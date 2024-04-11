11 апреля
﻿
Политика

День 777-й. Самое важное к утру 11 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Три человека погибли в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Курской области. Как сообщил в своем Telegram-канале глава губернатор Роман Старовойт, среди погибших двое детей. По данным Telegram-канала «112», погиб отец и две его малолетние дочери.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой медиагруппе Axel Springer заявил о готовящемся плане нового контрнаступления, который включает разрушение Крымского моста. За время спецоперации Украина дважды атаковала мост через Керченский пролив — 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го. После каждой атаки на устранение повреждений уходило до нескольких месяцев.
  • БПЛА, производимые американскими стартапами, плохо зарекомендовали себя в ходе военного конфликта на Украине, сообщает The Wall Street Journal. Они дороже аналогов, сложны в ремонте и при этом довольно уязвимы с точки зрения методов радиоэлектронной борьбы. Поэтому украинская армия чаще отдает предпочтение китайским беспилотникам.

Одной строкой

Доллар — 93,51 рубля, евро — 100,49 рублей.

Польша подняла самолеты, объяснив это «активностью дальней авиации РФ»;

Власти Харькова предупредили о перебоях с электричеством после взрывов;

Глава МИД Украины Кулеба: метод «хорошей дипломатии» не помог получить Patriot$

Швейцария анонсировала мирный саммит по Украине на 15-16 июня;

ЕС пообещал перевести Украине €1,5 млрд в апреле при выполнении условий

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость