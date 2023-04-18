День 418-й. Самое важное к утру 18 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 17 апреля

На донецком направлении общие потери противника за сутки составили более 270 украинских военнослужащих и наемников; На краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 70 единиц личного состава и самоходную артиллерийскую установку; На купянском направлении пресечена деятельность трех украинских ДРГ; На херсонском направлении уничтожено более 55 военнослужащих ВСУ и американская артиллерийская система М777; На южнодонецком и запорожском направлениях ликвидировано до 60 украинских военных и гаубица «Мста-Б»; В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой; В северо-западной и центральной части Артемовска штурмовые отряды «Вагнер» заняли два квартала при поддержке ВДВ, авиации и артиллерии; ВС РФ за сутки поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях; Средства ПВО РФ за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, и уничтожили четыре украинских беспилотника.

СМИ: НАТО готовится к возможным боевым действиям на границах с Россией

НАТО не задумывалась всерьез о защите своей территории, однако теперь необходимо это делать, заявил бывший постпред США при альянсе Иво Даалдера. Его слова передает The New York Times.

Даалдер назвал украинский конфликт наиболее дорогостоящим в Европе со времен «холодной войны». По его мнению, происходящее заставило годами пребывавшую «в спячке» НАТО предпринять серьезные усилия по превращению в дееспособный военный альянс.

НАТО открытые источники в интернете.

Переход НАТО от стратегии сдерживания путем возмездия к сдерживанию воспрещением подразумевает размещение большего числа войск на границе с Россией, а также углубленную интеграцию военных планов Соединенных Штатов и их союзников, рост военных расходов и более детальные требования к составу вооруженных сил союзников.

Однако по данным NYT, сил для этого у НАТО недостаточно. Альянс способен призвать максимум 13 корпусов численностью от 40 до 50 тыс. человек, а скорее даже, меньше. Кроме того, встанут проблемы с логистикой и снабжением подразделений.

Танк Leopard 2A6. 7th Army Training Command from Grafenwoehr , Germany. Strong Europe Tank Challenge 2018 , CC BY 2.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003714

Еще одна страна Восточной Европы блокирует украинское продовольствие

Почти треть всего украинского объема аграрного экспорта в I квартале пришлась на Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, поэтому запрет на поставки приведет к значительным потерям, заявил депутат Верховной Рады Украины Данило Гетманцев.

Украинский министр аграрной политики Николай Сольский заявил, что страна добивается возобновления транзита продовольствия через Польшу, при этом министр сельского хозяйства последней Роберт Телюс утверждает, что Украина с пониманием отнеслась к решению закрыть границу для транзита продовольствия.

Шлагбаум на въезде во двор на ул. Лазурная , 22. Катунь24

Официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер заявила, что В Евросоюзе изучают юридическую сторону решений Польши и Венгрии приостановить импорт сельхозпродукции из Украины. Другой представитель ЕК — Эрик Мамер — заверил, что комиссия не будет наказывать эти страны, передает «Коммерсантъ».

РБК сообщает, что импорт зерна, а также овощей и фруктов из Украины с 19 апреля приостановит также Словакия. Зато эта страна передала Украине 13 истребителей МиГ-29. Украина же 17 апреля возобновила экспорт электричества в Словакию в размере 200 МВт в час, а также продолжила экспортировать электроэнергию в Польшу (75 МВт в час) и Молдавию (99−134 МВт).

Электричество. Энергетик. Pixabay.com

Запад бурно отреагировал на приговор Владимиру Кара-Мурзе

Оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза, признанный иноагентом в РФ, приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за государственную измену и распространение заведомо ложной информации о российской армии. Защита намерена обжаловать решение Мосгорсуда, рассказала ТАСС адвокат Мария Эйсмонт.

Слушания проходили в закрытом режиме из-за грифа «секретно», однако «РИА Новости» сообщают, что оглашение приговора посетили 40 дипломатов из 25 стран. После послы США, Британии и Канады в РФ выступили с заявлениями о необходимости освобождения Кара-Мурзы. Аналогичные призывы озвучили также генсек Совета Европы Майя Пейчинович-Бурич и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Кара-Мурза младший. wikipedia.org.

«Коммерсантъ» пишет, что в связи с делом Владимира Кара-Мурзы российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в английское МИД, а Латвия запретила въезд в страну 10 россиянам — об этом сообщил латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Важное — одной строкой

США обеспокоены применением поставляемых Вашингтоном Киеву вооружений для нанесения ударов по территории России и не заинтересованы в том, чтобы напрямую вступать в конфликт на Украине, а также в том, чтобы он перерос в третью мировую войну, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол; Главы МИД G7 договорились сохранять санкции против России и продолжать поддержку Украины; Посол РФ Владимир Барбин заявил, что у Копенгагена нет никаких «красных линий» при поставках оружия Киеву; Бойцов СВО в целях трудоустройства могут признать социально уязвимой категорией; Подразделения ВСУ скрытно наращивают свою группировку под Купянском Харьковской области, чтобы нанести удар по территории ЛНР, прогнозирует военный эксперт, полковник Виталий Киселев; Украинский министр обороны Алексей Резников принес извинения за сравнение потерь в конфликте на Украине с жертвами землетрясения в Турции; С начала эскалации ВСУ 16,5 тыс. раз вели огонь по ДНР с применением тяжелого вооружения; В Пентагоне отрицают участие США в боевых действиях на Украине; Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что его страна будет оказывать Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь, пока в этом есть необходимость; Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила об угрозах Киева в адрес детей Донбасса; Канада может передать Украине после конфискации российский самолет Ан-124, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль; Противолодочные самолеты Ту-142 в рамках внезапной проверки Тихоокеанского флота провели учения по поиску и отслеживанию подводных лодок условного противника; Завершающий этап проверки Тихоокеанского флота, в рамках которого корабли проведут ракетные удары, поиск подлодок и стрельбу по воздушным и морским целям, начнется 18 апреля, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным; «Газпром» 17 апреля увеличил прокачку российского газа в Европу через Украину до 40,8 млн кубометров; Контакты Китая и России по Украине продолжаются и не направлены против третьих стран, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь; Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России предложила ввести уголовное наказание за организацию в стране деятельности незарегистрированных зарубежных неправительственных организаций. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев; Украинские военные и сотрудники правоохранительных органов будут сдавать образцы ДНК, сообщает Минреинтеграции Украины; Посольство США в Москве отклонило приглашение послу Линн Трейси посетить заседание комиссии Госдумы 18 апреля для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на территории Украины; Страны G7 сохранят потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники; Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не планирует вводить дополнительные валютные ограничения в России, но возможна донастройка уже действующих мер; Германия потребовала введения санкций Евросоюза против гражданской ядерной энергетики России; Переговоры по Украине не неминуемы, бои могут идти еще несколько месяцев, заявили в Пентагоне; Посол США Линн Трейси посетила арестованного в Москве журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово; Пограничная полиция Молдавии отрицает, что главе Татарстана Рустаму Минниханову запретили въезд в страну из-за того, что он объявлен «нежелательной персоной»; Ресурсы США для оказания военной помощи Украине «экстраординарны», но не безграничны, заявил замминистра обороны США Колин Кол; Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее; Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что страна уже выделила Украине помощь на сумму $7,6 млрд; Минобороны Швеции сообщило, что в стране до 11 мая будут проходить учения «Аврора-23», в них поучаствуют 26 тыс. военнослужащих из стран—членов НАТО; Программа Международной финансовой корпорации на $2 млрд, направленная на поддержку Украины, получила $43 млн от Нидерландов, еще $11 млн — от Швейцарии; Главы МИД G7 сообщили, что намерены добиваться от Ирана прекращения помощи российской армии; Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов сообщил о начале нового сезона закачки газа в подземные хранилища; Минфин РФ уведомляет, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 мая вырастет на $0,1 — до $14,4 за тонну; Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию. В рамках своего латиноамериканского турне с 17 по 21 апреля он посетит также Венесуэлу, Никарагуа и Кубу; Турция сможет продавать через газовый хаб до 40 млрд кубометров газа ежегодно, рассказал глава ее Минэнерго Фатих Донмёз; Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил иракского министра иностранных дел Фуада Хусейна посетить Украину; Для России нет пользы от утечек из Пентагона, заявил постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов; Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что новобранцев не отправят в зону СВО.

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