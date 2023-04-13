День 413-й. Самое важное к утру 13 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 12 апреля

На донецком направлении за сутки уничтожено более 245 украинских военных; На южнодонецком и запорожском направлениях ликвидированы до 180 военнослужащх ВСУ и гаубица Д-30; На краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 80 единиц личного состава; На херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 50 украинских военных; На купянском направлении уничтожено более 30 украинских военных и пресечены действия трех украинских ДРГ. В ДНР российские войска сбили украинский самолет Су-24 и пресекли деятельность двух украинских ДРГ; В Артемовске штурмовые отряды «Группы Вагнера» взяли под контроль еще три квартала, пока подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах; ВС РФ поразили 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.

Страны Запада не могут добиться единства в вопросе поддержки Украины

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что шесть танков Leopard, экипажи для которых обучат в Латвии, планируется доставить на Украину до конца апреля. Кроме того, Испания передаст Киеву 20 бронетранспортеров.

На ее территории прошли или проходят подготовку более тысячи военнослужащих ВСУ. Также Испания оказалась в числе стран, поставивших Украине противокорабельные ракеты Harpoon.

Танк Leopard 2. ru.wikipedia.org

Между тем, Сербия опровергла слухи о поставках оружия Украине, а Франция заблокировала выделение $2 млрд из Европейского «фонда мира» на закупку 1 млн 155-миллиметровых боеприпасов для Украины.

Против Венгрии же США угрожают ввести санкций за отказ Украине в военной поддержке. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Штаты развернули пропагандистскую кампанию на территории страны, чтобы надавить на правительство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз суммарно выделил на военную помощь киевскому режиму около €13 млрд, передает ТАСС.

Евро. Валюта. CC0

Закон об электронных повестках прошел одобрение в Совфеде

Совет федерации одобрил закон о реестре военнообязанных и электронных повестках. «За» проголосовали 163 сенатора, против высказалась лишь сенатор от Тывы Людмила Нарусова.

Она указала, что закон подразумевает ограничение прав граждан, однако в приложении к нему нет заключения уполномоченного по правам человека. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас ответил, что это не предусмотрено регламентом.

Госуслуги. altapress.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко признала недоработки, но лишь в части разъяснения гражданам содержания нового закона. Она указала, что военкоматы оставались одной из немногих структур, до сих пор не охваченных цифровизацией, пишет РБК.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попросил законодателей дать разъяснения по спорным вопросам, касающимся распространения цифровых повесток.

Валерий Фадеев. ru.wikipedia.org/wiki

Против России введены новые санкции , она отвечает тем же

США наложили санкции на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, «Металлоинвест», «Мегафон», холдинг USM и несколько дочерних компаний «Росатома», сообщает «Коммерсантъ».

Всего в американский черный список попали: 100 компаний, 34 физических лица и 19 судов под флагами РФ и Турции. Госдеп утверждает, что таким образом препятствует обходу Россией введенных ранее ограничений.

В Приморском крае избили матросов рыбоперерабатывающего судна Восточный МСУТ СК России

Кроме США, санкционный список расширила Британия, а министр энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Голландия перестала заключать контракты на поставку сжиженного природного газа из России.

МИД РФ, тем временем, сообщило, что Москва ввела ответные санкции в отношении Канады, запретив 333 ее гражданам въезд в РФ. В частности, под рестрикции попал судья Международного уголовного суда Кимберли Прост.

Шлагбаум на въезде во двор на ул. Лазурная , 22. Катунь24

Важное — одной строкой

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью на телеканале Fox News назвал лидеров России, Китая и КНДР «лучшими людьми»; Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подготовку к планируемым Киевом наступательным действиям; Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что имущество украинских олигархов в регионе национализируют; Bloomberg сообщает, что ряд восточноевропейских АЭС ищут новых поставщиков урана вместо России; Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что электронный реестр военнообязанных вряд ли заработаетив полном объеме раньше осени; МВД будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян и направлять сведения в ФСБ; Росавиация одобрила идею Минобороны о бронировании мест в самолетах для участников СВО; Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что полностью отменить меры валютного контроля в России пока невозможно; Гражданам России со 2 декабря грозит депортация из Латвии за провал экзаменов по латышскому языку; Украина возобновила экспорт электроэнергии в Молдавию и Польшу; Нижегородский суд отказал Горьковскому автозаводу в аресте российских активов Volkswagen по второму иску на 28,4 млрд руб; Минобороны России обнаружило в украинских лабораториях 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы; Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия намерена в текущем году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 — нарастить присутствие до 70%; Жителя Курска приговорили к 15 годам за шпионаж в пользу Украины и покушение на сбыт наркотиков; Защита обжаловала арест Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, унесшего жизнь военкора Максима Фомина (Владлена Татарского); Генпрокуратуру РФ попросили проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ; Выход Украины из соглашения с Белоруссией о защите секретов инициировал ее президент Владимир Зеленский; РПЦ считает странным выступать с предложением перемирия на Пасху, поскольку шансы на это стремятся к нулю; Washington Post сообщает, что контрнаступление ВСУ отложено из-за погоды, нехватки боеприпасов и утечки секретных документов Пентагона; Совет федерации одобрил закон о сокращении срока признания участников спецоперации пропавшими и погибшими; ООН обеспокоена ситуацией вокруг Украинской православной церкви и анализирует влияние на права человека; Министр обороны Украины Резников заявил, что войск стран НАТО в стране нет; МИД РФ заявило, что Россия будет считать юридически ничтожным решение о создании в Европе реестра исков против РФ по возмещению ущерба Украине, а присоединение к нему любого государства будет расценивать как враждебный акт; Первый зампред комитета Госдумы по обороне и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев внес законопроект о пожизненном лишении уклонистов права занимать должности на госслужбе; Рабочая группа по СВО направила в правительство законопроект о наказании должностных лиц Минобороны РФ за срыв гособоронзаказа; 11-летний Федор Симоненко, спасший двух девочек во время нападения диверсантов на Брянскую область, награжден медалью «За отвагу»; Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что половина зерновой сделки до сих пор не работает, поэтому перспективы ее продления не такие уж хорошие; Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что всем беженцам на территории ДНР будут выплачивать материальную помощь в размере 10 тысяч рублей; На Лисичанском направлении был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе Краматорска ракетным подразделением поражены два украинских ПВД. В ближайшее время в российскую армию поступят дистанционно управляемые снайперские комплексы «Робоснайпер», разработанные «КБ интегрированных систем» совместно с Lobaev Robotics; В МИД России заявили, что поставляемые Украине западными странами переносные зенитные ракетные комплексы скоро начнет угрожать гражданскому авиасообщению в Европе; Российские военные провели 11 апреля испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона «Капустин Яр»; Израиль готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если стороны изъявят такое желание; Несколько десятков добровольцев из стран Балтии участвуют в специальной военной операции на стороне России на запорожском направлении; Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак обсудят ситуацию на Украине во время встречи в Белфасте; Суд ДНР назначил 16 лет колонии «азовцу» за выстрел из гранатомета по пожилой женщине; Более 30 военных ДНР освобождены из украинского плена;

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий. О самых важных новостях 11 апреля, 412-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.