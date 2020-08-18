Декларационный хит-парад. В краевом правительстве на первом месте по доходам оказался вице-губернатор Губин

После длительного ожидания на сайте краевого правительства наконец-то опубликованы декларации о доходах, расходах и имуществе за 2019 год самого губернатора Виктора Томенко, его заместителей, министров и начальников управлений. О том, кто и какое богатство задекларировал, читайте в материале altapress.ru.

Куратор СМИ

Самый большой доход решил продемонстрировать жителям края заместитель председателя правительства, куратор политического блока, общественных организаций и СМИ Денис Губин — за прошлый год он получил почти 18 млн рублей.

Заместитель председателя Правительства Алтайского края Денис Губин. Алтайский государственный университет

В справке о доходах и имуществе указано, что в эту сумму включена не только зарплата, но и получки с предыдущего места работы Губина, а также доход от реализации недвижимого имущества.

Теперь в собственности у Губина нет недвижимости. Однако вся семья Губиных имеет в пользовании четыре квартиры, суммарная площадь которых равна 298,1 кв. метров. В том числе квартира, собственником которой выступает супруга заместителя.

Губину также принадлежат два «неслабых» легковых автомобиля Toyota Land Cruiser 200 и Land Rover Range Rover Evoque. На его жену зарегистрирован Land Rover Discovery.

Моя семья

Декларационные справки, как известно, содержат сведения о доходах членов семьи высоких чинов. Благодаря этому стало известно, за чью семью в Алтайском крае можно порадоваться.

Максим Костенко , министр образования и науки Алтайского края. Анна Зайкова.

Самый высокий доход зарегистрирован у супруги и несовершеннолетнего ребенка министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко. Годовой доход его жены составил 5,2 млн рублей, а доход ребенка — более 350 тысяч.

При этом сам министр поучил в прошлом году почти 6,5 млн рублей дохода. Но это вместе с деньгами, вырученными от продажи квартиры.

Спорт идет на рекорд

Хороший список имущества представил в справке министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, он задекларировал доход в размере 7,9 млн рублей.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

Перфильев указал в декларации сведения о недвижимом имуществе: одном земельном участке, 7 квартирах, 3 гаражах, 2 гаражных боксах, 13 нежилых помещений, одном машино-месте и погребе.

У министра спорта также имеется в наличии самый большой среди членов правительства автопарк. В него входят сразу три легковых автомобиля: INFINITI QX80, ГАЗ 2410-Волга, Nissan Qashqai и прицеп МЗСА 817717.

Супруга министра Перфильева за 2019 год заработала 1,46 млн рублей. У нее в собственности два автомобиля (Land Rover и Range Rover Evoque) и самосвал Scania P400 8X4.

Один из четырех несовершеннолетних детей Перфильева заработал за минувший год 84 тыс. рублей.

Без лошадиных сил

Министр транспорта Александр Дементьев с годовым доходом 3,48 млн рублей оказался самым безлошадным в правительстве. Он вообще не имеет в собственности автомобиля. Зато машина есть у супруги — BMW X3.

Александр Дементьев , министр транспорта Алтайского края. Екатерина Гладких

Также вместе с супругой Дементьев владеет сразу пятью квартирами, общая площадь которых составляет около 320 кв. метров.

Также у четы Дементьевых есть на всякий случай земельный участок площадью 1200 кв. метров.

Лучше бы завод построили

Самый большой земельный участок в собственности указал вице-губернатор и куратор алтайской промышленности Александр Климин — 150 тыс. кв. метров.

Александр Климин ( в центре). Анна Зайкова.

Всего согласно декларации у Климина в собственности находятся три земельных участка, суммарная площадь которых чуть больше 15 га, а также 2 квартиры, баня и гараж.

В собственности его супруги зарегистрированы пять земельных участков (общая площадь — 115,6 га) и две квартиры, одна из которых является совместной собственностью супругов.

Самый богатый муж

Как известно, в состав краевого правительства входят и несколько женщин. Самый богатый супруг по итогам 2019 года оказался у министра социальной защиты Натальи Оськиной.

Елка желаний. Алтайский край. Правительство. altairegion22.ru.

За 2019 год он заработал почти 4,7 млн рублей, в то время как сама министр — 3,2 млн.