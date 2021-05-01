Алтайские депутаты раскрыли размеры своих заработков

Аганов задекларировал 32,9 млн рублей (37,8 млн — в 2019 году) и несколько долей земельных участков, жилой дом 340 кв. м, квартиру и несколько нежилых помещений в долевой собственности.
Из транспорта у Дмитрия Аганова в собственности только катер Cruisers Sport Series.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Дмитрий Аганов.
Анна Зайкова
- Анатолий Вытоптов, генеральный директор «АгроХимСервис» — 32,7 млн рублей (12,6 млн — в 2019 году).
- Максим Кочев, председатель сельхозкооператива «ЧарышАгроПродукт» — 26,7 млн рублей (стал депутатом АКЗС в 2020 году),
- Артем Шамков, генеральный директор Барнаульского завода АТИ — 20,3 млн рублей (стал депутатом АКЗС в 2020 году),
- Алексей Кривенко, индивидуальный предприниматель — 19 млн рублей (14 млн — в 2019 году),
- Алексей Найден, индивидуальный предприниматель — 17,4 млн рублей (20,3 млн — в 2019 году),
- Владимир Попов (КПРФ), коммерческий директор «Диво Алтая» — 13,6 млн рублей (937 тыс. — в 2019 году),
- Сергей Приб, генеральный директор «Алтайкрайэнерго» — 13,4 млн рублей (11,6 млн — в 2019 году),
- Вадим Смагин, генеральный директор «Бочкаревский пивоваренный завод» — 12,4 млн рублей (8,2 млн рублей — в 2019 году),
- Юрий Матвейко, председатель Совета директоров компании «ОКТАН» — 11 млн рублей (13 млн — в 2019 году).
Самые скромные доходы опубликовал Сергей Шабанов («Единая Россия») — 46 тыс. рублей и Дмитрий Степурко (ЛДПР) — 29 тыс. рублей.