  • Артем Шамков, генеральный директор Барнаульского завода АТИ — 20,3 млн рублей (стал депутатом АКЗС в 2020 году),
  • Алексей Кривенко, индивидуальный предприниматель — 19 млн рублей (14 млн — в 2019 году),
  • Алексей Найден, индивидуальный предприниматель — 17,4 млн рублей (20,3 млн — в 2019 году),
  • Владимир Попов (КПРФ), коммерческий директор «Диво Алтая» — 13,6 млн рублей (937 тыс. — в 2019 году),
  • Сергей Приб, генеральный директор «Алтайкрайэнерго» — 13,4 млн рублей (11,6 млн — в 2019 году),
  • Вадим Смагин, генеральный директор «Бочкаревский пивоваренный завод» — 12,4 млн рублей (8,2 млн рублей — в 2019 году),
  • Юрий Матвейко, председатель Совета директоров компании «ОКТАН» — 11 млн рублей (13 млн — в 2019 году).

Самые скромные доходы опубликовал Сергей Шабанов («Единая Россия») — 46 тыс. рублей и Дмитрий Степурко (ЛДПР) — 29 тыс. рублей.

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