День 412-й. Самое важное к утру 12 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 11 апреля

На донецком направлении за сутки ликвидировано более 450 украинских военных и наемников; На краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 90 единиц личного состава; На купянском направлении уничтожено свыше 30 украинских военных; На южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли до 30 единиц личного состава, а также гаубицу «Мста-Б» и САУ «Акация»; На херсонском направлении российские войска ликвидировали до десяти военнослужащих ВСУ и РСЗО «Град»; Основные усилия ВС РФ в боевых действиях сосредоточены в районе Артемовска; Штурмовые отряды «Вагнер» продолжают бои за кварталы в центральной части Артемовска; 11 вылетов в районе Артемовска совершено за сутки авиацией РФ для поддержки наступления; ПВО РФ перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB и 4 HIMARS.

Власти РФ опровергают слухи о второй волне мобилизации

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизация в России не ведется и не планируется. Вскоре это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Вопросы о «второй волне» мобилизации появились у россиян после публикации сведений о том, что Госдума РФ рассмотрит законопроект об электронных повестках. Дмитрий Песков указал, что это связано не с мобилизацией, а с воинским учетом, передает ТАСС.

Армия FreePik

«Законопроект о едином реестре военнообязанных и электронных повестках никак не связан с мобилизацией, он призван привести систему воинского учета в соответствие с требованиями времени», — отметил пресс-секретарь президента. Он также усомнился, что изменения могут вызвать панику и новую волну эмиграции.

В ООН подсчитали количество погибших мирных жителей на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило статистику о жертвах среди мирного населения Украины. С 24 февраля 2022 года по 9 апреля 2023 года на Украине погибли 8490 мирных жителей, 14 244 пострадали.

Среди погибших после начала специальной военной операции: 3817 мужчин, 2261 женщина, 265 мальчиков, 205 девочек. Пол 1911 взрослых и 31 ребенка определить пока не удалось. Среди раненых: 3846 мужчин, 2575 женщин, 423 мальчика, 297 девочек. На данный момент не установлен пол 6829 пострадавших взрослых и 274 детей.

Флаг ООН. СС0

Согласно данным ООН, на подконтрольной Украине части Донбасса погибли 3927 человек, 5483 ранены. На территориях ДНР и ЛНР, контролируемых Россией, 652 убитых и 2316 раненых. Из статистики следует, что большинство мирных жителей пострадали в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения — 7011 человек погибли, 13 945 ранены.

Информация о погибших и раненых задерживается из нескольких регионов, где велись интенсивные боевые действия. Реальные цифры пострадавших могут быть гораздо выше, подчеркнули в ООН.

В зоне конфликта растут радиационная и биологическая угрозы

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что на Запорожской АЭС (ЗАЭС) выявляют осведомителей ВСУ, которых хоть и немного, но они есть.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на пленарном заседании нижней палаты парламента заявила, что Пентагон организовал на Украине план военно-биологической оккупации, передает ТАСС. По ее словам, при содействии киевского властей создано свыше 50 лабораторий, проводивших секретные исследования и опыты. В результате Украина стала очагом опасных заболеваний, в том числе неясного происхождения.

Лаборатория. СС0

Важное — одной строкой

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7 в Японии планирует обсудить СВО, ядерное разоружение, а также продовольственную и энергетическую безопасность; Для автомобилей Росгвардии разработан комплект дополнительной бронезащиты «Федерал-42591», который можно установить в полевых условиях; МВФ прогнозирует снижение нефтяных цен в 2023 году на 24,1%, в 2024 году — на 5,8%. МВД и СБУ ходят по домам мирных жителей в Харьковской области, выясняя, поедут ли они к родственникам в Россию на Пасху и какую церковь будут посещать; Сбербанк откроет первые отделения в Крыму до конца года. Дания заявила, что готова передать Украине истребители F-16, но не в одностороннем порядке; Лидер оппозиции Южной Кореи счел неправильным поставлять на Украину летальное оружие; Автор портала NDP Марек Галась заявил, что президент Польши Анджей Дуда во ходе визита на Украину предложил ее президенту Владимиру Зеленскому помощь в контрнаступлении в обмен на Волынскую, Ровенскую и Львовскую области. По словам Галася, Зеленский тогда не выражал согласия, но и не отказался. Сын экс-министра спорта Крыма погиб в зоне СВО; Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что в случае прекращения боевых действий рейтинг Владимира Зеленского рухнет; Советник Дениса Пушилина заявил, что западных танков на линии соприкосновения пока почти не видно; Группа литовских инструкторов поехала в Германию обучать военных ВСУ; Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Италия может поддержать Украину планом по восстановлению страны; Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о прибытии американских истребителей F-22 Raptor для «поддержки восточного фланга НАТО»; Госдума в третьем чтении приняла законы об упрощении процедуры признания бойцов и граждан пропавшими без вести и погибшими в зоне спецоперации; В МВФ считают, что эскалация конфликта на Украине грозит новым энергокризисом в Европе и усилением рисков для продовольственной безопасности в странах с низкими доходами; МВФ уменьшил оценку потенциальных темпов прироста экономики РФ до менее 1% с 1,5% до начала спецоперации на Украине; Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что утечка разведданных США не повлияет на контрнаступление ВСУ; Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности региона к украинскому контрнаступлению; Венгрия продлила соглашение с «Газпромом» о дополнительных поставках газа и договорилась о льготном режиме оплаты основных объемов; Украинский бизнесмен, владелец инвестиционной группы SKM Ринат Ахметов через суд требует от России компенсации за «захваченные» активы в ЛДНР; МИД Финляндии сообщил, что на конец февраля в стране были заморожены российские активы на сумму около €207 млн; Российским военнообязанным запрещается выезд из страны со дня получения повестки и до явки в военкомат; Региональные власти смогут вводить дополнительные ограничения для уклонистов; Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком недопущение санкций против атомной энергетики; Сбербанк откроет первые отделения в Крыму до конца текущего года; Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Канаду на встречу с коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд; Евросоюз 24 и 25 апреля проведет в Астане семинары о своих санкциях и борьбе с их обходом; Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр; The Washington Post пишет, будто бы Египет планировал тайно отправить России до 40 тыс. ракет; Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна не принимала решений о поставках летального вооружения Украине Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин заявил о контроле над Артемовском на 80%; Венгрия продлила соглашение с «Газпромом» о дополнительных поставках газа и договорилась о льготном режиме оплаты основных объемов топлива Канада направит Украине новый пакет военной помощи.

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