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Демократия возвращается: коммунистам согласовали протестный митинг на площади Советов в Барнауле

22 сентября, анонсирует крайком КПРФ, состоится очередной митинг против пенсионной реформы. Он пройдет накануне рассмотрения законопроекта в Госдуме. Но главное отличие этой акции в Барнауле — ее согласовали на площади Советов — митинговать здесь по острым социальным темам коммунистам не разрешали уже несколько лет.

В Барнауле коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина
В Барнауле коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина
Олег Богданов

В последние годы алтайским коммунистам разрешали митинговать у памятника Ленину только на 1 мая и 7 ноября— в традиционные советские праздники (весны и труда, а также в годовщину октябрьской революции). Протестные акции на пл. Советов им под разными предлогами в мэрии не согласовывали.

Скажем, аналогичный митинг против повышения пенсионного возраста в июле КПРФ в центре города не согласовали. Участники ездили в сквер на ул. Титова. Еще одна площадка, куда мэрия регулярно направляет митингующих — площадь Свободы у Старого базара.

Напомним, ужесточение законодательства о проведении массовых акций ввели на федеральном уровне в 2012 году после многочисленных митингов против результатов выборов. В каждом городе утвердили так называемые гайд-парки — площадки, где группы до 100 человек могут проводить акции без согласования, лишь уведомив власти. В Барнауле они находятся на окраинах. Самая «центральная» — как раз на пл. Свободы. Чиновники стали предлагать их для проведения и более многочисленных митингов.

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