Алтайские депутаты раскрыли размеры своих заработков

Депутаты АКЗС опубликовали сведения о доходах за 2020 год. На первом месте, как и в предыдущие годы, единоросс и бизнесмен Дмитрий Аганов. В десятку самых богатых парламентариев попали только представители «Единой России» и один от КПРФ.

Аганов задекларировал 32,9 млн рублей (37,8 млн — в 2019 году) и несколько долей земельных участков, жилой дом 340 кв. м, квартиру и несколько нежилых помещений в долевой собственности.

Из транспорта у Дмитрия Аганова в собственности только катер Cruisers Sport Series.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Дмитрий Аганов. Анна Зайкова

Анатолий Вытоптов , генеральный директор «АгроХимСервис» — 32,7 млн рублей ( 12,6 млн — в 2019 году).

, генеральный директор «АгроХимСервис» — 32,7 млн рублей 12,6 млн — в 2019 году). Максим Кочев , председатель сельхозкооператива «ЧарышАгроПродукт» — 26,7 млн рублей ( стал депутатом АКЗС в 2020 году),

, председатель сельхозкооператива «ЧарышАгроПродукт» — 26,7 млн рублей стал депутатом АКЗС в 2020 году), Артем Шамков , генеральный директор Барнаульского завода АТИ — 20,3 млн рублей ( стал депутатом АКЗС в 2020 году),

, генеральный директор Барнаульского завода АТИ — 20,3 млн рублей стал депутатом АКЗС в 2020 году), Алексей Кривенко , индивидуальный предприниматель — 19 млн рублей ( 14 млн — в 2019 году),

, индивидуальный предприниматель — 19 млн рублей 14 млн — в 2019 году), Алексей Найден , индивидуальный предприниматель — 17,4 млн рублей ( 20,3 млн — в 2019 году),

, индивидуальный предприниматель — 17,4 млн рублей 20,3 млн — в 2019 году), Владимир Попов ( КПРФ), коммерческий директор «Диво Алтая» — 13,6 млн рублей ( 937 тыс. — в 2019 году),

КПРФ), коммерческий директор «Диво Алтая» — 13,6 млн рублей 937 тыс. — в 2019 году), Сергей Приб , генеральный директор «Алтайкрайэнерго» — 13,4 млн рублей ( 11,6 млн — в 2019 году),

, генеральный директор «Алтайкрайэнерго» — 13,4 млн рублей 11,6 млн — в 2019 году), Вадим Смагин , генеральный директор «Бочкаревский пивоваренный завод» — 12,4 млн рублей ( 8,2 млн рублей — в 2019 году),

, генеральный директор «Бочкаревский пивоваренный завод» — 12,4 млн рублей 8,2 млн рублей — в 2019 году), Юрий Матвейко, председатель Совета директоров компании «ОКТАН» — 11 млн рублей ( 13 млн — в 2019 году).

Самые скромные доходы опубликовал Сергей Шабанов («Единая Россия») — 46 тыс. рублей и Дмитрий Степурко (ЛДПР) — 29 тыс. рублей.