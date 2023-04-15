15 апреля
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Политика

День 415-й. Самое важное к утру 15 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главное из брифинга Минобороны РФ 13 апреля

На донецком направлении ликвидировано до 340 военнослужащих ВСУ, штурмовые отряды «Вагнер» ведут интенсивные бои в западных районах Артемовска при поддержке подразделений ВДВ на флангах. Российские самолеты выполнили 14 вылетов для поддержки штурмовиков;

На краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 единиц личного состава;

На купянском направлении уничтожено до 60 украинских военных и пресечены действия пяти украинских ДРГ;

На херсонском направлении уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ и РСЗО «Град»;

В Запорожской области ликвидирован склад с боеприпасами украинских войск;

ВС России поразили за сутки 93 артиллерийских подразделения ВСУ;

С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили свыше 9,5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Евразийская интеграция. Главы МИД стран СНГ собрались на совет в Самарканде

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Самарканде проинформировал коллег о ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Министры обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, а также определили основные направления сотрудничества в рамках организации на текущий год.

Подчеркивается, что советом приняты решения, направленные на дальнейшее укрепление интеграционных связей в политической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, передает ТАСС.

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
duma.gov.ru

Демарш Венгрии. Ее отношения с США становятся все холоднее

The Guardian пишет, что двухпартийная группа в Конгрессе США разрабатывает проект санкций против крупных венгерских политических деятелей. Politico пошло еще дальше и со ссылкой на «слитые» секретные документы сообщило, что Венгрия рассматривает Америку в качестве противника.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему намерены втянуть всех в военный конфликт на Украине, но Венгрия будет оставаться на стороне мира. Он вновь предупредил об угрозе перерастания украинского конфликта в мировую войну, которая станет, по его мнению, ядерной.

Виктор Орбан.
Виктор Орбан.
СС0

Кроме того, венгерский премьер заявил, что Европа пока не готова изменить позицию относительно военной и санкционной политики, но «момент истины» придет. А комментируя идею передать Украине оружие с обедненным ураном, вспомнил последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Саму Украину Виктор Орбан назвал несуществующей в финансовом плане страной и выразил уверенность, что конфликт закончится сразу после прекращения финансирования Киева Америкой и Евросоюзом, передает «Коммерсантъ». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев одобрил это высказывание, добавив, что в этом случае закончится и сама Украина.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Много, но мало. РФ экспортирует рекордное количество нефти, но доходы падают

Рекордный за последние три года объем нефти экспортировала Россия в прошлом месяце. Несмотря на это, ее доходы от торговли углеводородами просели на 43%.

В марте Россия ежедневно вывозила, в среднем, 8,1 млн баррелей — это самый высокий показатель с апреля 2020 года. Доходы же от экспорта составили $12,7 млрд, хотя в прошлом году они были почти вдвое выше, пишет РБК.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

IEA отмечает, что российские нефть и нефтепродукты торговались ниже установленных потолков цен, и эти скидки привлекали трейдеров. Средневзвешенная экспортная цена на нефть составила $50,67 за баррель, тогда как «потолок» составлял $60.

Нефть марки Urals, которую продавец доставлял на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление возлагал на покупателя, на Черном и Балтийском морях продавалась примерно по $44 за баррель. Нефть ВСТО, предназначенная для экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион — по $67,5.

График, ручка, очки.
График, ручка, очки.
Фото: freepik, автор pressfoto.

Важное — одной строкой

Минск занимается подготовкой существующих площадок для возможного размещения стратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны Белоруссии;

На Тихоокеанском флоте началась внезапная проверка, его приведут в высшую степень боеготовности, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу;

Турция после начала использования газового месторождения Сакарья в Черном море продолжит закупать газ у России;

Ответственность за кризис на Украине целиком и полностью лежит на США, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель;

Венгрия может тайно позволять союзникам по НАТО использовать свое воздушное пространство для поставок вооружения на Украину, несмотря на объявленный ранее запрет, утверждает издание Politico со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона;

Франция сообщила Италии, что современная система ПВО Samp/T, которую они договорились отправить Киеву, не будет готова к передаче до июня;

Немецкие танки Leopard, которые западные страны передали Украине, начали действовать на херсонском направлении;

Власти Словакии из-за пестицидов запретили перерабатывать и продавать на территории страны украинское зерно, а также изготовленную из него муку;

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России, подтвердила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс;

Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что не получал никаких уведомлений о том, что в его отношении начали проверку правоохранительные органы;

Министр обороны Китая Ли Шанфу приедет в Россию с официальным визитом с 16 по 19 апреля по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу;

Xinhua обвинило США в раздувании украинского кризиса, препятствовании его урегулированию и усугублении страданий украинцев;

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что администрация президента США нарушает американское законодательство и ведет необъявленную войну против России;

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала Китай оказать влияние на Россию для завершения конфликта на Украине;

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов счел перезапуск Запорожской АЭС нецелесообразным из-за рисков обстрелов станции украинскими формированиями;

СК возбудил более 2,8 тыс. уголовных дел с 2014 года по событиям на Украине;

Спецподразделения из кадровых военных стран НАТО численностью почти 100 человек действуют на Украине, сообщает Politico со ссылкой на «слитые» секретные документы Пентагона;

Xiaomi выразила Украине протест из-за внесения в список «спонсоров войны»;

Представительства России в Европе выдали с начала года 48,5 тыс. виз — в десть раз меньше чем до пандемии;

Подозреваемому в причастности к недавней утечке документов Минобороны США военнослужащему разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии Джеку Тейшейре могут дать несколько десятилетий тюрьмы, пишет The New York Times;

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами и белорусами. Соответствующий приказ Минспорта Украины опубликовал депутат Верховной рады Жан Беленюк;

Российские клиенты второго по величине банка ОАЭ — Emirates NBD (ENBD) — начали получать письма с предупреждением о переводе их активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам;

Расторжение контракта с «Газпромом» — это один из худших вариантов для Молдавии, но власти страны должны готовиться и к такому варианту, считает министр энергетики республики Виктор Парликов;

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия учитывает в военно-политическом планировании попытки Запада разжечь конфликты вокруг ее границ;

В Госдуме создали рабочую группу, которая займется разработкой идей по запрету иноагентам и уехавшим артистам получать доход в России, рассказал депутат Петр Толстой. Возглавила группу Ирина Яровая;

США начали выдавать визы российской делегации во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН;

ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали двух граждан Украины. Их подозревают в участии в крымской террористической организации;

Глава норвежской контрразведки Ингер Хаугланд утверждает, что объявленные персонами нон грата сотрудники российского посольства в Осло пытались завладеть норвежскими передовыми технологиями;

Минфин Чехии: расходы страны на содержание украинских беженцев с начала спецоперации составили $1,5 млрд;

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия выступили за создание единого инструмента по закупке украинского зерна, чтобы оно сразу попадало на рынок вне ЕС;

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по телефону обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком оборонные нужды;

Президент России Владимир Путин обсудил вопросы информационной безопасности на оперативном совещании с членами Совбеза РФ;

Некоторые европейские союзники Украины не ожидают в этом году «решающего прорыва» украинских войск, который позволил бы склонить ход боевых действий в пользу Киева, сообщает Bloomberg.;

Очередной крупный транспортный корабль США 12 мая пришвартуется в порту греческого города Александруполис, заполненном военной техникой США и НАТО, которая перебрасывается к границе НАТО с Россией;

Правительство Словакии одобрило предложение по обучению украинских военных на территории страны в рамках тренировочной миссии Евросоюза;

Командование 123-й бригады теробороны ВСУ на запорожском направлении, отмечает рост случаев отхода с позиций и саботирования приказов;

В ЛНР сообщили о гибели 1 717 человек в республике за девять лет украинской агрессии.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий. О самых важных новостях 13 апреля, 414-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.

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