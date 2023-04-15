День 415-й. Самое важное к утру 15 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 13 апреля

На донецком направлении ликвидировано до 340 военнослужащих ВСУ, штурмовые отряды «Вагнер» ведут интенсивные бои в западных районах Артемовска при поддержке подразделений ВДВ на флангах. Российские самолеты выполнили 14 вылетов для поддержки штурмовиков; На краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 единиц личного состава; На купянском направлении уничтожено до 60 украинских военных и пресечены действия пяти украинских ДРГ; На херсонском направлении уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ и РСЗО «Град»; В Запорожской области ликвидирован склад с боеприпасами украинских войск; ВС России поразили за сутки 93 артиллерийских подразделения ВСУ; С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили свыше 9,5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Евразийская интеграция. Главы МИД стран СНГ собрались на совет в Самарканде

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Самарканде проинформировал коллег о ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Министры обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, а также определили основные направления сотрудничества в рамках организации на текущий год.

Подчеркивается, что советом приняты решения, направленные на дальнейшее укрепление интеграционных связей в политической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, передает ТАСС.

Сергей Лавров. duma.gov.ru

Демарш Венгрии. Ее отношения с США становятся все холоднее

The Guardian пишет, что двухпартийная группа в Конгрессе США разрабатывает проект санкций против крупных венгерских политических деятелей. Politico пошло еще дальше и со ссылкой на «слитые» секретные документы сообщило, что Венгрия рассматривает Америку в качестве противника.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему намерены втянуть всех в военный конфликт на Украине, но Венгрия будет оставаться на стороне мира. Он вновь предупредил об угрозе перерастания украинского конфликта в мировую войну, которая станет, по его мнению, ядерной.

Виктор Орбан. СС0

Кроме того, венгерский премьер заявил, что Европа пока не готова изменить позицию относительно военной и санкционной политики, но «момент истины» придет. А комментируя идею передать Украине оружие с обедненным ураном, вспомнил последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Саму Украину Виктор Орбан назвал несуществующей в финансовом плане страной и выразил уверенность, что конфликт закончится сразу после прекращения финансирования Киева Америкой и Евросоюзом, передает «Коммерсантъ». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев одобрил это высказывание, добавив, что в этом случае закончится и сама Украина.

Дмитрий Медведев. kremlin.ru

Много , но мало. РФ экспортирует рекордное количество нефти , но доходы падают

Рекордный за последние три года объем нефти экспортировала Россия в прошлом месяце. Несмотря на это, ее доходы от торговли углеводородами просели на 43%.

В марте Россия ежедневно вывозила, в среднем, 8,1 млн баррелей — это самый высокий показатель с апреля 2020 года. Доходы же от экспорта составили $12,7 млрд, хотя в прошлом году они были почти вдвое выше, пишет РБК.

Добыча нефти. Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

IEA отмечает, что российские нефть и нефтепродукты торговались ниже установленных потолков цен, и эти скидки привлекали трейдеров. Средневзвешенная экспортная цена на нефть составила $50,67 за баррель, тогда как «потолок» составлял $60.

Нефть марки Urals, которую продавец доставлял на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление возлагал на покупателя, на Черном и Балтийском морях продавалась примерно по $44 за баррель. Нефть ВСТО, предназначенная для экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион — по $67,5.

График , ручка , очки. Фото: freepik , автор pressfoto.

Важное — одной строкой

Минск занимается подготовкой существующих площадок для возможного размещения стратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны Белоруссии; На Тихоокеанском флоте началась внезапная проверка, его приведут в высшую степень боеготовности, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу; Турция после начала использования газового месторождения Сакарья в Черном море продолжит закупать газ у России; Ответственность за кризис на Украине целиком и полностью лежит на США, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель; Венгрия может тайно позволять союзникам по НАТО использовать свое воздушное пространство для поставок вооружения на Украину, несмотря на объявленный ранее запрет, утверждает издание Politico со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона; Франция сообщила Италии, что современная система ПВО Samp/T, которую они договорились отправить Киеву, не будет готова к передаче до июня; Немецкие танки Leopard, которые западные страны передали Украине, начали действовать на херсонском направлении; Власти Словакии из-за пестицидов запретили перерабатывать и продавать на территории страны украинское зерно, а также изготовленную из него муку; Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России, подтвердила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс; Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что не получал никаких уведомлений о том, что в его отношении начали проверку правоохранительные органы; Министр обороны Китая Ли Шанфу приедет в Россию с официальным визитом с 16 по 19 апреля по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу; Xinhua обвинило США в раздувании украинского кризиса, препятствовании его урегулированию и усугублении страданий украинцев; Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что администрация президента США нарушает американское законодательство и ведет необъявленную войну против России; Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала Китай оказать влияние на Россию для завершения конфликта на Украине; Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов счел перезапуск Запорожской АЭС нецелесообразным из-за рисков обстрелов станции украинскими формированиями; СК возбудил более 2,8 тыс. уголовных дел с 2014 года по событиям на Украине; Спецподразделения из кадровых военных стран НАТО численностью почти 100 человек действуют на Украине, сообщает Politico со ссылкой на «слитые» секретные документы Пентагона; Xiaomi выразила Украине протест из-за внесения в список «спонсоров войны»; Представительства России в Европе выдали с начала года 48,5 тыс. виз — в десть раз меньше чем до пандемии; Подозреваемому в причастности к недавней утечке документов Минобороны США военнослужащему разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии Джеку Тейшейре могут дать несколько десятилетий тюрьмы, пишет The New York Times; Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами и белорусами. Соответствующий приказ Минспорта Украины опубликовал депутат Верховной рады Жан Беленюк; Российские клиенты второго по величине банка ОАЭ — Emirates NBD (ENBD) — начали получать письма с предупреждением о переводе их активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам; Расторжение контракта с «Газпромом» — это один из худших вариантов для Молдавии, но власти страны должны готовиться и к такому варианту, считает министр энергетики республики Виктор Парликов; Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия учитывает в военно-политическом планировании попытки Запада разжечь конфликты вокруг ее границ; В Госдуме создали рабочую группу, которая займется разработкой идей по запрету иноагентам и уехавшим артистам получать доход в России, рассказал депутат Петр Толстой. Возглавила группу Ирина Яровая; США начали выдавать визы российской делегации во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН; ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали двух граждан Украины. Их подозревают в участии в крымской террористической организации; Глава норвежской контрразведки Ингер Хаугланд утверждает, что объявленные персонами нон грата сотрудники российского посольства в Осло пытались завладеть норвежскими передовыми технологиями; Минфин Чехии: расходы страны на содержание украинских беженцев с начала спецоперации составили $1,5 млрд; Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия выступили за создание единого инструмента по закупке украинского зерна, чтобы оно сразу попадало на рынок вне ЕС; Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по телефону обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком оборонные нужды; Президент России Владимир Путин обсудил вопросы информационной безопасности на оперативном совещании с членами Совбеза РФ; Некоторые европейские союзники Украины не ожидают в этом году «решающего прорыва» украинских войск, который позволил бы склонить ход боевых действий в пользу Киева, сообщает Bloomberg.; Очередной крупный транспортный корабль США 12 мая пришвартуется в порту греческого города Александруполис, заполненном военной техникой США и НАТО, которая перебрасывается к границе НАТО с Россией; Правительство Словакии одобрило предложение по обучению украинских военных на территории страны в рамках тренировочной миссии Евросоюза; Командование 123-й бригады теробороны ВСУ на запорожском направлении, отмечает рост случаев отхода с позиций и саботирования приказов; В ЛНР сообщили о гибели 1 717 человек в республике за девять лет украинской агрессии.

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