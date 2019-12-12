День Конституции. Чего не хватает основному закону России?

Как быть с обязанностями перед гражданами?
Михаил Литвинов,
политолог:
На самом деле все знают, что в Конституции у нас закреплены права и обязанности граждан. Но как быть с правами и обязанностями органов власти перед гражданами? Этого я в основном законе не видел.
Кроме того, наша Конституция внутренне по своему посылу имеет сильную связь с Советским Союзом. Да, в Основном законе декларируются правильные вещи. Право на труд, право на здравоохранение. Но у нас в стране сейчас разное здравоохранение — государственное и частное. Так на какое здравоохранение мы имеем право?
Поэтому получается. Что страна сильно изменилась, жизнь изменилась, а основной закон остается неактуализированным.
Неписанные законы, как правило, важнее
Юрий Ряполов,
депутат Барнаульской гордумы:
Дискуссии о Конституции то и дело всплывают в обществе. Часто слышатся предложения, связанные с тем, что основной закон следует изменить, внести в него какие-то правки. Но я исхожу из того, что сейчас не это главное. Другой вопрос, что мы видим, как изменяется отношение к учителю, врачу, как они воспринимаются будто обслуживающий персонал.
И если честно, многое меня разочаровывает. Я думаю, все должно строиться на разумности и на нормальном отношении друг к другу. А сейчас, к сожалению, мы часто апеллируем к писанным законам, но забываем про законы неписанные, которые, как правило, важнее для здоровья самого общества.
Конкретики бы…
Антон Понкрашёв,
политолог:
Российская Конституция, в целом, документ очень сбалансированный. Есть отдельные моменты, где одни части противоречат другим, но их немного и они несущественны. Главное, чего, наверное, не хватает нашей Конституции — это конкретики. Потому что получается так, что в статье говорится одно, а трактовка может быть абсолютно другой.
Например, в статье 5, пункте 2 говорится: «Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство».
Однако разрешение республикам иметь собственную конституцию ставит их в привилегированное положение по отношению к обычным регионам РФ, которые иметь свою конституцию не могут. Хотя по Конституции все субъекты равны.
Проблемы с исполнением
Ирина Солнцева,
депутат АКЗС от Единой России:
Конституция у нас неплохая, не хватает только ее исполнения. Причем, полностью по всем статьям. У нас многое провозглашается, но не реализуется как надо, как прописано в ней.
Если Конституция не работает, нет смысла ее менять
Антон Доровских,
исполнительный директор «Ассоциации по защите прав заемщиков»:
На мой взгляд, Конституция как основополагающий документ должна иметь юридическую силу в том числе и в судебных процессах. Однако среди юристов ссылаться на ее нормы в судебном процессе считается дурным тоном (возможно, кто-то со мной не согласится).
Я не видел еще ни одного решения суда, которое содержало бы ссылки на Конституцию РФ. Хотя, может быть, это обывательское мнение — по образованию я не юрист. Правда, оговорюсь: ст. 51 Конституции РФ о не свитетельствовании против себя и близких встречал частенько.
По поводу того, чего в ней не хватает… Если она не работает у нас в стране как нормативный правовой акт высшей силы, то хоть всю ее полностью перепиши — ничего не изменится. Сейчас много споров и обсуждений идет про то, что много лет назад народ голосовал не за Конституцию, а только за ее проект, что по Конституции государственная или иная идеология запрещена и прочее… Здравый смысл в этом есть.
Так или иначе — Конституция не работает. И, значит, это кому-то нужно.
Не надо трогать Конституцию
Александр Гончаренко,
председатель отделения партии «Яблоко» в Алтайском крае:
Российской Конституции всего хватает. Это нормальный, рабочий документ. Основному закону не хватает того, что сегодняшняя власть его не выполняет. И в этом главная проблема. Те, кто избран или поставлен на свои посты, чтобы гарантировать исполнение Конституции, сами же не соблюдают ее статьи. Это касается и свободы волеизъявления, и возможности проводить общественно-политические акции, и прочего, прочего, прочего. Так что Конституцию трогать не надо. Спрашивать нужно с тех, кто превращает этот документ в рудимент.
Не хватает неукоснительного соблюдения
Владимир Семенов,
лидер фракции ЛДПР в АКЗС:
У нас с конституцией все в порядке. Но мне кажется, что нам не хватает ее неукоснительного соблюдения.