День 777-й. Самое важное к утру 11 апреля

Главные новости
- Три человека погибли в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Курской области. Как сообщил в своем Telegram-канале глава губернатор Роман Старовойт, среди погибших двое детей. По данным Telegram-канала «112», погиб отец и две его малолетние дочери.
- Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой медиагруппе Axel Springer заявил о готовящемся плане нового контрнаступления, который включает разрушение Крымского моста. За время спецоперации Украина дважды атаковала мост через Керченский пролив — 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го. После каждой атаки на устранение повреждений уходило до нескольких месяцев.
- БПЛА, производимые американскими стартапами, плохо зарекомендовали себя в ходе военного конфликта на Украине, сообщает The Wall Street Journal. Они дороже аналогов, сложны в ремонте и при этом довольно уязвимы с точки зрения методов радиоэлектронной борьбы. Поэтому украинская армия чаще отдает предпочтение китайским беспилотникам.
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