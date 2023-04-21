День 421-й. Самое важное к утру 21 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 20 апреля

В районе Константиновки ВС РФ поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»; На донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 470 военнослужащих и наемников; На краснолиманском направлении ВС РФ ликвидировали более 60 украинских военных и два вражеских танка; На купянском направлении пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ; В Херсонской области уничтожено свыше 15 украинских военных и артиллерийская установка М777; В Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ; В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника при поддержке ВДВ и артиллерии; В ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, три командно-наблюдательных пункта бригад теробороны и украинская ДРГ.

Нежданные гости. Генсек НАТО приехал в Киев

Впервые с начала СВО в Киев приехал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло накануне встречи министров обороны стран-союзниц Украины на военной базе США Рамштайн в Германии. Киев надеется договориться о получении дополнительных средств ПВО, боевых самолетов, бронетехники, снарядов для тяжелой артиллерии, а также средств РЭБ.

Столтенберг заявил о многолетней программе поддержки Украины, призванной помочь уйти от советских военных доктрин и переформатировать армию по стандартам НАТО. Генсек альянса также указал, что главной целью НАТО должно стать обеспечение победы Украины и добавил, что саммит НАТО в Вильнюсе в июле будет обсуждать гарантии ее безопасности.

НАТО открытые источники в интернете.

Йенс Столтенберг сообщил, что с февраля 2022 года страны альянса передали Украине €150 млрд и обеспечили подготовку десятков тысяч украинских солдат. Он одобрил обещание Дании и Нидерландов поставить Киеву еще 14 танков Leopard, решение США выделить Украине оружия на $325 млн и обещания других государств альянса предоставить Киеву системы ПВО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопущение Украины в НАТО — это одна из целей специальной военной операции. «Это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны», — цитирует его ТАСС.

Дмитрий Песков. kremlin.ru

Тiлькi для сэбэ. G7 хочет запретить поставки в Россию вообще всего

В преддверии майского саммита лидеров G7 в Японии союзники Украины во главе с США обсуждают идею ввести запрет на экспорт в Россию не отдельных товаров, как сейчас, а вообще всех, за исключением, предположительно, медикаментов и продуктов, передает «Коммерсантъ».

В агентстве Bloomberg считают, что согласия всех государств-членов «Большой семерки», добиться будет очень трудно. Совокупный экспорт в Россию из стран Европы, США, Канады и Японии составляет около $66 млрд. Уже действующие антироссийские санкции затрагивают торговые потоки на €135 млрд, включая импорт нефти и экспорт технологий.

Экспорт. СС0

Сегодня Евросоюз будет обсуждать 11-й пакет санкций против РФ. Financial Times со ссылкой на свои источники пишет, что дело ограничится расширением «черных списков» и мерами против обхода уже действующих ограничений. Большинство еврочиновников признают, что от нетронутых санкциями секторов экономики зависят сами европейские страны.

Вход — копейка , выход — рубль. Покидающие российский рынок компании обяжут платить

Зарубежные компании, которые хотят покинуть российский рынок, тоже обяжут заплатить разовый сбор со сверхприбыли. К настоящему времени разрешения специальной комиссии Минфина на выход с рынка РФ ждут: Volkswagen, UniCredit, Raiffeisen Bank International и другие корпорации.

Выход. unsplash.com.

Более того, Центробанк заинтересовался идеей расплачиваться с уходящими фирмами не валютой, а специальными облигациями на сумму замороженных на Западе $300 млрд российских резервов. Это предложил депутат Госдумы РФ от ЛДПР Владимир Кошелев. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ответила, что такая инициатива может быть рассмотрена в качестве меры по защите замороженных активов.

Вместе с тем, она отметила, что привязка облигаций к замороженным активам может раскрыть информацию о структуре активов ЦБ за рубежом, чего бы в Банке России не хотели. А иностранные финансовые регуляторы могут не отпустить замороженные активы, даже если ими завладеют западные резиденты, пишет РБК.

Деньги. Евро. pixabay.com.

Важное — одной строкой

Российская авиация стала использовать в военной операции на Украине новые средства поражения, в том числе те, которые находятся на стадии испытаний. Практически все удары по резервам украинских военных, местам их сосредоточения и складам завершаются поражением заданных целей; Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ России; Прокуратура Украины попросила Турцию задержать судно с крымским зерном, указывая, что судно перевозит продовольствие из «оккупированного» региона; Правительство Украины рассчитывает, что штурмовые отряды ВСУ пополнят не менее 40 тыс. человек, однако чиновники опасаются, что этого числа будет недостаточно для использования в наступательных операциях; В Кремле считают необходимым привлечение Британии и Франции к переговорам по СНВ, поскольку их ядерные арсеналы де-факто находятся под контролем США; В Запорожской области задержали местного жителя по подозрению в терроризме. Мужчина собирался изготовить бомбу для нападения на пост вооруженных сил России; В Белгородской области с начала военной операции из-за украинских ударов погибли 30 человек; Минобороны Италии сообщило, что глава ведомства Маргарита Роблес объявит о поставке Украине средств для «обеспечения защиты на море» во время заседания контактной группы; Банк России считает допустимым вмешательство в работу валютного рынка при возникновении угроз для финансовой стабильности; Мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation (владелец русскоязычной «Википедии») на 1,5 млн руб. за отказ удалить ложную информацию о боях за Ахтырку Сумской области в ходе военной операцией на Украине; В ЕС считают, что с новыми санкциями против России «покончено», если их станет еще больше, «будет больше исключений из них, чем мер»; В России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей средней ценовой категории; Дания совместно с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2; Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась до $82 за баррель впервые с 31 марта; Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о блокировке ресурсов по сбору средств на финансирование противника в условиях военного конфликта; Нога ни одного европейского солдата не ступит на территорию Украины, заявила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман; Польша предлагает ЕС запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания, включая фрукты, яйца, птицу, сахар, мед; Чехия выступает за продление на год беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции и не будет его ограничивать; Правительство Венгрии считает Россию своим экономическим партнером, а США — другом, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш; Служба информации и безопасности Молдавии распорядилась заблокировать сайты российских СМИ; Правительство Швейцарии в четверг включило в санкционный список по России «Группу «Вагнера» и РИА ФАН; Датское энергетическое агентство рекомендовало отменить ограничения в зоне теракта на «Северных потоках», так как район не представляет угрозы для судов; Посол Польши в ЕС обвинил Париж в осложнении переговоров о совместной закупке боеприпасов для Киева; Министерство национальной обороны Республики Корея не получало указаний рассмотреть возможность поставок оружия на Украину, заявил официальный представитель ведомства Чон Ха Гю; Правительство Венгрии считает, что сторонам конфликта на Украине необходимо первым делом прекратить огонь, а уже потом договариваться об условиях мирного соглашения, в том числе обсуждать вопрос о границах; Украина планирует в 2023 году провести новый этап приватизации для пополнения бюджета, испытывающего сложности из-за боевых действий, доход может составить от $162 млн до $400 млн; СБУ возбудила уголовное дело из-за неудачной операции ВСУ, приведшей к удару по аэродрому; Глава Минфина США считает несерьезным подход КНР к урегулированию украинского конфликта; Служба военной разведки и безопасности Нидерландов считает, что Россия в ближайшем будущем укрепит свой военный потенциал с учетом полученного на Украине опыта; Молдавия заявила, что сохраняет нейтралитет и не оказывает военную помощь Украине; Украина продолжает нуждаться в военной помощи, и Запад продолжит ее оказывать, но о новых типах вооружений речь пока не идет. Об этом заявил в среду в Лиссабоне канцлер ФРГ Олаф Шольц; Акция протеста против поставок на Украину боеприпасов с обедненным ураном состоялась в центре Лондона напротив резиденции премьер-министра Британии; Партия ЛДПР предложила выпустить в ближайшие месяцы в оборот памятные монеты с изображениями героев специальной военной операции; Порядка 7 млрд рублей дополнительно требуется Белгородской области на восстановление дорог, поврежденных от обстрелов со стороны ВСУ; Госдума РФ признала ветеранами заключивших контракты с организациями, содействующими армии в СВО, а также ополченцев ЛДНР с 2014 года; Пентагон заявил, что помощь Украине не сказалась на возможностях США по поддержке Тайваня; Представитель президента Украины в Верховной раде депутат Федор Вениславский заявил, что контрнаступление ВСУ будет сюрпризом не только для РФ, но и для украинцев; В Севастополе не будут проводить военный парад 9 мая; Белоруссия отладила экспортные маршруты через Россию, рассказал белорусский премьер-министр Роман Головченко; СБУ заочно обвинила в госизмене и коллаборационизме министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко; Сейм Литвы ввел разные санкции для граждан России и Белоруссии, отклонив вето президента; Для 113 тыс. пенсионеров в Херсонской области в течение месяца дистанционно оформят банковские карты, на которые можно будет получать пенсии и социальные выплаты; Горсовет Киева в одностороннем порядке расторг договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание посольства РФ; Чтобы поставлять российскую нефть в Сербию через Венгрию, в июне страны намерены подписать соглашение о совместном строительстве трубопровода, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто; Минобороны РФ сообщило о завершении проверки Тихоокеанского флота.

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