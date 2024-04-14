День 780-й. Самое важное к утру 14 апреля

Главные новости
- Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна заинтересована в стандартизации отношений после завершения российско-украинского конфликта. По его словам, словаки с большим уважением относятся к жертвам, которые принес СССР для победы над фашизмом и освобождения Чехословакии.
- Россия планирует перезапустить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), в планах Москвы — восстановление работы хотя бы одного реактора станции. Об этом президент РФ Владимир Путин якобы сообщил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, пишет со ссылкой на источники The Wall Street Journal (WSJ). На данный момент пять из шести реакторов остаются в состоянии «холодный останов», шестой — в режиме «горячий останов» для производства пара и тепла.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед встречей с президентом России Владимиром Путиным заявил, что для начала мирных переговоров по вопросу военного конфликта России и Украины настал удачный момент. Он призвал украинскую сторону сесть за стол переговоров.
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Politico: ЕС близок к согласию по закупке оружия Киеву на прибыль от активов РФ.
Nettavisen: Норвегия передаст Украине 22 истребителя F-16.
лава МВД Украины: на руках у граждан может находиться до 5 млн единиц оружия.
Песков: возвращение к стамбульскому договору возможно при учете новых регионов.
Министр обороны Великобритании допустил отправку лазерного оружия на Украину.
Россия и Украина обменялись телами погибших военных.
Le Figaro: Украина обещает начать контрнаступление в 2025 году.
FT: США предлагают Украине взять кредит под залог будущей прибыли от активов РФ.
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