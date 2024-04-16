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Политика

День 782-й. Самое важное к утру 16 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Гросси назвал реальной ядерную аварию на Запорожской АЭС. Возможность ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается реальной, несмотря на перевод всех ее энергоблоков в режим холодного останова.

  • Зеленский дважды за день пожаловался, что Запад помогает Израилю больше, чем Украине. По словам украинского лидера, небо над его страной "могло бы получить именно такую защиту, которая нужна", если бы Киев имел "похожую полную поддержку партнеров".

  • Глава МАГАТЭ заявил, что удары по ЗАЭС повышают риски для ядерной безопасности. По словам Рафаэля Гросси, удар по куполу 6-го энергоблока не привел к серьезным повреждениям, но создал опасный прецедент.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

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