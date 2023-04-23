День 423-й. Самое важное к утру 23 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 22 апреля

На донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 255 военнослужащих ВСУ и наемников; На краснолиманском направлении ВС РФ ликвидировали более 65 военнослужащих ВСУ и гаубицу Д-30; На купянском направлении ВСУ потеряли 60 единиц личного состава и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50; В Харьковской области уничтожена украинская ДРГ и склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ; В ЛНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ, еще одна — уничтожена; В западной части Артемовска штурмовые отряды при поддержке ВДВ освободили три квартала; В ДНР уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также склад РАВ; ПВО РФ перехватила 10 снарядов HIMARS и «Ураган», а также пять украинских БПЛА; Российские войска поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

Немецкие власти массово высылают российских дипломатов

Власти ФРГ приняли решение о высылке из страны российских дипломатов. Сколько именно сотрудников намерены выслать из Германии, не раскрывается, однако сообщается, что страну покинули уже 20 работников дипмиссии, передает «Коммерсантъ». По данным издания, 22 апреля из Москвы в Берлин на несколько часов прилетал самолет Ил-96 из летного спецотряда «Россия».

Российское МИД заявило о принятии зеркальных мер и о том, что немецкие власти разрушают весь массив российско-германских отношений. Представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что из России высылаются более 20 немецких дипломатов. Bild утверждает, что точное их число составляет 34 человека.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. www.mid.ru

Кроме того, максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в России решено «существенно ограничить». Также, по словам Захаровой, Берлин просил не афишировать высылку дипломатов, однако в итоге немцы сами же оповестили об этом средства массовой информации.

Масштабные учения НАТО стартовали в Европе

22 апреля в Европе начались учения НАТО Defender 23, в которых примут участие 9 тыс. американских военных и 17 тыс. военных из 26 других стран. Под эгидой Германии пройдут также крупнейшие учения авиации. Отработка боевых приемов продлится два месяца, сообщает РБК.

НАТО открытые источники в интернете.

Defender 23 пройдет на территории десяти стран, в том числе, Грузии, Молдавии и Косово, хотя они и не входят в НАТО. К участию намеревались привлечь также Армению, однако в начале апреля ее исключили из списков. При этом Армения будет задействована в маневрах НАТО KFOR в Косово и Saber Junction в Германии.

Defender 21 были крупнейшими учениями за последние 25 лет. Представитель Украины Алексей Арестович отмечал, что проводились они для отработки столкновения с Россией. По мнению экспертов, таковы же цели и текущих мероприятий Defender 23.

Военный истребитель ВС США. СС0

Американцы подминают украинский рынок ядерной энергетики

Американская Holtec International намерена построить на Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160. Соответствующее соглашение уже подписано с «Энергоатомом», передает «Коммерсантъ». SMR-160 — легководный реактор, работающий на низкообогащенном уране.

На этой неделе украинское Минэнерго также сообщало, что три спустя Украина будет производить и экспортировать в другие страны ядерное топливо. «Энергоатом» реализует этот проект вместе с американской Westinghouse.

Запорожская АЭС. wikipedia.org/

Запорожская АЭС, находящаяся под контролем России, подвергается непрерывным атакам украинских беспилотников. Советник генерального директора «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что в турбинном зале взрывной волной выбило стекла. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что подразделения ВС РФ, обороняющие ЗАЭС, уничтожили более 70 дронов ВСУ.

Вместе с тем, Карчаа назвал искусственным нагнетанием ситуации появившиеся в пятницу заявления генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что эксперты на протяжении всей недели фиксировали обстрелы в района расположения ЗАЭС. По мнению главы «Росэнергоатома» так России могут пытаться нанести репутационный ущерб.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. wikimedia.org.

Важное — одной строкой

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации топонимии». Документ предполагает запрет на присвоение географическим объектам названий, связанных с Россией; Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если одержит победу на президентских выборах, то разрешит конфликт на Украине еще до того, как въедет в Белый дом; Испания собирается «в ближайшие дни» поставить Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard; Следует пытаться добиться переговоров между Москвой и Киевом, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто; Украина планировала начать контрнаступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за нехватки оружия, сообщила глава фракции «Голос» в Верховной раде Александра Устинова; Министр обороны Латвии Инара Мурниеце на встрече в Рамштайне объявила о передаче Украине оставшихся у республики американских переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger; Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поручил своему советнику Селсу Аморима посетить Украину и встретиться с ее президентом Владимиром Зеленским; Высокопоставленный чиновник США по санкциям на этой неделе встретился в Вене с представителями Raiffeisen Bank International, чтобы обсудить бизнес кредитной организации в РФ, и подчеркнул важность сохранения платежных каналов открытыми для некоторых транзакций; Украинским спортсменам не дали выйти на церемонию представления участников с флагом страны на чемпионате мира по латиноамериканским танцам, который прошел в Кишиневе; Поддерживать вступление Украины в НАТО могут только те, кто хочет открытого военного конфликта альянса с Россией, заявил в субботу бывший премьер-министр Словакии, лидер партии Smer Роберт Фицо; Власти села Лисичово Закарпатской области на западе Украины отказались демонтировать памятник советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны; Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против 322 российских компаний, связанных с ОПК, инфраструктурой и космосом, а также 40 физлиц, все парламентские партии и ЦИК России; Основатель «Группы «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что взял cына Дмитрия Пескова в «ЧВК» по подложным документам. Сам Николай Песков заявил, что за время службы получил медаль «За отвагу»; США приняли 125 тыс. украинцев в рамках программы расселения беженцев; В Италии начался сбор подписей против направления оружия на Украину и за мирные инициативы; Военнослужащие ВСУ подтвердили The Times информацию про дефицит средств ПВО и боеприпасов; Недовольные командованием ВСУ родные украинских военных устроили протест в Кривом Роге; Основатель «Группы «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил о бунтах среди военнослужащих ВСУ в Часовом Яре и Константиновке — по его словам, они бросают оружие и самовольно оставляют позиции; Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об уверенности в успехе готовящегося контрнаступления ВСУ; Глава ДНР Денис Пушилин заявил о безуспешной попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях.

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